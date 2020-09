Der Vertreter von Lili Live (von links): Katja Meyerdierks, Sarina Keller-Arvanitidis, Torsten Rohlfs, Andrea Vogelsang, Carsten Meyer, Gunda Gefken, Bernd Lindemann und Anke Haar. (Oliver Wehland)

Lilienthal. Der Vorstand der Lilienthaler Genossenschaft Lili Live hat bekräftigt, die Kaufleute-Organisation mit dem örtlichen Wirtschaftsinteressenring (Wir) fusionieren zu wollen. Auf der Lili-Live-Generalversammlung im Restaurant „Palast zu Kreta“ legte der Vorstand am Donnerstagabend ein Papier vor, das Eckpunkte der bisherigen Gespräche mit den Vertretern des Wirtschaftsinteressenrings enthält.

Wie berichtet, verhandeln die Spitzen der 35 Mitglieder zählenden Lili-Live-Genossenschaft und des 85 Mitglieder starken Wirtschaftsinteressenring-Vereins seit mehr als einem Jahr über einen Zusammenschluss. Noch sind nicht alle Punkte geklärt, die Fusion sei noch nicht in trockenen Tüchern, betonte Lili-Live-Vorstandssprecher Torsten Rohlfs gegenüber den wenigen bei der Generalversammlung anwesenden Mitgliedern. Das Konsenspapier liege nun beim Wirtschaftsinteressenring und der Lili-Vorstand erwarte eine Antwort. Für Ende Oktober sei eine finale Zusammenkunft vorgesehen, dann gebe es entweder Zustimmung, Ablehnung oder Änderungswünsche. Der Arbeitsauftrag an den Vorstand sei aber weiterhin klar, so Rohlfs: „Wir streben einen Zusammenschluss an.“ In einer Umfrage hätten sich die Mitglieder im Frühjahr klar für eine Fusion ausgesprochen.

Das Ergebnis der Verhandlungen ist wegweisend für die weiteren Aktivitäten der Genossenschaft. Zukunftspläne gibt es durchaus, deren Umsetzung hängt nun aber auch am organisatorischen Rahmen: Tritt Lili Live weiterhin allein auf oder gemeinsam mit dem Wir? Wer stellt den Vorstand? Wie heißt das neue Konstrukt und gibt es ein neues Logo? So ist auch der Plan für die Renovierung der Lili-Live-Internetseite erst mal gestoppt worden. Denn ein neuer Webauftritt koste Geld und das wolle man mit Blick auf eine mögliche Fusion nun nicht einfach so ausgeben, sagte Rohlfs.

Generell sieht sich die Genossenschaft gut aufgestellt. Das Jahr 2019 wurde mit einem Überschuss abgeschlossen, und die Corona-Krise habe die Genossenschaft für den Versuch genutzt, den Zusammenhalt der Kaufleute im Ort an sich zu stärken. Zugleich habe man Aktionen gestartet, um den Lilienthalern den Wert der örtlichen Anbieter zu vermitteln. So wurden Gewerbetreibende und Gastronomen bei der Stellung von Förderanträgen oder der Gestaltung von Adresslisten unterstützt. Es gab an den Zusammenhalt appellierende Plakataktionen, die noch immer im Ort und an der Umgehungsstraße zu sehen sind. Und den sogenannten Helden des Alltags wie Verkäuferinnen habe man zudem mit 200 kleinen Geschenken ein Stück Anerkennung vermittelt, bilanzierte Lili-Live-Vorstandsmitglied Andrea Vogelsang.

Ob mit Wirtschaftsinteressenring oder ohne – derartige Aktionen sollen fortgeführt werden, auch um den Einkaufsstandort Lilienthal nachhaltig interessant zu machen. Als Beispiel nannte Vogelsang die Aktion Heimatshoppen, die Verbraucher animieren sollte, vermehrt im Ort einzukaufen: „Wir müssten deutlich machen, dass Heimatshoppen nicht nur einmal, sondern jeden Tag im Jahr ist.“ Ähnliche Aktionen sind in Planung. So soll es auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsgewinnspiel der Geschäftsleute geben. An der Gestaltung dieses Gewinnspiels wird derzeit noch gefeilt.