Die Gremien des Landkreises Osterholz nutzen zurzeit immer wieder die Stadthalle in der Kreisstadt für ihre Sitzungen. (Christian Valek)

Der derzeitige Lockdown stellt auch für die politischen Vertretungen der Gemeinden und Landkreise eine Herausforderung dar. Vielfach fallen Räte und Ausschüsse aus. Oder aber die Besucherzahl wird gedeckelt. Dabei müssen die Kommunen sicherstellen, dass die Arbeit der Räte und Kreistage für die Bevölkerung transparent bleibt und deren Teilhabe gewährleistet wird. In Borgfeld beispielsweise wurde kürzlich eine Beiratssitzung bei Facebook gestreamt. Gibt es anderswo ähnliche Pläne? Wir haben uns in den Rat- und Kreishäusern umgehört.

Für unproblematisch hält der Osterholzer Landrat Bernd Lütjen die Rahmenbedingungen für Sitzungen auf Kreisebene und setzt dabei auf den großen Sitzungssaal im Kreishaus und die Osterholzer Stadthalle. „Alle Beteiligten können zu jeder Zeit den Mindestabstand einhalten.“ Zudem bestünden Möglichkeiten der Lüftung sowie der Händedesinfektion. Dies biete man auch den Zuschauerinnen und Zuschauern an, deren Höchstzahl auf zehn beschränkt ist. „Die Erfahrungen zeigen, dass die Anzahl der Plätze dafür ausreicht.“ Eine Öffnung der Sitzungen etwa durch Live-Übertragungen sei darum auch nicht notwendig, so der Landrat. Er verweist darauf, dass der Kreistag Anfang 2019 mit großer Mehrheit gegen solche Videostreams gestimmt hatte.

In der Gemeinde Grasberg geht man einen anderen Weg, sagt Fachbereichsleiter Stefan Ritthaler: „Wir haben uns dazu entschlossen, nicht zwingend notwendige Sitzungen und Termine abzusagen.“ Dinge, für die sich die Öffentlichkeit interessieren wird, wie zum Beispiel die Straßenunterhaltungsmaßnahmen 2021 oder die frühzeitige Bürgerbeteiligung für das geplante Gewerbegebiet, würden in einem öffentlich zugänglichen Rahmen stattfinden. Sollten den Grasbergern Fragen zu bestimmten Themen einfallen, empfiehlt er, die Ratsmitglieder oder die Verwaltung direkt anzusprechen. Informationen über aktuelle Geschehnisse und Vorgänge in der Gemeinde gebe es derzeit überwiegend telefonisch oder per E-Mail und nicht im direkten Gespräch. Bürgermeisterin Marion Schorfmann verweist zudem auf das Ratsinformationssystem. Auf dieser Internetplattform seien seit 2012 alle Vorlagen für die öffentlichen Teile der Sitzungen der politischen Gremien verfügbar.

In Lilienthal sei bisher keine Sitzung coronabedingt abgesagt worden, sagt Bürgermeister Kristian Tangermann. Und die Beteiligung der Bürger sei sichergestellt: Sitzungen, bei denen größeres Bürgerinteresse zu erwarten sei, würden in die Aula der IGS verlegt. Noch nie sei jemand abgewiesen worden, allerdings müsse man sich anmelden. Zudem berichte die Zeitung über die Ereignisse. Kritisch sieht Tangermann das Streamen von politischen Sitzungen im Internet. Denn die Übertragung berühre Grundrechtsfragen: „Was ist, wenn Zuschauer nicht wollen, dass sie gefilmt werden? Bei einer Live-Übertragung ist das schwierig.“

Für die Samtgemeinde Tarmstedt sagt Verwaltungschef Frank Holle: „Wir befinden uns in einem Ausnahmezustand, und da muss die Samtgemeinde mit gutem Beispiel vorangehen. Daher haben wir die für November geplanten Sitzungen von Schulausschuss und Rat auf Dezember verschoben.“ Sie finden nicht im Rathaus, sondern im Forum der Gesamtschule statt, so dass interessierte Bürger teilnehmen könnten. Ein Ratsinfosystem gibt es in Tarmstedt noch nicht.

„Beim Landkreis Rotenburg gibt es keine Begrenzungen bei der Anzahl der Besucher oder Sitzungsteilnehmer oder Ausfälle von Sitzungen“, so Verwaltungssprecherin Christine Huchzermeier. Seit dem ersten Lockdown finden die Ausschusssitzungen im großen Sitzungssaal statt, der Kreistag tage im Ratsgymnasium. „Besucher haben bisher immer einen Platz gefunden“, so Huchzermeier. An eine Übertragung von Sitzungen im Internet werde derzeit nicht gedacht. Das Thema sei 2017 diskutiert worden, aber ohne Ergebnis.