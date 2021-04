Die an der Bremer Landstraße gelegene Fläche zwischen der Gewerbehalle (rechts) und dem ungenutzten Gebäude im Hintergrund gehört nun wieder Tarmstedt und soll entwickelt werden. (André Fesser)

Tarmstedt. Die Gemeinde Tarmstedt ist um eine Entwicklungsmöglichkeit reicher. Mehr als 20 Jahre nach dem Verkauf eines an der Bremer Landstraße gelegenen Grundstücks an eine Bremer Familie hat die Gemeinde die Fläche zurückerworben. Vor einigen Tagen ging im Rathaus ein Schreiben des Amtsgerichts mit dem Grundbucheintrag ein, der Tarmstedt als neuen Eigentümer ausweist. Damit geht ein jahrelanges Gezerre um die Entwicklung und den Rückkauf des Grundstücks zu Ende.

Für Tarmstedts Bürgermeister und Samtgemeindebürgermeister, Wolf Vogel und Frank Holle, ist diese Entwicklung ein Grund zum Feiern. Denn zum einen kann mit der Übertragung der 5616 Quadratmeter großen Fläche auf die Gemeinde ein Vorgang abgeschlossen werden, der seit Beginn des Jahrtausends viel Zeit und Geld gekostet hat. Außerdem steht den Bürgermeistern mit dem Grundstück nahe dem Ortsausgang in Richtung Grasberg nun eine Immobilie zur Verfügung, die sie auf dem Markt anbieten können. Der Standort sei nicht ohne, wie Frank Holle betont – im Gegenteil: „Die Bremer Landstraße“, so der Verwaltungschef am Freitag vor Medienvertretern, „ist unsere Toplage.“

Wäre es nach den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung gegangen, die zum Zeitpunkt des Verkaufs 1999 am Ruder waren, dann stünde an der Bremer Landstraße längst ein Tischlereibetrieb oder ein Verbrauchermarkt. Derartige Pläne standen nämlich im Raum, als die Fläche an die inzwischen verstorbene Bremerin Marlis Wellhausen verkauft wurde. Laut den Tarmstedter Gemeindevertretern war der Kaufvertrag mit der Auflage versehen, dass die Käuferin an dieser Stelle binnen drei Jahren einen Gewerbebetrieb einzurichten und zu eröffnen hat.

Dies ist aber nie geschehen, weswegen die Gemeinde das Grundstück Jahre später zurückforderte. Am Ende hing es an der Frage, auf welches Konto die Gemeinde den Kaufbetrag überweisen sollte, und wie hoch der Aufwendungsersatz ausfallen sollte (wir berichteten). Denn der letzte Eigentümer, Karl Wellhausen, Tischlereiinhaber aus Bremen-Borgfeld und Ehemann der verstorbenen Käuferin, hatte die Überreste eines auf dem Grundstück gelegenen Kalksandsteinwerks auf eigene Kosten entfernt und die Fläche somit von einer Last befreit.

Fläche in bester Lage

Da diese Diskussionen nun überstanden sind, geht der Blick der Verwaltung nach vorn und es stellt sich die Frage, was aus dem Grundstück werden kann. Laut Wolf Vogel gibt der Flächennutzungsplan dort eine gewerbliche Nutzung vor und Frank Holle ergänzt, dass es in der Vergangenheit auch immer wieder Interessenten aus dieser Richtung gegeben habe: Ärzte für Mensch und Tier auf der Suche nach Praxisräumen sollen darunter gewesen sein, auch Handwerksbetriebe hätten sich für eine Ansiedelung an der Bremer Landstraße interessiert. Für Holle ist das nachvollziehbar: Die Fläche sei verkehrsgünstig gelegen, man komme gut hin und wieder weg – „einen besseren Standort gibt es nicht“.

Denkbar sei es aber auch, eine Wohnbebauung an dieser Stelle ins Auge zu fassen oder eine Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe, wie die beiden Bürgermeister einräumen. „Wir haben nun ein Luxusproblem“, sagt Wolf Vogel und betont, dass man bei null anfangen wolle, „ergebnisoffen“.

