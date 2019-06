Aus Folien geschnittene Kinderhände hängen mit den jeweiligen Namen an der Eingangstür einer Kindergruppe in einer Tagesstätte (Symbolbild). Der Mangel an Kindergarten- und Krippenplätzen beschäftigt die Gemeinde Lilienthal. (Rainer Jensen)

Post von der Gemeindeverwaltung haben vor einigen Tagen etliche Eltern aus Lilienthal bekommen, die ihre Kinder nach den Sommerferien in den Kindergarten oder die Krippe bringen wollen. Bis Ende Mai, so hatte es die Verwaltung versprochen, sollte Klarheit darüber herrschen, ob es mit der Anmeldung klappt oder nicht. Doch die Gemeinde vertröstet etliche Familien nun ein weiteres Mal, vor allem im Krippenbereich. Weil nicht sicher ist, ob und wann für die geplanten neuen Gruppen genügend Erzieher gefunden werden, hat die Gemeinde noch keine Zusagen verschickt. Geduld ist also weiter gefragt, obwohl manche Mütter und Väter mit dieser längst am Ende sind.

Bei den Plätzen für den Kindergarten ist für Rathaus-Fachbereichsleiter Andreas Cordes durchaus Land in Sicht. Er geht davon aus, dass das Angebot an Plätzen den Bedarf in der zweiten Jahreshälfte decken wird. Die Zahl der Plätze an sich dürfte ausreichen, allerdings stimmen die Vorstellungen der Eltern über die Betreuungszeiten nicht in jedem Fall mit dem Angebot in den Einrichtungen überein. Die Gemeindeverwaltung will sich mit betroffenen Eltern zusammensetzen und versuchen, Lösungen für die Probleme zu finden.

Richtig eng ist es bei den Krippenplätzen. Und wie es derzeit aussieht, werden auch nach den Ferien Kinder unter drei Jahren auf der Warteliste stehen. Aktuell rechnet die Gemeinde damit, dass etwa 20 Kleinkinder trotz Anmeldung nicht untergebracht werden können. Ein bisschen Bewegung gibt es immer, weiß man im Rathaus, weil Eltern ihre Anträge im letzten Moment wieder zurückziehen. Dass die Gemeinde noch immer keine Zusagen geben kann, bedauert auch Cordes. „Wir wissen, dass das für die Eltern keine schöne Situation ist“, sagt er.

Absage erhalten

Dass es in den Kindertagesstätten im Gemeindegebiet trotz aller Anstrengungen zu wenige Plätze für die angemeldeten Kinder gibt, ist in Lilienthal keine neue Situation. Neu ist für Fachbereichsleiter Andreas Cordes aber die Tatsache, dass Räume durchaus zur Verfügung stehen, aber die personellen Voraussetzungen fehlen, um mit neuen Gruppen starten zu können. Die ehemalige Christoph-Tornee-Schule ist seit Kurzem komplett umgebaut und an die Lebenshilfe übergeben worden. Ende März hat der Träger dort den Betrieb der Kita „Sternwarte“ aufgenommen. Neben der Kita Schoofmoor und der Kita Schatzkiste ist sie die dritte Einrichtung, die die Lebenshilfe an diesem Standort betreibt.

Zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen sind in der Sternwarte mittlerweile ins Leben gerufen worden, Nummer fünf und sechs sollen zum Beginn des neuen Kindergartenjahres folgen. Lebenshilfe-Geschäftsführer Olaf Bargemann berichtet, dass aktuell noch eine Erzieherin gesucht wird, damit es losgehen kann.

Zwischendurch sei das Team schon komplett gewesen, doch dann habe es kurzfristig doch noch eine Absage zugunsten einer anderen Stelle gegeben. Den Fachkräftemangel und den Wettbewerb der Arbeitgeber bekommt die Lebenshilfe deutlich zu spüren. „Selbst Berufsanfänger können sich ihre Stelle heute im Prinzip aussuchen“, berichtet Bargemann. Dass es angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt dennoch gelungen sei, seit Herbst vergangenen Jahres im gesamten Landkreis zwölf Gruppen zum Laufen zu bringen und in Axstedt demnächst die 13., mache ihn allerdings auch stolz.

Um eine Krippengruppe aufgestockt werden soll auch der Trupermoorer Kinderkahn als kommunale Kindertagesstätte. Laut Gemeindeverwaltung ist der Bauantrag für das Aufstellen eines weiteren Containers beim Landkreis Osterholz eingereicht worden. Sobald die Genehmigung vorliegt, soll der Container schnellstmöglich aufgestellt werden. Die Firma ist darüber informiert, dass es demnächst losgehen könnte. Auch die Verwaltung hat arge Mühe, freie Stellen in den Kindertagesstätten zu besetzen.

Fachbereichsleiter Andreas Cordes rechnet dennoch fest damit, dass pünktlich nach der Sommerpause zusätzliche Krippengruppen zur Verfügung stehen werden. Weil das aber Ende Mai noch nicht hundertprozentig garantiert werden konnte, habe die Verwaltung eben noch keine schriftlichen Zusagen geben können. „Sobald die personellen Voraussetzungen vorliegen, werden Zusagen für diese Plätze erteilt“, heißt es in dem Schreiben, das die Eltern von der Gemeinde erhalten haben.

Die Verwaltung verweist zugleich auf die Kriterien, nach denen die zur Verfügung stehenden Kita-Plätze vergeben werden. Unter anderem spielen soziale Aspekte eine Rolle. Zu den Auswahlkriterien gehört zum Beispiel, ob jemand alleinerziehend und berufstätig ist, sich in der Ausbildung befindet oder ob es um Kinder mit einem besonderen Förderbedarf geht. Das Punkte-System der Verwaltung stand schon öfter in der Kritik. Es gebe einen Rechtsanspruch auf einen Krippen- und Kindergartenplatz – daran allein habe sich die Gemeinde Lilienthal zu orientieren, sagen die Kritiker.