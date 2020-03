Die Tarmstedter Ausstellung braucht Platz. Daher kauft die Gemeinde weitere Flächen dazu. (Christian Kosak)

Tarmstedt. Gut 300 000 Euro fehlen der Gemeinde Tarmstedt dieses Jahr in ihrem Haushalt. Das stellt für den Gemeinderat keinen Grund zur Besorgnis dar: In seiner jüngsten Sitzung, gerade noch rechtzeitig vor dem vollen Ausbruch der Corona-Krise, nahm er den Haushaltsentwurf für dieses Jahr einstimmig an. Das Defizit kann gedeckt werden. Die Gemeinde hat so viel angespart, dass sogar 1000 Euro Strafzinsen eingeplant sind.

Im Ergebnishaushalt, der für die laufenden Kosten der Gemeinde zuständig ist, liegen die Erträge bei 3,7 Millionen Euro, die Aufwendungen jedoch bei 4,05 Millionen. Zunächst war die Kämmerei bei der Aufstellung des Haushalts noch davon ausgegangen, dass die Aufwendungen um 81 500 Euro höher liegen würden. Aber, so die Finanzausschussvorsitzende Hannelie Aßmann (SPD), einige der für dieses Jahr geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden habe man schon im vorigen Jahr bezahlt, deshalb seien die Aufwendungen gesunken. Unter dem Strich bleibt aber immer noch ein Defizit von 327 000 Euro. Das kann jedoch aus der Überschussrücklage gedeckt werden, die die Gemeinde in den vorigen Jahren angesammelt hat; außerdem aus den Überschüssen, mit denen in den nächsten drei Jahren gerechnet wird.

Nachdem noch einmal 55 000 Euro hinzugekommen sind für den Erwerb eines Grundstücks am Ausstellungsgelände, betragen die Auszahlungen für Investitionen dieses Jahr 2,7 Millionen Euro, was die Gemeinde sich leisten kann, ohne neue Kredite aufzunehmen. Ungewöhnlich hoch sind in diesem Jahr allerdings mit 1,88 Millionen Euro die Liquiditätskredite, die einem Dispokredit bei Privatkonten entsprechen. Das liegt daran, dass die Gemeinde auch im Neubaugebiet Grundstücke erwerben will. Nach diesen Erläuterungen wurde der Haushalt einstimmig angenommen. Ebenso einstimmig wurde beschlossen, bei der Samtgemeinde zu beantragen, den Flächennutzungsplan zu ändern, damit für das neue Gewerbegebiet am Holschendorfer Weg, das den Namen „Am Kuhl Acker“ tragen soll, ein Bebauungsplan aufgestellt werden kann.

Zur Sache

Auf der Kippe

Ob die Tarmstedter Ausstellung in diesem Jahr überhaupt stattfinden wird, soll spätestens Anfang Mai entschieden werden, sagt Geschäftsführer Frank Holle. Die deutschlandweit getroffenen behördlichen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie gelten bis 25. April. Erst danach werde es auf höherer Ebene eine neue Einschätzung der Entwicklung geben, heißt es auf der Homepage der Ausstellungs-GmbH.