Zwei Vertreterinnen einer aktiven Gemeinschaft: Katja Kück (links) und Vorsitzende Anneliese Feldmann freuen sich auf reichlich Gäste zum 40. Geburtstag der Dorfgemeinschaft Adolphsdorf – gerne auch Neubürger aus dem Ort. (Undine Mader)

Grasberg. Die Einfahrt ist neu gepflastert, der Rasen gemäht und das Kletterhaus frisch gestrichen. Schmuck schaut es im und um das Adolphsdorfer Dorfgemeinschaftshaus aus. Bereit für das Fest. Am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. August, soll hier jede Menge Leben einkehren. Die Dorfgemeinschaft feiert zwei Tage lang ihr 40-jähriges Bestehen mit Kindernachmittag, Grillbuffet und DJ. Suppe für alle gibt es nach der „Kirche im Grünen“. Noch aber liegt die Anlage ruhig in der Spätsommersonne. Die Vorsitzende Anneliese Feldmann putzt an diesem Nachmittag die Fenster. Zwischendurch erzählt sie gemeinsam mit Katja Kück über die Anfänge, über die heißen Arbeitsphasen und Höhepunkte der Dorfgemeinschaft.

Rund 430 Menschen leben in Adolphsdorf. 180 Haushalte gehören der Dorfgemeinschaft an – vom Single bis zur Familie. Eine genauere Mitgliederzahl kann Feldmann darum nicht nennen. Aber den Zuwachs der Haushalte. Bei der Gründung im August 1979 waren es 80. Die Schließung der Adolphsdorfer Grundschule war der Anstoß dazu. Feldmann erinnert sich: „Da hat man sich im Dorf für die Gründung einer Dorfgemeinschaft ausgesprochen.“ Sie steht dieser seit 2003 vor.

700 Gewinne

Als Katja Kück vor 14 Jahren mit ihrer Familie nach Adolphsdorf zog, fühlte sie sich in der Gemeinschaft von Anfang an familiär aufgenommen. Inzwischen leitet sie gemeinsam mit Katy Bahrenburg die Mama-und-Junior-Gruppe. Wer da an Mütter mit Krabbelkindern denkt, irrt. Vielmehr kommen einmal im Monat Mütter mit ihren Kindern zwischen Null und 15 Jahren zusammen zu einem Nachmittag mit selbst gebackenem Kuchen. Für die Kids sei das keinesfalls langweilig, so Kück. Das schaffe vielmehr Kontakte über die Schulklassen hinaus. Ihre Kinder sind neun und 15 Jahre alt. „Die freuen sich immer, wenn wir Treffen haben.“

Im Außengelände des Dorfgemeinschaftshauses befindet sich auch der einzige öffentliche Spielplatz des Dorfes, mit Tischtennisplatte, Kletterhaus und Schaukel. Als Eltern und Kinder den Platz an einem Nachmittag auf Vordermann brachten und es sich anschließend alle gemeinsam auf der Terrasse des Dorfgemeinschaftshauses schmecken ließen, sagte eine Teilnehmerin der parallel stattfindenden Yoga-Gruppe zu Anneliese Feldmann: „Das ist Gemeinschaft.“ Damit der Spielplatz noch eine Kletterstange, ein Tor und ein Regal mit Spielsachen bekommen kann, gibt es bei der Geburtstagsfeier eine Tombola zu dessen Gunsten, die die Mama-und-Junior-Gruppe organisiert. Katja Kück verspricht „700 Lose und jedes gewinnt.“ Als Hauptpreis lockt eine Drei-Tage-Reise ins Nordseebad Burhave, die Adolphsdorfer Malerin Ursula Barwitzki spendiert ein Bild, und eine Torfkahnfahrt gibt es ebenfalls zu gewinnen.

Die Mama-und-Junior-Gruppe ist nur eine von vielen Gruppen der Adolphsdorfer Dorfgemeinschaft. Los ging es schon 1979 mit Nähkursen, Volkstanz, Tischtennis, Schach und anderen Angeboten für verschiedene Altersklassen. Manch eine der Gruppen wechselte seitdem den Namen, der Geselligkeit tat das keinen Abbruch. Heute treffen sich einige Gruppen wöchentlich, andere monatlich zu Geselligkeit oder Sport. Mal wird im Dorfgemeinschaftshaus gebastelt und mal Blut gespendet. Die Adolphsdorfer Vereine sind eng verzahnt, so Feldmann. Dorfgemeinschaft und Ortsfeuerwehr teilen sich auch das Haus.

Der Neubau symbolisiert diesen Adolphsdorfer Gemeinschaftsgeist. Die alte Schule war marode geworden. Der Putz bröckelte von der Wand, so Feldmann. Nach langem Planen und mit Hilfe der Dorferneuerung war am 1. Juli 2016 Spatenstich für den Neubau. Ein Jahr später feierten die Adolphsdorfer Einweihung.

Dazwischen lagen unzählige Stunden Eigenleistung von Mitgliedern der Dorfgemeinschaft und der Ortsfeuerwehr unter Federführung des Ortsbrandmeisters Hans-Hermann Gerdes. Mehrfach lobt Feldmann dessen Einsatz. Und noch mehr hat die Dorfgemeinschaft in 40 Jahren erreicht. Sie stritt für einen neuen Radweg im Dorf und ließ eine Haus- und Hofchronik zum 200. Dorfgeburtstag erstellen. Dazu feierten sie große Feste, sodass Feldmann diesem Wochenende gelassen entgegen sieht.

Zur Sache

Das Programm

Die Geburtstagsfeier beginnt am Dorfgemeinschaftshaus Adolphsdorf am Sonnabend, 24. August, um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Um 16 Uhr folgt der Kindernachmittag mit vielen Aktionen, Ziegelsteingravur und Tombola für alle sowie Kinderdisco. Ab 19 Uhr wird das Grillbuffet eröffnet. Zu Musik und Tanz bis in die Nacht hinein bittet Dorfgemeinschaftsmitglied DJ Hartmut. Zur „Kirche im Grünen“ lädt die Kirchengemeinde Grasberg für Sonntag, 25. August, ab 10 Uhr ins Adolphsdorfer Festzelt. Anschließend lädt die Dorfgemeinschaft zur gemeinsamen Suppe ein.