Larissa Schröder, Daniel Kim und Bettina Fischer (von links) erfreuten im Schroetersaal mit ihrem ausgewählten Repertoire zu „Liebe und Sehnsucht“ (Sabine von der Decken)

Lilienthal. „Da sind wir, maskiert“, sagte eine Besucherin der Veranstaltung zu Manfred Lütjen, dem ersten Vorsitzenden des Amtsgartenvereins, der im Foyer von Murkens Hof die Namen der eintreffenden Konzertbesucher auf seiner Liste abhakte. Endlich wieder Musik, endlich wieder Kultur – auf dieses Konzert im Rahmen der „Kleinen Veranstaltungsreihe“ des Vereins hatten sich Gäste, Veranstalter und Musiker besonders gefreut.

Um die Abstands- und Hygieneregeln ausreichend gewährleisten zu können, hatten die Sopranistin Larissa Schröder, Tenor Daniel Kim und die Pianistin Bettina Fischer vorgeschlagen, aus ursprünglich zwei geplanten Konzerten vier gut einstündige Konzerte zum Thema „Liebe und Sehnsucht“ zu entwickeln. Diese Thematik passe momentan besonders gut in die Zeit, so ihr Ansatz. „Es sind unsere absoluten Herzensstücke“, erläuterte Larissa Schröder die Auswahl der Stücke aus Oper und Operette. Das Thema sei das, was alle bewege, so die Sopranistin, und auch das, das die Kunst besonders facettenreich transportiere. Die ausgewogene Mischung von Duetten und Soli stellte während der Konzerte eindrucksvoll unter Beweis, wie reichhaltig und grenzenlos der Begriff „Liebe“ verstanden wird. Charmant, beschwingt, stimmungsvoll und stimmgewaltig, aber auch sehr persönlich präsentierten Kim, Schröder und Fischer die gefühlvolle Melange zum Thema Liebe und Sehnsucht.

„Es war toll, die Konzertbesucher haben so mitgemacht“, schwärmten Larissa Schröder und Bettina Fischer von der im Schroetersaal herrschenden Atmosphäre, die sich während der Konzerte Bahn brach. Die Künstler nahmen die Dankbarkeit der Konzertbesucher besonders wahr, in Gesichter ohne Maske blicken, Emotionen wahrnehmen und nach langer Abstinenz wieder Kultur genießen zu können. Für alle, Konzertbesucher wie auch Künstler, sei das ein schönes Miteinander gewesen, resümierten sie. Die Künstlerinnen stellten fest, dass diese Stimmung und eine ganz besondere Wertschätzung momentan besonders zu spüren sei. Mit lauten Bravorufen und viel Applaus dankte das Publikum Sängern und Pianistin. Die musikalische Begrüßung zum Konzert im Schroetersaal kam aus der Operette von Franz Lehárs „Das Land des Lächelns“. Zwei Zugaben mit Melodien von Lehár und Kálmán rundeten den bunten Reigen aus Oper und Operette ab.

Ursprünglich sollte das Konzert aus der Reihe „Kleine Veranstaltungen“ bereits im Mai stattfinden, im Januar waren die Karten bereits bezahlt worden. Coronabedingt gab es daher Tickets ausschließlich nach Anmeldung. Fast 600 Einladungen hatte Lütjen als Vorsitzender des Amtsgartenvereins an die gelisteten Konzertbesucher geschickt, mit denen er ebenso viele Telefongespräche führte. Er lud ein zu den Konzerten in „kleiner“ Runde ohne Pause, mit Abstand, etwas abgespecktem Programm und ohne Weinausschank. Die meisten Besucherinnen und Besucher kamen in freudiger Erwartung und bedankten sich beim Verlassen des Schroetersaals noch einmal bei den Sängern und der Pianistin.