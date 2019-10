Den zehnten Geburtstag der Galerie im Moor feiert Heide Nagel mit der Ausstellung "Momentum" – diese zeigt Bilder und Skulpturen ihrer Tochter Tania Isabel Block. (Christian Kosak)

Grasberg. Flüchtige Bewegungen von Tänzerinnen hat Tania Isabel Block mit Kohle, Tusche, Pinsel und Wachs auf Papier festgehalten. 13 Hähne blicken verträumt, selbstbewusst oder kokett dem Betrachter entgegen und Stiere senken angriffslustig ihre Hörner. Jeder von ihnen eine Persönlichkeit, jeder ein Charakter. Die Bremer Künstlerin braucht nur wenige Pinselstriche, um das Wesentliche zu unterstreichen. Genauso minimalistisch gelingt es ihr, Menschen aus Ton oder Papiermaschee zu formen, deren Körperhaltungen viel über Stimmungen erzählen. In der neuen Ausstellung „Momentum“ in der Galerie im Moor erforscht Block ab 25. Oktober verschiedene Mal- und Bildhauertechniken und sie erforscht sich selbst, ihre Interaktion mit Techniken und Sujets. Mit den Arbeiten ihrer Tochter feiert Heide Nagel zugleich den zehnten Geburtstag ihrer Galerie.

Zwei Ausstellungen zeigt Nagel pro Jahr. „Das sollte nicht in Arbeit ausarten“, kommentiert sie den Galeriestart im Oktober 2009. Seinerzeit erfüllte sich die pensionierte Verwaltungsbeamtin ihren Traum von der Kreativität. Keramikerin wäre sie gerne geworden. Die Mutter aber sagte: „Geh' mal ins Amt.“ Das tat Nagel und verbrachte ihr Berufsleben mit Zahlen und Vorschriften. Durch ihren zweiten Mann kam die Keramik doch noch in ihr Leben. Inzwischen malt Nagel und zeigt ihre Arbeiten im Rahmen der Grasberger Kunstwerker – einer Gruppe aus der Gemeinde. Die Arbeit mit Ton lockt nicht mehr. Sie lacht: „Das überlasse ich meiner Tochter.“

Tania Isabel Block knetet Ton zu menschlichen Körpern. Ihr Weg in die Kunst führte ebenfalls über Umwege. Etwas Kreatives habe immer machen wollen, was genau, darüber war sie sich zunächst unsicher. Werbung interessierte sie und weil es hieß, man brauche dafür ein Wirtschaftsstudium, absolvierte sie das. Zwölf Jahre mit eigener Event- und Promotionsagentur folgten. „Dann war irgendwie die Energie alle“, erzählt sie. Block zog einen Schlussstrich, überließ die Agentur dem Partner und suchte Alternativen. Sie absolvierte eine Coachingausbildung und lernte NLP, nur um zu merken: „Das ist wieder ein Kompromiss, das ist nicht das, was du willst.“

Energie aufs Papier bringen

Sie wollte etwas tun, was ihr Spaß macht und wobei sie sich sicher fühlt. Dieses Gefühl fand sie im Kreativen. Und Technik verleiht noch mehr Sicherheit. Block sagt: „Für mich ist es wichtig, Kenntnisse zu haben.“ Diese findet sie im Rahmen eines Weiterbildungsstudiums in Kooperation der Hochschule Bremen und der Hochschule für Künste Bremen. Das klingt viel kopflastiger, als es ist. Die Künstlerin verrät: „Wenn ich male, sind die Gedanken weg.“

Block mag die schnellen Zeichnungen. Beim „Tanz auf Papier“ habe sie es als herausfordernd und spannend empfunden, die Energie und die Bewegungen der Tänzerinnen aufs Papier zu bringen. Das biete zudem die Möglichkeit, ins Abstrakte überzugehen. Ihr großformatiger Moschus-Ochse in Acryl indes setzt auf Details. Er teilt sich Heide Nagels Atelier mit tanzenden Kranichen. Dass sie Tiere derart gerne zeichne, habe sie selbst nicht erwartet, so Block. Die Lust hatten Hähne geweckt. Eine Auftragsarbeit, bei der am Ende 30 Zeichnungen entstanden.

Eine Etage höher zeigt sie Drucke sowie Skulpturen aus Speckstein, Ton und Papiermaschee. Die Vielfalt der Techniken in ihrer Ausstellung begründet Block: „Ich muss erst einmal vieles ausprobieren.“ Noch sei sie relativ am Anfang ihres Künstlerweges.

Vor zehn Jahren hatte Heide Nagel die Galerie mit einer Ausstellung eröffnet. Dass sie den Geburtstag mit einer Ausstellung ihrer Tochter feiert, sei eine bewusste Entscheidung gewesen: „Ich habe bemerkt, was für tolle Arbeiten sie macht.“ Außerdem fehlten gerade für junge Künstler Ausstellungsmöglichkeiten. „Momentum“ versteht Nagel daher als „Start“ für Block und als „kleinen Anschub“, und Arbeiten habe die Tochter reichlich, wie die Ausstellung belegt.

„Momentum“ – Malerei und Skulpturen von Tania Isabel Block in der Grasberger Galerie im Moor, Grasdorfer Straße 15. Iris-Andrea Pott-Sehnke führt bei der Eröffnung am Freitag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr in die Ausstellung ein. Zu sehen sind Blocks Arbeiten bis 17. November jeweils sonnabends und sonntags von 14 bis 18 Uhr.