Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am Dienstagvormittag in einer Postfiliale in Lilienthal Geld entwendeten. (Friso Gentsch/dpa)

Lilienthal. Diebe haben am Dienstagvormittag einen vierstelligen Bargeldbetrag aus einer Postfiliale in der Hauptstraße erbeutet und lenkten zuvor eine 57-jährige Mitarbeiterin im Geschäft ab. Nachdem der zweite Täter an das Geld gelangt war, flüchteten sie nach aktuellem Ermittlungsstand zu einem in der Nähe geparkten weißen Auto. Das Fahrzeug stand nach ersten Erkenntnissen auf der Feldhäuser Straße, Ecke Hauptstraße in Richtung Lilienthaler Allee gegenüber einer Straßenbahnhaltestelle.

Möglicherweise sind den dort wartenden Personen die Täter und das Fahrzeug aufgefallen. Die Polizei Lilienthal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 04298/9 20 00 um Hinweise auf die beiden Täter und das Fahrzeug.

Nach Angaben der Polizei sollen die Männer etwa 30 Jahre, schlank und zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß sein. Ein Täter soll trotz warmer Temperaturen einen hellen Pullover mit einem Zopfmuster getragen haben, der zweite ein blaues Poloshirt; ob er auch ein blaues Cappy trug, ist noch unklar. Beide Täter waren mit dunklen Jeanshosen bekleidet.