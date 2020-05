Astrid Majonek aus Grasberg nutzt ihr „Lopifit“ für den Arbeitsweg. Mit ihrem Gefährt fällt die 45-Jährige im Straßenbild auf. (Lutz Rode)

Lilienthal. Wenn Astrid Majonek auf dem Weg zur Arbeit und zurück ist, erntet sie regelmäßig neugierige Blicke. Das liegt an dem außergewöhnlichen Gefährt, mit dem sie zwischen Grasberg und Horn-Lehe unterwegs ist. „Lopifit“ heißt das Fahrrad, das ins Auge sticht. Pedale hat es nicht, dafür aber ein Laufband. Auf dem geht die 45-Jährige, während sie fährt. Oder andersherum. Das soll ziemlich bequem sein und einfach „Gaudi“ machen, versichert die Seehausenerin bei einem Zwischenstopp am Jan-Reiners-Weg. Bei der guten Laune, die sie dabei versprüht, nimmt man ihr das gerne ab.

In der Fernsehsendung „Die Allestester“ hat Majonek die niederländische Erfindung entdeckt. In Oldenburg fand sie einen Händler und seit etwas mehr als einem Jahr ist sie mit ihrem blauen „Lopifit“ in unseren Gefilden unterwegs – gutes Wetter vorausgesetzt und nicht kälter als drei Grad Celsius. Gute 14 Kilometer beträgt die Entfernung zwischen ihrem Haus und ihrem Arbeitsplatz im Gewerbegebiet Horn-Lehe. Auf dem Laufband marschiert sie im normalen Schritttempo, das Lopifit rollt dagegen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Kilometern pro Stunde über den Asphalt. „Man geht bequem, und trotzdem fliegt alles an einem vorbei“, beschreibt Majonek das Gefühl, mit dem sie mobil ist.

Angetrieben wird das Ganze von einem Elektromotor, der von einem Akku am Gepäckträger gespeist wird. Mit einer Ladung kommt man um die 50 Kilometer weit. Wenn die Batterie leer ist, ist allerdings Schieben angesagt. Und dann wird es doch anstrengend: Denn so ein Lopifit ist kein Leichtgewicht, bringt um die 50 Kilogramm auf die Waage, allein der Akku wiegt fünf. In die missliche Lage, das Geschütz schieben zu müssen, ist Majonek allerdings noch nicht gekommen.

Mit ihrem Laufband auf Rädern fällt die Grasbergerin im Straßenbild natürlich auf. Regelmäßig wird sie darauf angesprochen, einmal ist ein Lastwagenfahrer in Höhe der Klinik neben ihr gefahren, hat die Scheiben heruntergedreht und sich nach dem wundersamen Gefährt erkundigt. Ein anderes Mal tauchte ein Rennradfahrer aus dem Windschatten hinter ihr auf und wollte mehr über das Zweirad wissen. Majonek ist immer offen für diese Art der spontanen Begegnungen und gibt gern ihre Erfahrungen weiter.

Gut 2600 Euro kostet so ein Lopifit, viel Geld, doch bereut hat Majonek den Kauf bisher nicht. Allerdings hätte sie da auch einen Verbesserungsvorschlag: Ein Blinker links und rechts wäre nicht schlecht, denn die Grasbergerin hat festgestelllt, dass es mit den Handzeichen schwierig wird, wenn man gleichzeitig den Lenker fest im Griff haben muss. Aufwendig sind Reparaturen, weil man dafür eben nicht ohne Weiteres in das nächst gelegene Fahrradgeschäft gehen kann. Die Werkstatt befindet sich im Geschäft in Oldenburg, auf Wunsch wird das Lopifit aber auch abgeholt und zurück gebracht.

Majonek rät allen, die sich Gedanken über eine Anschaffung machen, zuvor eine Probefahrt zu unternehmen. Bei ihr habe es sofort Klick gemacht, doch jedermanns Sache sei so ein Ding vielleicht auch nicht. Auch der Reporter kommt an einem Selbsttest nicht vorbei. Die Sache funktioniert, man darf am Anfang nach dem kurzen Anschieben nur nicht vergessen, auf dem Laufband einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und auch der Abstieg gelingt unfallfrei. Majoneks Hinweis, dass man nur die Bremshebel betätigen muss, um das Laufband automatisch abzuschalten, ist für den Anfänger geradezu Gold wert.

Die Grasbergerin hat herausgefunden, dass das Lopifit vor allem in den Niederlanden und in den Vereinigten Arabischen Emiraten beliebt ist, dort vor allem deswegen, weil das Gefährt im Gegensatz zum normalen Fahrrad Kaftan-tauglich, also auch mit einem längeren Gewand nutzbar ist. 2760 Kilometer hat Majonek schon auf ihrem Gefährt zurückgelegt. Es sei eine knieschonende Art der Fortbewegung. Eine Straßenzulassung ist für das Lopifit nicht nötig, ein Helm sei aber zu empfehlen, sagt die 45-jährige Grasbergerin.

Weitere Informationen

Ob Lopifit, selbstgebautes Lasten-Fahrrad, außergewöhnliches Liegerad oder Mini-Auto mit Elektromotor - die WÜMME-ZEITUNG ist auf der Suche nach Menschen aus der Region, die mit ungewöhnlichen Zweirädern oder Fahrzeugen mobil sind. Gern würden wir die Männer und Frauen mit ihren tollkühnen Kisten in loser Folge in der Zeitung vorstellen. Wer mitmachen möchte, sollte am besten eine E-Mail an redaktion@wuemme-zeitung.de schicken.