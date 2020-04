Der P+R-Platz am Falkenberger Kreisel ist oft voll ausgebucht. Die Gemeinde hat vor, eine zusätzliche Fläche gegenüber von Kutscher Behrens anzulegen. Durch die Verzögerung beim RROP zieht sich diese Planung nun länger hin als gedacht. (Lutz Rode)

Lilienthal/Grasberg/Worpswede. Die geplante Neuauflage des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) für den Landkreis Osterholz zieht sich hin. Die Verzögerung um mindestens eineinhalb Jahre wirbelt auch die Planungen der Gemeinden durcheinander. Das gilt vor allem für die als dringlich eingestufte Erweiterung des Lilienthaler Park-and-Ride-Angebots für die Pendler, die die Straßenbahnlinie 4 nutzen möchten. Unklar bleibt nun auf längere Sicht, wie es dort weitergehen kann. Ausgebremst fühlt man sich durch die Ankündigung der Kreisbehörde auch in den Gemeinden Grasberg und Worpswede.

Wie berichtet, sollte der Entwurf des RROP eigentlich im Juli öffentlich ausgelegt werden. Doch hauptsächlich wegen der unklaren Rechtslage in Sachen Windenergie hat die Kreisverwaltung diesen Termin gestrichen. Das Kreishaus braucht unter anderem mehr Zeit, um die Vorgaben zu den Mindestabständen zwischen Windrädern und Häusern in die Unterlagen einzuarbeiten. Frühestens ab November 2021 wird sich der dann neu gewählte Kreistag wieder mit der Angelegenheit befassen.

„Ärgerlich“ findet das der Leiter des Baudienste-Fachbereichs im Lilienthaler Rathaus, Stephen Riemenschneider, vor allem mit Blick auf den angedachten P+R-Platz. Die Gemeindeverwaltung hat bekanntlich eine Fläche gegenüber von Kutscher Behrens an der Ecke Falkenberger Landstraße/Lilienthaler Allee als möglichen Standort ausgeguckt, wo nahe der Haltestelle der Linie 4 rund 120 Stellplätze entstehen könnten. Das aktuelle RROP weist das Gelände bis zum Jan-Reiners-Weg als Erholungsgebiet aus. Damit dort Parkplätze gebaut werden können, müssten dieser Passus und weitere Details aus dem Grundlagenpapier gestrichen werden. Erforderlich sei es, diese Fläche im neuen RROP als Zentrales Siedlungsgebiet festzulegen, sagt Riemenschneider.

Selbst wenn das RROP wie gewünscht geändert wird, könnte noch lange nicht mit dem Bau der Park-and-Ride-Anlage begonnen werden. Zuerst müssten noch der Flächennutzungs- und der Bebauungsplan geändert werden. Riemenschneider rechnet damit, dass es ungefähr zwei weitere Jahre dauern dürfte, bis die Pläne rechtsverbindlich seien.

Was die Gewerbeflächen betrifft, so sind die Verantwortlichen im Rathaus angesichts der angekündigten Verzögerung relativ entspannt. Das RROP sieht bereits jetzt Möglichkeiten der Gewerbeansiedlung jenseits der Lilienthaler Allee in Höhe Feldhausen vor. Verzug drohe in diesem Bereich also nicht. Keine Eilbedürftigkeit sieht man im Rathaus auch bei den Vorschlägen für die weitere Siedlungsentwicklung. Die Gemeindeverwaltung hatte bereits im Mai 2019 eine Liste der Orte vorgelegt, die sie grundsätzlich als besonders geeignet für eine Wohnbebauung ansieht. Dass darüber auf Kreisebene nun auf längere Sicht nicht entschieden wird, kommt der Gemeinde durchaus gelegen. Stephen Riemenschneider verweist auf den politischen Streit, den es in Lilienthal zum weiteren Wachstum und weiteren Baugebieten gibt.

Die Aussetzung der Neuordnung des RROP stellt auch Worpswede vor große Probleme. Bürgermeister Stefan Schwenke hatte sich von der ursprünglich für dieses Jahr geplanten Neuauflage vor allem mehr Möglichkeiten für Wohn- und Gewerbeansiedlungen versprochen. „Dadurch, dass wir so nur im zentralen Siedlungsgebiet, also innerhalb der Ortschaft Worpswede, Flächen ausweisen können, sind wir in unserer Entwicklung stark gehemmt“, so Schwenke. Insbesondere für Hüttenbusch, aber auch die weiteren Ortschaften, sei es nur möglich, Projekte über sogenannte Zielabweichungsverfahren, also Ausnahmegenehmigungen, umzusetzen. Das sei umständlich und dauere zu lange. Die Verschiebung des RROP sei da eine zusätzliche Bremse. „Wir können nicht so lange warten, egal wie sehr auch die Corona-Krise die Entwicklung verlangsamt“, macht der Verwaltungschef deutlich. „Es trifft uns sehr, dass wir in unseren Bestrebungen begrenzt werden."

„Derzeit stehen in Grasberg keine Baugrundstücke zum Verkauf“, sagt Bürgermeisterin Marion Schorfmann. Das RROP sollte den Weg frei machen, im Baugebiet Eickedorfer Vorweiden die andere Straßenseite zu bebauen. Damit geht es nun vorerst nicht weiter, es kann kein Bebauungsplan aufgestellt werden. Schorfmann hat Verständnis für die Verzögerung, momentan sei die personelle Situation überall nicht einfach. Trotzdem: „Für uns ist das alles andere als erfreulich, weil wir keinen Entwicklungsspielraum haben.“ Sie wolle weiter nach Lösungen suchen. Mit dem Gemeinderat arbeite sie gedanklich daran, an anderer Stelle, wo bereits eine Anbindung vorhanden sei, Bauplätze zu entwickeln.

Möglichkeiten gebe es ähnlich wie bei den Eickedorfer Vorweiden am Saum des Grasberger Siedlungsgebiets. Die Frage sei, wo man was entwickeln wolle. Gespräche mit Eigentümern müssten geführt werden. Wie die Entwicklung von Baugebieten letztlich weiter geht, ob weniger gebaut wird wie bisher oder Menschen vermehrt aus der Stadt wegziehen wollen – niemand wisse das derzeit, so Schorfmann. Vor 2022 rechnet sie nicht mit dem neuen RROP, verspricht aber: „Wir bleiben dran.“