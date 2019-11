Vor dem Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck musste sich jetzt ein 52-jähriger Mann verantworten, der einem Pärchen drei Flacons mit gefälschtem Eau de Toilette verkauft hat. (Peter Steffen/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Kurz nach Mitternacht bot ein 52-Jähriger aus Osterholz-Scharmbeck in einer Eckkneipe in der Kreisstadt einer 25-Jährigen und ihrem 34 Jahre alten Freund drei Eau de Toilette zum Kauf an. Je 30 Euro wollte er für die Marken-Duft-Wässerchen haben. Das Paar ließ sich auf den Kauf ein und blätterte für die drei Flacons 90 Euro hin. Zuvor hatte der 34-Jährige noch ein Fläschchen einem Test unterzogen, aber nichts Bedenkliches festgestellt.

Doch dann seien ihnen eben am Morgen „Zweifel an der Echtheit“ gekommen, sagte die 25-jährige Kreisstädterin als Zeugin im Amtsgericht aus. „Mein Freund meinte, sein Eau de Toilette riecht nicht so, wie es riechen sollte.“ Daraufhin habe man einen Drogeriemarkt aufgesucht, um auf Nummer sicher zu gehen. „Da wurde festgestellt, dass die nicht echt sind.“ Schließlich erstattete das Paar Anzeige wegen Betruges bei der Polizei. Jetzt musste sich der 52-Jährige beim Amtsgericht rechtfertigen. Er selbst wollte nichts zu dem Vorfall sagen. Das übernahm sein Verteidiger Frank Teske. Er fragte unter anderem die Kreisstädterin, wie viel ihr Freund getrunken habe. Die antwortete: „Der war gut angeheitert."

„Haben Sie gefragt, ob es sich um Originale handelt“, wollte Strafrichterin Johanna Kopischke von der Zeugin wissen. „Wir haben mehrfach gefragt, ob es sich um Originale handelt.“ Da sei ihnen versichert worden, es seien Originale, so die 25-Jährige. Ihr ebenfalls als Zeuge geladener Freund bestätigte weitgehend die Aussagen.

Die Strafrichterin verwies auf einen Vermerk der Polizei. Diese ging aufgrund detaillierter Abweichungen auch hinsichtlich der Verpackung davon aus, dass offensichtlich Fälschungen vorlagen.

Der Angeklagte habe die Käufer über die Echtheit der Produkte getäuscht, stand für den Staatsanwalt fest. Er beantragte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 35 Euro, 3150 Euro, und die Einziehung des Wertes des Erlangten, also die Rückzahlung der 90 Euro. Verteidiger Teske ging davon aus, dass sein Mandant vor allem nicht vorsätzlich vorgegangen sei. Dass es sich um falsche Produkte gehandelt habe, habe er nicht gewusst. Teske forderte einen Freispruch.

Dem schloss sich Strafrichterin Kopischke aber nicht an. Sie folgte dem Antrag des Staatsanwaltes. Der Angeklagte habe „zumindest billigend in Kauf genommen“, dass es sich bei den Eau de Toilette um Fälschungen handelt.