So viele Verwaltungsspitzen auf einem Haufen – das gibt es nur selten zu sehen. Vor dem Volkstrauertag am Sonntag haben sich Landrat Bernd Lütjen und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Gemeinden und der Stadt im Landkreis Osterholz aber getroffen, um um Spenden für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu werben. Im Kreishaus, in den Rathäusern und bei den Sammlern des Volksbundes können ab sofort Spenden abgegeben werden. Mit dem Erlös pflegt der Volksbund rund 2,7 Millionen deutsche Kriegsgräber in West- und Osteuropa und versucht, Schicksale aufzuklären. So soll die Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewalt wach gehalten werden. Am Sonnabend werden Verwaltungsvertreter und Soldaten zwischen 10 und 12 Uhr vor Einkaufsmärkten in der Region stehen, um dort zu sammeln. Die zentrale Gedenkveranstaltung des Kreisverbandes findet am Sonntag, 17. November, um 15 Uhr beim Denkmal in Neu St. Jürgen in Worpswede statt. Das Foto zeigt übrigens (von links) Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke, Landrat Bernd Lütjen, Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann, Ritterhudes Bürgermeisterin Susanne Geils, Grasbergs Bürgermeisterin Marion Schorfmann, Osterholz-Scharmbecks Bürgermeister Torsten Rohde, Hambergens Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock und Schwanewedes Ersten Gemeinderat Jens Bunk.