Lilienthal, Grasberg und Worpswede fordern eine nachhaltige Finanzierung für den Beschluss der Bundesregulierung, einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab 2025 durchzusetzen. (Bernd Wüstneck/dpa)

In Lilienthal, Grasberg und Worpswede gibt es bereits eine Ganztagsbetreuung für Grundschüler. Einzige Ausnahme ist die Schroeterschule in Lilienthal. „Der Ganztag ist gewünscht und gewollt“, sagt Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke. Er betrachtet den Ausbau als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und hofft, dass die Kommunen nicht auf dem Gros der Kosten sitzen bleiben wie zuletzt beim Rechtsanspruch auf den Krippenplatz.

Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann verweist auf das Konnexitätsprinzip in der niedersächsischen Verfassung, wonach der, der die Musik bestellt, sie auch bezahlen muss. Tangermann warnt angesichts der mehr als 80 Millionen Euro Schulden der Gemeinde Lilienthal davor, der Kommune noch mehr Pflichten aufzubürden: „Das geht zulasten der freiwilligen Ausgaben wie der Kultur.“ Gleichwohl steht Tangermann zum Grundsatzbeschluss der Gemeinde, an allen Grundschulen ein Ganztagsangebot zu machen, um jungen Familien die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.

Mehr zum Thema Ganztägige Betreuung in Grundschulen Bremer Umland zwischen Zuversicht und Skepsis Ab 2025 soll laut Bundesregierung jedes Grundschulkind einen Anspruch auf ganztägige Betreuung ... mehr »

Aktuell haben drei von vier Grundschulen in Lilienthal ein Ganztagsangebot: dienstags bis donnerstags in Trupermoor, montags bis donnerstags in Worphausen sowie dienstags bis donnerstags in Falkenberg, jeweils bis 15.30 Uhr. „Ganz gleich, ob die Schroeterschule neu gebaut oder saniert wird, beide Konzepte sehen einen Ganztagsschulbetrieb vor“, verspricht Tangermann. Eltern, deren Kinder die Schroeterschule besuchen, müssen sich allerdings noch gedulden. Bislang gibt es noch nicht einmal eine Entscheidung über Neubau oder Sanierung.

Worpswede hat die Ganztagsschule vor eineinhalb Jahren eingeführt. Inzwischen nimmt etwa jedes dritte Grundschulkind in Worpswede und jedes vierte im Ortsteil Hüttenbusch am Nachmittagsangebot teil. Tendenz steigend. Zuvor waren Eltern bereits nach Worphausen ausgewichen, um die Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen. „Die Umsetzung war nicht einfach, aber wir haben es geschafft“, sagt Bürgermeister Schwenke. Herausgekommen ist eine offene Ganztagsschule in Worpswede. Dort ist es den Eltern überlassen, ob sie ihre Kinder für das Nachmittagsangebot von Montag bis Donnerstag bis 15.30 Uhr anmelden.

Im Worpsweder Ortsteil Hüttenbusch ist der Ganztag nur montags und mittwochs freiwillig, dienstags und donnerstags gehen alle Kinder bis 15 Uhr zur Schule. „Die spannende Frage ist, wie der Rechtsanspruch, den das Bundeskabinett nun beschlossen hat, ausgestaltet wird“, sagt Schwenke. Noch ist unklar, ob es sich um verpflichtende oder freiwillige Angebote handelt, ob Lehrer oder pädagogische Fachkräfte die Betreuung übernehmen und wie lange die Betreuung sichergestellt werden soll.

„Der Bedarf wird steigen“

„Meine größte Sorge ist, dass es gar nicht genug Personal gibt, um den Rechtsanspruch ab 2025 zu erfüllen“, sagt die Bürgermeisterin der Gemeinde Grasberg Marion Schorfmann. An der Grasberger Grundschule gibt es aktuell eine Hortbetreuung für 50 Kinder, die bis maximal 17 Uhr an fünf Tagen in der Woche in Anspruch genommen werden kann. Damit geht etwa jedes fünfte Grundschulkind in Grasberg nach der Schule in den Hort. „Der Bedarf wird steigen“, weiß die Bürgermeisterin und so hat die Gemeinde den An- und Umbau der Grundschule vorausschauend geplant. Etwa zwei Millionen Euro investiert die Kommune in das Gebäude, um den Ganztagsbetrieb auszubauen und der Inklusion gerecht zu werden. So wird es etwa Differenzierungsräume und eine Aula mit Küche geben. Zum kommenden Schuljahr 2020/21 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Tangermann, Schwenke und Schorfmann sind optimistisch, dass sie den Rechtsanspruch bis 2025 umsetzen können. Sie wollen allerdings erst einmal die Details abwarten. „Wir sind da ganz am Anfang einer Gesetzgebung“, betont Tangermann. Grundsätzlich begrüßt er, dass die Große Koalition ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlöst. Es sei jedoch fraglich, ob die geplanten zwei Milliarden Euro ausreichen werden.