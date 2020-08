Das Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Ein ehemaliger Wäscherei- und Reinigungsinhaber aus Hambergen hatte sich vor dem Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck zu verantworten. Dem Mann wurde zur Last gelegt, für seine Angestellten keine Arbeitnehmerbeiträge eingezahlt zu haben. Dies betraf den Zeitraum von März 2014 bis Juni 2017. Der ausstehende Betrag summierte sich auf knapp 9000 Euro.

Per Gesetz hat ein Arbeitgeber in Deutschland für seine Arbeitnehmer in die Sozialversicherung einzuzahlen. Diese besteht aus fünf Zweigen: der Arbeitslosenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung, der Pflegeversicherung, der Rentenversicherung und der gesetzlichen Unfallversicherung.

Der 69-jährige Hamberger, inzwischen Rentner, sagte gleich zu Prozessbeginn: „Ich war weder Inhaber noch in irgendeiner Weise bevollmächtigt.“ Inhaberin sei seine Ende 2018 verstorbene Ehefrau gewesen, betonte er. Die Anklage stimme hinten und vorne nicht, sagte der Angeklagte. „Ansonsten möchte ich von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen.“

Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen Aussageverweigerungsrecht und Zeugnisverweigerungsrecht. Das Recht, die Aussage zu verweigern, betrifft den Beschuldigten selbst, wie hier den Hamberger. Dagegen hat auch ein Zeuge vor Gericht das Recht, nicht aussagen zu müssen. Die Strafprozessordnung (StPO) bestimmt, dass es einem Beschuldigten gestattet ist, die Aussage zu verweigern. Das gilt sowohl vor Polizei, Staatsanwaltschaft als auch dem Gericht. Allgemein gilt: Nach dem Verlesen der Anklage weist der Richter im Prozess darauf hin, dass es dem Angeklagten „freistehe, sich zu der Anklage zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen“.

„Sie trugen die Verantwortung“

Weil dieser Angeklagte nicht aussagen wollte, war umso mehr eine Zeugin gefragt: eine ehemalige Angestellte in der Firma. Strafrichterin Johanna Kopischke befragte die 69-jährige Schwanewederin ausführlich zur Rolle des Hambergers im Reinigungsbetrieb. Dabei stellte sich heraus, dass er ihr erster Ansprechpartner gewesen war. Er habe sie bar ausbezahlt, mit ihm seien Absprachen getroffen worden, er habe Formulare unterzeichnet, sagte die Schwanewederin aus. Auch sei sie „im Glauben gewesen“, dass die Sozialversicherungsbeiträge gezahlt würden.

„Sie trugen letztendlich die Verantwortung für die Wäscherei“, stand für den Staatsanwalt fest. Er bedauerte, dass sich der Angeklagte „nicht reuig und geständig“ gezeigt habe. Zugute hielt er dem 69-Jährigen, dass es noch keine Eintragungen im Bundeszentralregister gab. Er beantragte wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu 15 Euro, 2250 Euro. Hinzu komme die Einziehung des Wertes des Erlangten. Was heißt: Die fast 9000 Euro sind zurückzuzahlen.

Dem schloss sich Strafrichterin Kopischke an. „Die Absprachen wurden mit Ihnen getroffen. Sie erteilten Anweisungen und haben den Lohn ausgehändigt“, machte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung deutlich.