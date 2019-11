Michael Keller sitzt seit diesem Sommer für die CDU in der Bremischen Bürgerschaft. (Alexander Fanslau)

Borgfeld. Ein Dialog ist zielführender als ein Monolog. Warum also nicht mit Menschen in Kontakt treten und unterschiedliche Positionen sachlich austauschen? Die Bürgerinitiative Borgfelder Forum hat zu diesem Zweck den Bremer Bürgerschaftsabgeordneten Michael Keller (CDU) zu ihrem monatlichen Treffen am Montag in den Sitzungssaal des Borgfelder Ortsamts eingeladen. Hauptanliegen der Bürgerinitiative ist nach wie vor der Bau eines Bürgerhauses auf dem Parkplatz an der Wendeschleife der Linie 4.

Obwohl sich eine von der CDU angeführte Mehrheit im Beirat dagegen ausgesprochen hatte und andere Lösungen für die Schaffung eines gesellschaftlichen Treffpunktes bevorzugt (wir berichteten), hatte Keller die Einladung hierzu nach eigenem Bekunden gern angenommen. „Miteinander zu sprechen ist deutlich besser als übereinander zu sprechen“, so der Politiker. Seine persönliche Position zu diesem Thema zu vertreten, Transparenz zu schaffen und auch alternative Lösungen gemeinsam zu erarbeiten, sei ihm sehr wichtig. Schließlich wäre er als Mitglied im Ausschuss für Bürgerbeteiligung ganz besonders an Ergebnissen interessiert, die allen Borgfeldern gerecht werden. Keller war im Mai ins bremische Landesparlament gewählt worden.

In der nachfolgenden Diskussion mit über zwanzig anwesenden Mitgliedern des Forums unter der Leitung von Hermann Vinke und Carsten Böning sowie Uwe Rosenberg wurden teils lebhaft die Argumente bezüglich der möglichen Standorte ausgetauscht. Dabei gab es unterschiedliche Meinungen zur Nutzung bereits bestehender Gebäude und Grundstücke, die gegebenenfalls gepachtet oder gekauft werden könnten. So steht im Raum, das ehemalige Restaurant Fleet im Borgfelder Stiftungsdorf für gemeinschaftliche Aktivitäten zu nutzen. Auch der Umbau des alten Pfarrhauses, des Pastorenhauses sowie des Gemeindezentrums der evangelischen Kirche in der Borgfelder Ortsmitte steht wie berichtet zur Diskussion. Und dann eben die begehrte Fläche hinter der Wendeschleife.

Michael Keller vertrat die Ansicht, dass dieses Gelände dem TSV Borgfeld zugesprochen werden sollte. Deren Mitglieder hätten mit ihrem sozialen Engagement bisher eine tolle Arbeit geleistet und planten nun sogar auf dem Gelände die Errichtung eines Sportparks eigens für Senioren inklusive ausreichender Anzahl von Parkplätzen. Das Thema sei aber noch nicht abschließend geklärt. Inzwischen sei zudem auch vonseiten des Sportvereins Gesprächsbereitschaft signalisiert worden. Bereits am Montagvormittag waren sich im Rahmen einer Demonstration Vertreterinnen und Vertreter von Forum und Sportverein näher gekommen.

„Sollte es doch zum Bau eines Bürgerhauses mit Parkfläche in der Nachbarschaft zum TSV kommen, wären die zur Verfügung stehenden Parkplätze auch gemeinsam nutzbar“, so der Kompromissvorschlag der Bürgerinitiative. Man signalisierte aber auch, dass man auch andere geeignete Standorte akzeptieren würde. Ausschlaggebend sei die Umsetzbarkeit und eine zentrale Lage, damit eine gute Erreichbarkeit des Bürgerhauses für alle Borgfelder gewährleistet sei.

Keller sprach im Rahmen der Veranstaltung noch ein anderes Thema an. „Borgfeld wächst und auch der demografische Wandel schreitet stetig voran“, so Keller, „wir brauchen unbedingt mehr Wohnraum für Senioren.“ Dieses Problem zu lösen, sei eine vorrangige Aufgabe seiner Arbeit. Er hätte bereits mehrere Schritte unternommen, um den Bau von Seniorenwohnungen voranzutreiben. So hätte es bereits Gespräche mit dem Besitzer des Borgfelder Baugeschäftes Viohl gegeben, der seine Fläche verkleinern möchte und so gegebenenfalls Platz für mehr als 50 Wohnungen bieten könnte. Weitere Maßnahmen wären in Planung. Dabei müssten selbstverständlich Auflagen von Flächennutzungsplänen und städtebaulichen Verträgen beachtet werden. „Auch hier gilt der Grundsatz: Bei der Planung sollen die Anwohner einbezogen und beteiligt werden“, so der Abgeordnete.