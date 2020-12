Gespräch an der Feuertonne: Artefakt-Gründer und Noch-Inhaber Conrad Bölicke (links) mit dem neuen Betriebsleiter Heiko Gerken aus Hepstedt, der in den Vorstand der künftigen Genossenschaft aufrücken soll, sobald dies möglich ist. Noch laufen die aufwendigen Prüfverfahren. (Johannes Heeg)

Wilstedt. Früher ist Heiko Gerken eine Stunde zur Arbeit nach Hamburg gefahren und eine Stunde zurück, dazwischen saß er acht bis zehn Stunden am Schreibtisch. Seit August arbeitet der Hepstedter in Wilstedt, der 46-Jährige ist Betriebsleiter beim Olivenölhändler Artefakt geworden. Der gelernte Landwirt und studierte Wirtschaftsingenieur, der nebenbei Bio-Rinder hält und vermarktet, soll die Warenwirtschaft professionalisieren und kümmert sich ums operative Geschäft, während Firmengründer Conrad Bölicke seit Monaten mit der Transformation seines Betriebs in eine Genossenschaft beschäftigt ist. Dass die beiden Männer an diesem grauen Dezembertag an einer Feuertonne auf Bölickes Festwiese stehen, hat einerseits mit der Corona-Pandemie zu tun und andererseits mit der Zukunft des Unternehmens.

Zur Corona-Erzählung gehört, dass Bölicke 20 Feuertonnen bei der Produktionsschule Wilhelmshaven, einer Jugendhilfeeinrichtung, bestellt hat, um sie an notleidende Gastronomiebetriebe zu verleihen, damit die im Freien kleine Veranstaltungen mit Verzehr aufziehen können – unter Einhaltung aller Regeln, versteht sich. Kostenlos sollte der Verleih sein, das war die Idee, die Anschaffungskosten von 500 Euro pro Stück sollten über Werbung wieder hereinkommen. Bölicke wollte einige der Tonnen auch selbst nutzen, um auf seinem weitläufigen Grundstück im Herbst kleine Kulturfeste zu veranstalten. Doch habe dabei die Bürokratie leider nicht mitgespielt: „Kein Ordnungsamt wollte das Konzept genehmigen“, sagt Bölicke.

Mehr Umsatz als 2019

Gekommen sei ihm die Idee mit den Feuertonnen, nachdem klar war, dass die Geschäfte in diesem Pandemiejahr viel besser gelaufen sind als erwartet. Sogar besser als im Vorjahr: „Wir haben 2020 einen höheren Umsatz als 2019“, so Bölicke. Der Hofladen sei vergrößert, dessen Öffnungszeiten ausgeweitet worden, zugleich florierte auch das Versandgeschäft. Zwei Gründe sieht Bölicke für den Erfolg: „Unsere Kunden wollen, dass wir durchkommen. Und zweitens haben die Menschen gerade viel Zeit zum Kochen.“ Weil durch die ausgefallenen Olivenölabholtage und das abgesagte Herbstfest auch der Aufwand geringer war, eröffneten sich Spielräume, um anderen zu helfen, die nicht so gut dran seien.

Gute Voraussetzungen also für das Zukunftsprojekt, das da heißt: Artefakt wird eine Genossenschaft. Der Prozess sei eingeleitet und befinde sich derzeit in einer Art Schwebezustand, der leider länger dauert als erwartet, wie Bölicke berichtet. Das liege an der Pandemie, die persönliche Treffen unmöglich mache, an der langwierigen Entwicklung der Satzung und auch daran, dass die zuständigen Genehmigungsstellen keine Erfahrungen mit dieser Art von Genossenschaftsgründung hätten. „Die ist bei uns völlig atypisch“, sagt Bölicke. Es komme so gut wie nie vor, dass aus einer GmbH eine Genossenschaft werde.

Nur sei hier genau dies der Fall. Bölicke, Inhaber der Artefakt Handelsagentur für Erzeuger-Verbraucher-Ideen GmbH, übereignet seinen 1998 gegründeten Olivenölhandel einer Genossenschaft, die die Geschäftsidee an die nachfolgenden Generationen weitertragen soll. Derzeit sei die GmbH mit ihrem Jahresumsatz von rund drei Millionen Euro die alleinige Gesellschafterin der Genossenschaft, die noch in Gründung ist. Im derzeit laufenden Prüfungsverfahren sei es nicht gestattet, weitere Mitglieder aufzunehmen. Bis zur Mitgliederversammlung im neuen Jahr ist Bölicke das einzige Mitglied und zugleich auch Vorstand. Bislang hätten rund 700 Menschen Interesse an Anteilen im Wert von insgesamt 800 000 Euro bekundet. „Unsere Erwartung ist, dass sich zehn Prozent unserer 40 000 Kunden an der Genossenschaft beteiligen werden“, sagt Heiko Gerken, der ebenfalls in den Vorstand berufen werden soll, sobald dies möglich ist.

Expertenwissen nutzen

Seine Genossenschaftsidee erklärt Bölicke so: „Mich beschäftigt schon lange die Frage, was meine Generation den Jüngeren Nützliches mit auf den Weg geben kann, damit diese unseren Planeten und das Leben auf ihm so erhält, damit alle hier gut und friedlich leben können.“ Die Artefakt-Genossenschaft könne mit dem eingesammelten Geld viele Projekte in den Olivenöl-Erzeugerländern anschieben, um die Landwirtschaft besser gegen den Klimawandel zu wappnen. „Auch mit dem Expertenwissen vieler Genossen können wir viele Dinge ermöglichen“, so Bölicke. Aus vielen Gesprächen wisse er, dass den Mitgliedern nicht die Dividende, sondern Umweltprojekte am Herzen lägen.

Zur Sache

Genossenschaften haben 20 Millionen Mitglieder

Genossenschaften oder Kooperativen sind Zusammenschlüsse oder Verbände von Personen (natürlichen oder juristischen) zu Zwecken der Erwerbstätigkeit oder der wirtschaftlichen oder sozialen Förderung der Mitglieder durch gemeinschaftlichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, heißt es im Lexikon. Rechtliche Grundlage in Deutschland ist das Genossenschaftsgesetz von 1889. Wesensmerkmale von Genossenschaften sind die Förderung der Mitglieder, die Grundsätze der Selbsthilfe, der Selbstverantwortung, der Selbstverwaltung und das Identitätsprinzip, was besagt, dass die Miteigentümer zugleich Geschäftspartner (Abnehmer, Lieferant) und Eigenkapitalgeber sind. 2015 hatten in Deutschland etwa 7600 Genossenschaften rund 20 Millionen Mitglieder. Die meisten Mitglieder haben Genossenschaftliche Banken und Wohnungsbaugenossenschaften. Es können aber auch Molkereien und Winzer genossenschaftlich organisiert sein sowie auch Zeitungen oder Schulen, wie etwa die Eichenschule in Scheeßel, ein Gymnasium.