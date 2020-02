In vielen Kitas fehlt das Personal. (Ralf Hirschberger/DPA)

So schön es sein kann, im Alltag auch mal Überraschungen bewältigen, aus Routinen ausbrechen und Herausforderungen meistern zu müssen – an der Kindergarten-Pforte kann man all das nicht gebrauchen. Für einige Eltern in der Region ist das aber Alltag. Sie können nicht sicher sein, ob ihr Kind am Montag, Dienstag oder Mittwoch auch wirklich in der Kita angenommen und betreut wird. Denn weil in einigen Einrichtungen die Erzieherinnen und Erzieher fehlen, werden Kinder trotz bestehenden Platzanspruchs an manchen Tagen wieder nach Hause geschickt. Berufstätige Mütter oder Väter stehen dann vor einem Problem.

Eine Gemeinde wie Lilienthal als Trägerin der kommunalen Betreuungseinrichtungen zuckt da nur mit den Schultern. Längst versucht sie, sich als attraktiven Arbeitgeber darzustellen, um im Wettbewerb um ausgebildetes Personal gegenüber anderen Kommunen zu punkten. Doch der Markt gibt nicht genügend Menschen her. Von denen würden aber immer mehr benötigt, zumal der Staat inzwischen Betreuungsplätze garantiert und sie auch noch beitragsfrei anbietet, was die Inanspruchnahme der Plätze begünstigt. Experten sprechen davon, dass in absehbarer Zeit mehrere Hunderttausend Erzieherinnen und Erzieher fehlen könnten.

Wer so viel Betreuung anbieten will, aber so wenig davon zu bieten hat, muss etwas ändern. Zwar hat der Bund mit einer Fachkräfteoffensive schon etwas bewegt, doch das Programm greift nicht weit genug, um die Probleme zu lösen. Ein entscheidender Faktor ist die Vergütung. Dass auch Ausbildungszeiten bezahlt werden, sollte selbstverständlich sein. Und wer viel Leistung von seinen Arbeitnehmern verlangt, sie aber nicht in ausreichender Zahl bekommt, muss die Tarife erhöhen, um den Erzieherjob attraktiver zu machen. Nicht bezahlbar? Dann muss die Beitragsfreiheit wieder eingeschränkt werden, zumindest für die, die es sich leisten können. Ein anderer Weg wäre die Senkung der Standards. Dann ist der Betreuungsschlüssel vielleicht schlechter oder die Kinder werden von Praktikanten und Quereinsteigern beaufsichtigt.

Das alles klingt nicht gut, es ist aber immer noch besser, als Kinder und Eltern eines Morgens unvermittelt in den Regen zu stellen. Denn das untergräbt nicht nur das Vertrauen in das Betreuungssystem. Es ist auch ziemlich gemein.