Der Landkreis Osterholz und seine Gemeinden sagen dem Handy-Hinweis "Kein Netz" den Kampf an. (Inga Kjer)

Landkreis Osterholz. Ein Auto aus dem Fuhrpark der Kreisstadt ist ab diesem Montag, 30. September, in besonderer Mission auf den Straßen und Wegen des Kreisgebiets unterwegs: Es misst die tatsächlich vorhandene Bandbreite der Mobilfunkverbindungen. Dazu wird es drei Wochen lang kreuz und quer durch den Landkreis fahren, teils auch an Wochenenden. Das teilte das Breitbandzentrum Niedersachsen-Bremen (BZNB) mit. Demnach hat die dänische Spezialfirma Ranlytics den Wagen ausgestattet, der von Fahrern der Kommunalverwaltungen gelenkt wird.

Der Landkreis Osterholz und seine Mitgliedskommunen haben sich zu der ungewöhnlichen Aktion entschlossen, die vom BZNB begleitet und unterstützt wird. Der Grund: „In vielen Ortslagen lässt die Mobilfunkabdeckung zu wünschen übrig – auch im Landkreis Osterholz“, so Zentrumssprecher Thomas Grupe. Nun sollen die tatsächlichen Bandbreiten der einzelnen Netzanbieter einmal systematisch erfasst werden. Die Ergebnisse der Befahrungen sollen auch in den neuen Mobilfunkatlas Niedersachsen einfließen, der seit Mai auf der Homepage des Breitbandzentrums zu finden ist.

Erstmalig in Niedersachsen, so Zentrumsgeschäftsführer Peer Beyersdorff, erfassen der Landkreis und seine Kommunen die Mobilfunkversorgung selbst und das systematisch. Bislang stützt man sich auf Stichproben, freiwillige Angaben und Selbstauskünfte. Um eine bessere Mobilfunkversorgung zu erreichen, komme es aber entscheidend auf ein „sauberes Lagebild“ an, wird Landrat Bernd Lütjen in der Pressemitteilung zitiert. Eine möglichst flächendeckende, breitbandige Netzabdeckung sei „aufgrund der starken Verbreitung der Smartphones und ihrer allgegenwärtigen Nutzung mindestens ebenso wichtig wie der Breitbandausbau über Glasfaser“, so Lütjen. Er sei den Kommunen dankbar, dass sie die Mobilfunkmessung durch die Bereitstellung von Fahrzeug und Personal ermöglichen.