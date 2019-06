Am Pfingstwochenende hat der Golfclub Lilienthal seinen erweiterten Platz eingeweiht. (Christian Kosak)

Lilienthal. Anwohner der Straße Am Saatmoor in Lilienthal klagen über die zunehmende Verkehrsbelastung durch die Erweiterung des Golfplatzes. Die Fraktion der Querdenker im Lilienthaler Gemeinderat hat sich der Sache nun angenommen und beantragt, das Thema in der nächsten Bauausschusssitzung am 24. Juni auf die Tagesordnung zu nehmen. Offenbar nutzen Golfer, die über die Entlastungsstraße anreisen, das Wohngebiet als Abkürzung. Die Straßen dort sind schmal und ohnehin in einem schlechten Zustand. Das Tempo-Limit von 30 Kilometern pro Stunde wird nach Angaben der Anwohner häufig überschritten, sodass teils gefährliche Situationen entstehen. Der Golfclub weiß um die Problematik. Clubpräsident Claus Kleyboldt will die 500 Mitglieder während der Mitgliederversammlung am heutigen Mittwoch noch einmal bitten, das Wohngebiet zu meiden. Die Gemeindeverwaltung sieht keine Handhabe, da es sich um eine öffentliche Straße handelt, die jeder befahren darf. Die Querdenker wollen eine Lösung in Zusammenarbeit mit den Anwohnern und dem Golfclub finden.