Zunächst müsse man sich aber mit dem Landkreis Rotenburg darüber unterhalten, welcher Teil der Fläche wie genutzt werden darf, sagt Frank Holle. Denn im hinteren Bereich des Grundstücks habe sich im Verlauf der Jahre allerlei Vegetation entwickelt: Bäume und Sträucher, die einer Nutzung der kompletten Fläche womöglich entgegenstehen könnten. „In Deutschland hat man schneller einen Wald, als man sich das vorstellen kann“, sagt er. Daher müsse man nun die Frage der Bebaubarkeit klären, um gegenüber künftigen Käufern mit offenen Karten spielen zu können.

Offen ist auch noch die Frage, was mit dem westlich gelegenen Nachbargrundstück geschieht, das weiterhin Karl Wellhausen gehört. Es ist etwa 1700 Quadratmeter groß und mit einem offensichtlich ungenutzten Gebäude versehen. Laut einem Ratsbeschluss soll die Gemeinde im Gespräch mit Wellhausen ausloten, ob man diese Fläche nicht auch kaufen könnte. Für eine Nachfrage unserer Redaktion war Wellhausen am Freitag nicht zu erreichen.

Da die beiden Bürgermeister das Rathaus im Herbst verlassen – beide werden bei den anstehenden Wahlen nicht noch einmal für ihre Posten kandidieren –, werden sie die Entwicklung der vorhandenen Fläche allenfalls noch anschieben, aber kaum noch selbst umsetzen können. Vielleicht werde sich erst der nächste Gemeinderat mit der Entwicklung des Grundstücks beschäftigen. Und vielleicht, unkt Holle, werde die Entwicklung der Bremer Landstraße ja sogar zum Wahlkampfthema.

Zur Sache

22 Jahre zwischen Verkauf und Rückkauf

In Tarmstedt kennt das sogenannte Wellhausen-Grundstück an der Bremer Landstraße fast jedes Kind. Denn je mehr Zeit nach dem Verkauf an die Familie Wellhausen im Jahr 1999 verging, desto öfter fragten sich die Bürgerinnen und Bürger, was mit diesem exponierten Ort denn bloß passieren würde. Kritiker sprachen von einem Schandfleck, zumal die Fläche jahrelang mit einem Schutthaufen belegt war. Nachdem die Gemeinde die Fläche vor 22 Jahren veräußert hatte, ging sie davon aus, dass die im Kaufvertrag enthaltene Klausel erfüllt wird und dort binnen drei Jahren ein Gewerbebetrieb eröffnet wird. Als dies nicht geschah, pochte die Gemeinde Jahre später auf den Rückkauf, wofür sie sogar Geld zurückgelegt hatte. Doch der Handel scheiterte daran, dass sich Wellhausen weigerte, der Gemeinde eine Kontoverbindung zu nennen, auf die sie den Kaufbetrag von 76.666,79 Euro – das entspricht den 1999 geflossenen 149.947,20 Deutschen Mark – überweisen konnte. Solange Wellhausen das Geld der Gemeinde aber nicht annahm, blieb er Eigentümer des Grundstücks. Der Fall landete mehrfach vor Gericht, bis Wellhausen einlenkte, das Geld der Gemeinde anzunehmen. Allerdings legte er der Gemeinde daraufhin eine Rechnung über rund 80.000 Euro für Aufwendungen vor, die aus seiner Sicht der Wertsteigerung des Grundstücks dienten. Dies wiederum wollte die Gemeinde nicht akzeptieren, weil die Rechnung unter anderem Prozesskosten enthalten haben soll, die sie nicht zu übernehmen bereit war. Nach langem Hin und Her erzielten die beiden Parteien Anfang des Jahres eine Einigung: Für die Aufwendungen erhält Wellhausen von Tarmstedt rund 39.000 Euro.