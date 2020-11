Das Landgericht Verden wies die Berufung Albin Homeyers ab. (Peter Steffen/DPA)

Worpswede/Verden. Das Verdener Landgericht hat Albin Homeyer untersagt, weiterhin die Bezeichnung „Worpswede“ im Namen seiner Kunstpreis-Aktivitäten zu verwenden. Wie berichtet liefert sich der umstrittene Initiator des „Kunstpreises Worpswede“ eine juristische Auseinandersetzung mit der Gemeinde Worpswede, die ihm die Nennung ihres Namens in diesem Zusammenhang untersagen möchte. Bereits im Juni hatte die Gemeinde ein sogenanntes Versäumnisurteil vor dem Landgericht erstritten, das ihre Rechtsauffassung bestätigte. Dagegen ging Homeyer in Berufung, eine Güteverhandlung am 8. Oktober scheiterte.

Jetzt hat die 5. Zivilkammer das Urteil verkündet. Demnach darf Albin Homeyer sich nicht weiter auf die Gemeinde Worpswede berufen, weil diese seine Aktivitäten schon seit Jahren nicht mehr unterstütze, erklärte Gerichtssprecher Stefan Koch. Homeyer hatte als Beklagter immer wieder ins Feld geführt, dass Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke bei der Preisverleihung 2016 als Redner aufgetreten sei und seinerzeit die Unterstützung der Gemeinde deutlich machte. Das überzeugte das Gericht offenkundig nicht, es gab der Gemeinde als Klägerin in vollem Umfang Recht. Rechtskräftig ist das Urteil allerdings noch nicht, die Beteiligten haben nun einen Monat Zeit, abermals eine Berufung einzureichen.