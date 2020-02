1969 hat Gerhard Soujon (links) den Lilienthaler Malerbetrieb gegründet, Anfang Januar übergab er dessen Führung an die nächste Generation: Robert Soujon heißt der neue Inhaber. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Gerhard Soujon hat mitgezählt. Dreimal hat seit dem 1. Januar nicht er das Büro morgens um halb sieben aufgeschlossen, sondern Robert Soujon. Auch wenn der Altmeister ab diesem Tag die Malerfirma komplett in die Hände seines Nachfolgers gelegt hat: Dass der Juniorchef morgens auch noch vor ihm das Licht einschaltet, das ist dem agilen 85-Jährigen doch zu viel. Das Licht macht er schon noch gerne selber an, das will sich der Frühaufsteher nicht nehmen lassen.

Die beiden Männer kennen sich gut. Vor 23 Jahren haben sie abgemacht, dass Robert Soujon einmal die nächste Generation des Familienbetriebs stellen sollte. Kurz vor dem 50. Firmengeburtstag wurde der Generationswechsel nun amtlich vollzogen, und damit ist vollbracht, was laut Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen (LHN) rund ein Drittel der niedersächsischen Handwerksbetriebe mit fünf bis 19 Mitarbeitern als großes Problem einstufen: die Suche eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin.

In Niedersachsen gibt es aktuell 84 540 Handwerksbetriebe. Bei einem Drittel sind die Inhaber und Inhaberinnen älter als 55 Jahre. Die Hauptgeschäftsführerin der LHN, Hildegard Sander, rechnet daher damit, dass bis zu 20 000 Betriebe innerhalb der nächsten fünf Jahre vor dem Generationswechsel stehen. Übertrage man diese Altersstruktur auf Malerbetriebe, sei davon auszugehen, dass in den nächsten fünf Jahren bis zu 1000 vor dem Generationswechsel stehen. Malerbetriebe zählen dabei zu den „zulassungspflichtigen Handwerken“, die der Meisterpflicht unterliegen. Zwar ist die Gesamtzahl der Handwerksbetriebe in Niedersachsen gestiegen, die Zahl der Firmen mit Meisterpflicht hingegen war rückläufig, so die LHN auf Nachfrage der WÜMME-ZEITUNG. Gleiches gilt für Malerbetriebe. Waren es 2015 noch 3586, so sank deren Zahl 2019 auf 3436.

Hätte Gerhard Soujon 1950 eine Lehrstelle in seinem Wunschhandwerk gefunden, wäre er Tischler geworden. Der Zufall führte ihn in eine Worpsweder Malerfirma, dort lernte er das Handwerk von 1950 bis 1953. „Das war die Zeit vor dem Wirtschaftswunder“, erinnert er sich. Für eine Woche Arbeit steckten 40 Mark in der Lohntüte. Der Gegenwert für ein Paar Schuhe. Direkt nach der Meisterprüfung im April 1969 gab es für Gerhard Soujon kein Halten mehr. Er gründete seine eigene Firma.

„Das kann kein Computer“

50 Jahre später ist der Malerbetrieb Soujon im Umkreis von etwa 30 Kilometer rund um Lilienthal aktiv, zählt zwölf Mitarbeiter. Sechs davon haben in der Firma ihr Handwerk gelernt, drei Azubis stellt Soujon pro Jahr ein. „Man will ja vernünftige Fachkräfte haben“, begründet Robert Soujon. Zwei Ausbildungsplätze sind derzeit unbesetzt. „Der Zulauf der Lehrlinge ist nicht mehr so.“ Dabei biete der Beruf eine interessante Perspektive, und langweilig werde es in der Firma nicht. Von Wohnung bis Geschäftsneubau, von Wohnzimmer tapezieren bis Kirchen und alte Häuser denkmalgerecht renovieren reicht das Arbeitsspektrum. Das werde auch in Zukunft so sein,, da ist sich Gerhard Soujon gewiss: „Was wir machen, kann kein Computer und keine Maschine.“

Robert Soujon hat auch in der Lilienthaler Firma seine Ausbildung absolviert. Im dritten Lehrjahr fand jenes zukunftsweisende Gespräch statt. Sein Chef hatte das Rentenalter erreicht. Ans Aufhören dachte er zwar nicht, aber an seine Nachfolge. Die Söhne, ebenfalls Malermeister, waren eigene Wege gegangen, so Gerhard Soujon. Er fragte den Azubi, ob der sich das vorstellen könnte. Und ob. „Die Meisterprüfung wollte ich auf jeden Fall machen“, erinnert sich Robert Soujon. 2006 war es soweit. Die Urkunde bescheinigt ihm den Abschluss mit Auszeichnung. Da hieß er mit Nachnamen noch Kullak. 2012 wurde er geschäftsführend in der Firma tätig. Weil beide diese als einen echten Familienbetrieb verstehen, der auch weiterhin Soujon heißen sollte, wurde im selben Jahr aus Robert Kullak per Erwachsenenadoption Robert Soujon.

20 Jahre habe er sich an Gerhard Soujon ein Vorbild genommen, erzählt Robert Soujon, dessen Lieblingsfarbe „Kundenzufriedenheit“ heißt. Und er schwärmt über den Luxus, aus 50 Jahre Malerwissen schöpfen zu können. Umgekehrt frage der Altmeister ihn nach modernen Materialien. Sie ergänzen einander. Und hielten sich in all den Jahren an eine Spielregel: Er habe dem künftigen Nachfolger freie Hand bei der Arbeit gelassen, sagt Gerhard Soujon. Dann grinst er: „Aber manchmal wollte ich auch recht haben.“

Ganz lassen kann er von seinem Beruf auch jetzt nicht, auch wenn das Pensum kleiner geworden ist. Wieso auch? Er habe doch nachmittags genug Zeit für die Jägerei und den Garten. Wie in den vergangenen Jahren hat jeder seinen Schreibtisch im Büro. Jeder hat seine Kunden, und es gilt: „Da redet der Andere nicht dazwischen“, sagt Gerhard Soujon. Pure Eintracht? Fast. Nur wenn es um die Aufteilung der Mitarbeiter geht, könne es schon mal lauter werden in ihrem Worphauser Büro, lacht der Firmengründer. Und ihre Auftragsbücher sind gut gefüllt, so Robert Soujon. Das war nicht immer so. Sie spürten beispielsweise den Aktieneinbruch Anfang der 2000er-Jahre. „Aber wir haben es zusammen geschafft“, sagt der Seniorchef, und mit einem Lächeln ergänzt Robert Soujon: „Wie in einer Familie halt.“