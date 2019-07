Das Modersohn-Gemälde "Abend im Moordorf" ist im Jahr 1898 entstanden. (FR)

Fischerhude. „Es ist eines der größten Bilder von Otto Modersohn – eine Sensation“, jubelt Antje Modersohn. Das Gemälde, von dem die Leiterin des Otto-Modersohn-Museums in Fischerhude spricht, heißt „Abend im Moordorf“ und ist laut der Kunstexpertin eines mit besonderer Strahlkraft. „Es gibt nicht viele Bilder dieses Formats in seinem Worpsweder Schaffen“, sagt Antje Modersohn über das Werk ihres Großvaters, das als Dauerleihgabe die Ausstellung in dem Museum bereichert.

Mit seinem Gemälde möchte der geborene Westfale Otto Modersohn scheinbar die ganze Umgebung seiner neuen Heimat erfassen. Er war mit der Landschaft um Worpswede wohl vertraut, seitdem er und sein Studienfreund Fritz Mackensen von der Düsseldorfer Akademie diese Umgebung erstmals 1889 gemeinsam besuchten. Otto Modersohn erfasste in Skizzen und Studien den Charakter dieser Landschaft, mit den Moorgräben, den Kanälen mit den Torfkähnen, den Moorkaten, den typischen, im Spalier aufgereihten Birken und studierte immer wieder die bewegten Wolken über der Hamme.

Ehrenpreis für Bild

Das großformatige Gemälde „Abend im Moordorf“ gehört laut Antje Modersohn – wie die in den Jahren zuvor entstandenen Landschaften „Herbstmorgen am Moorkanal“, Herbst im Moor“ oder „Mondaufgang im Moor“ – zu einer Reihe von großartigen Landschaftsporträts. „Sie geben Zeugnis über eine einzigartige Kulturlandschaft mit ausgeklügeltem Entwässerungssystem, um den Abbau des Torfes und die nachfolgende bäuerliche Viehwirtschaft zu ermöglichen.“ Mit erzählerischem Talent und fein beobachteten Zitaten erfasste Otto Modersohn einst die Wirklichkeit dieser Moorlandschaft mit empfindsamen Farbwerten in einer für seine Zeit neuen Tonalität der Farben. „Man muss ein ganz besonderes, geheimes eigenes Gefühl haben, wenn man ein Bild malt, ganz persönlich, sich selbst zur innigsten Freude. Der Einsichtsvolle merkt gleich, ob das Bild solchem Gefühl entsprungen“ hatte Otto Modersohn am 12. April 1897 in sein Tagebuch geschrieben.

Das Gemälde „Abend im Moordorf“ wurde 1998 im Sächsischen Kunstverein Dresden unter der Nummer 279, in der Internationalen Kunstausstellung sowie in der Jubiläums-Kunstausstellung 1898 im Künstlerhaus Wien gezeigt und in dem Katalog zur Ausstellung unter der Nummer 273 abgebildet. Für sein Bild erhielt Otto Modersohn in Wien den Ehrenpreis in Höhe von 2000 Kronen. „Es wurde nach dem letzten Krieg zu keiner dem Otto-Modersohn-Museum bekannten Ausstellung angefordert, da man weder eine Abbildung hatte, noch den Besitzer kannte“, verdeutlicht Antje Modersohn den Stellenwert der Dauerleihgabe für ihr Museum.

Die Besonderheit des Modersohn-Gemäldes hatte auch der Lyriker Rainer Maria Rilke erkannt und in seiner „Worpswede-Monographie“ aus dem Jahr 1903 gewürdigt. Darin beschreibt Rilke nicht nur seine eigene persönliche Überwältigung im Anblick der Gemälde. Er bemerkt ebenso den Einfluss dieser Moorlandschaften auf das Gemüt des Künstlers und empfindet seine ins Melancholische sich wandelnde Bildsprache. Das Gemälde kann ab sofort täglich im Otto-Modersohn-Museum (In der Bredenau 95 in Fischerhude) besichtigt werden. Der Eintritt kostet sechs Euro. Derzeit läuft zudem die Sonderausstellung „Otto Modersohn und Paula Modersohn-Becker – Die Festtags- und Schützenfestbilder“, die bis zum 1. September zu sehen ist.