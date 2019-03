Sollten Abriss und Neubau im kommenden Jahr beginnen, würde der Verkehrsfluss zwischen Borgfeld und Lilienthal erheblich beeinträchtigt werden. (Hans-Henning Hasselberg)

Der Plan zum Neubau der Flutbrücke an der Borgfelder Allee nimmt Formen an. Die Abgeordneten der Bremer Bau- und Verkehrsdeputation haben am Donnerstag den Ersatzneubau des wichtigen Verbindungsstücks zwischen Borgfeld und Lilienthal beschlossen. Sie stimmten damit der Finanzierung für die Arbeiten zu. Die Bremer Verkehrsbehörde rechnet laut der Sitzungsvorlage mit Kosten von rund 6,4 Millionen Euro. Allein für die Planung geht sie von 528 000 Euro aus.

Wie berichtet, ist Experten seit Jahren klar, dass das mittlerweile 90 Jahre alte Bauwerk ersetzt werden muss. Schon jetzt ist seine Tragfähigkeit zurückgestuft, der Schwerlastverkehr darf es nicht mehr benutzen. Dabei ist die Brücke eine der zentralen Verkehrsadern zwischen Bremen und dem Landkreis Osterholz. Pendler, die mit dem Auto zum Beispiel aus Lilienthal, Grasberg oder Worpswede kommen, nutzen bevorzugt diesen Verkehrsweg. Rund 20 000 Fahrzeuge befahren die Brücke täglich. Gleich nebenan verkehrt die Straßenbahnlinie 4 auf einem eigenen Bauwerk.

Große Auswirkungen auf den Verkehr

Über dieses zweite Bauwerk soll der Verkehr während der Bauarbeiten für die neue Brücke umgeleitet werden. Für die Maßnahme wird eine Bauzeit von rund zwei Jahren veranschlagt. Ein Umstand, der bei manchem für Unbehagen sorgt. So merkte der Grünen-Politiker Ralph Saxe in der Deputationssitzung an, dass es an dieser Stelle zu Verkehrsproblemen kommen werde. Eine Feststellung, der ein Behördenvertreter nicht widersprechen konnte.

Er räumte ein, dass die Situation an der Flutbrücke schwierig werde und es zu Behinderungen kommen werde. Das sei aber nicht anders möglich. Man beschäftige sich zurzeit aber mit der Suche nach Lösungen für Umleitungen. Auch Jörg Tröger, Referatsleiter beim Amt für Straßen und Verkehr (ASV), betonte auf Nachfrage am Freitag, dass damit zu rechnen sei, dass die Arbeiten große Auswirkungen auf den Verkehr haben werden.

„Wir arbeiten aber an einem bestmöglichen Verkehrskonzept“, so Tröger. Zunächst werde man nun mit dem Neubau einer Brücke an der Warfer Landstraße beginnen. Offenbar soll das Nadelöhr entlastet werden, indem ein Teil des Verkehrs über Warfer Landstraße und die Borgfelder Landstraße fließen kann. Der Neubau der Flutbrücke könnte dann ein Jahr später, im Frühjahr 2020 beginnen. Die beiden Baumaßnahmen seien versetzt zueinander geplant, so Tröger.

Laut einer Mitteilung seiner Behörde sollen die Vorarbeiten für den Ersatzbau der Brücke Warfer Landstraße Anfang April beginnen. Es sei geplant, alle Arbeiten im Oktober abzuschließen. Die Warfer Landstraße wird dafür vom 8. April bis zum Bauende im Brückenbereich für Abbruch und Ersatzneubau voll gesperrt. Im Zuge der Arbeiten sollen auch der Kreuzungsbereich Warfer Landstraße/Am Großen Moordamm und die Butendieker Landstraße tageweise voll gesperrt werden.

Kritik an langer Verzögerung

Der Bedarf für einen Neubau der Flutbrücke ist lange bekannt. Das Vorhaben wurde aber immer wieder nach hinten verschoben, weswegen Borgfelds Ortsamtsleiter Gernot Neumann-Mahlkau und Beiratssprecher Karl-Heinz Bramsiepe in der vergangenen Woche auch Zweifel äußerten, dass die Arbeiten 2020 auch tatsächlich beginnen werden.

Deputationsmitglied Saxe kritisierte die lange Verzögerung: „Es stellt sich die Frage, warum hier nicht früher losgelegt wurde“, sagte Saxe. Er verwies darauf, dass die sogenannten Entflechtungsmittel nur bis 2019 fließen. Dabei handelt es sich um Mittel des Bundes, die der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden dienen sollen. CDU-Vertreter Heiko Strohmann erwiderte, dass die Entflechtungsmittel ab 2020 in den Haushalt eingehen. Laut Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) müsse man dann zusehen, „dass diese Gelder auch in die Verkehrsinfrastruktur fließen.“