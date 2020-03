Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz musste sich ein 42-Jähriger Grasberger vor dem Osterholzer Amtsgericht verantworten. (Peter Steffen)

Grasberg/Osterholz-Scharmbeck. Der 42-jährige Angeklagte aus Grasberg wollte keine Angaben machen. Dafür verlas sein Verteidiger Marcel Kühne eine Erklärung. Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz hatte er sich zu verantworten. Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei bei dem Grasberger eine Browning und entsprechende Munition. Das war Anfang Mai 2019.

Dem Verteidiger zufolge war dem 42-Jährigen die Waffe schon 2015 von seinem Onkel, der einen Schlaganfall erlitten hatte, auf dem Krankenbett ausgehändigt worden. Der Onkel habe seinem Neffen die Browning überlassen, weil er sie in guten Händen habe wissen wollen, so Kühne. Sein Mandant hat ihm zufolge die Pistole an sich genommen und in einem Tresor verschlossen. „Der hat sich weiter keine Gedanken gemacht und nahm an, das sei eine Gaspistole.“ Ende 2015 sei der Onkel verstorben. So sei die Browning im Besitz des Grasbergers geblieben. Als es dann zur Hausdurchsuchung gekommen sei, sei sein Mandant geradezu „erleichtert“ gewesen, die Pistole los zu sein, sagte der Verteidiger.

Strafrichterin Johanna Kopischke fragte den Angeklagten, ob noch jemand einen Schlüssel zum Tresor hatte und ob sonst jemand um die Waffe wusste. Niemand außer er selbst habe einen Schlüssel gehabt, entgegnete der 42-Jährige. Gewusst habe auch keiner von der Pistole. „Ich wollte die sicher verwahren. Da ist keiner beigegangen.“

Die Staatsanwältin hielt dem Angeklagten zugute, dass er den Tatvorwurf komplett zugegeben habe und er nicht vorbestraft sei. Sie beantragte eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 30 Euro, 900 Euro.

Verteidiger Kühne betonte noch einmal, dass sein Mandant nicht gewusst habe, um welche Waffe es sich gehandelt habe. „Dazu hat er sie im Tresor aufbewahrt und ist nicht damit am Hosenbund durch die Gegend gezogen.“ Weiter argumentierte der Verteidiger, dass dem Vergehen Fahrlässigkeit zugrunde liege und dass er von „einem minder schweren Fall“ ausgehe. Einen konkreten Antrag wollte Kühne nicht stellen, sprach sich aber dafür aus bei der Tagessatzhöhe unter 30 Euro zu bleiben.

Ihm sei das „alles sehr peinlich“, sagte der 42-Jährige vor der Urteilsverkündung. Richterin Kopischke verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu 30 Euro, 750 Euro. Und: „Wir befinden uns damit noch im unteren Strafrahmen.“ Einen minder schweren Fall sehe sie nicht, sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung.