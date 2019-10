Geplantes Einkaufszentrum sorgt in Borgfeld für Kontroversen

So könnte es auf dem Gelände des Baumarkts Viohl an der Borgfelder Heerstraße nach dem Neubau einmal aussehen. (as2architektur)

Der Entwurf für ein Geschäftszentrum zwischen Borgfelder Heerstraße und Bürgermeister-Kaisen-Allee sorgt in Borgfeld für rege Diskussionen. Kommentiert wird auf der Seite der WÜMME-ZEITUNG und auf Facebook vor allem die Frage der Verkehrsführung. In einer auf Facebook veröffentlichten Stellungnahme kritisiert Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt (FDP) den seiner Ansicht nach „voreiligen Willkommensgruß“ des, wie er sagt, „nachrangigen“ Bauausschusses, der das Projekt begrüßte.

Burghardt fordert eine gemeinsame Planungskonferenz des Beirates mit der Stadt- und Verkehrsplanungsbehörde. Zudem sieht er Borgfeld am Scheideweg: Das Für und das Wider eines neuen Geschäftszentrums, findet er, müsse intensiv abgewogen werden.

Mehr zum Thema Idee für Baumarktgelände Viohl plant neues Geschäftszentrum in Borgfeld Der Borgfelder Baumarkt Viohl soll einem modernen Geschäftszentrum weichen. Ein erster Entwurf ist ... mehr »

Dabei gehe es um die Zukunft des dörflich geprägten Bremer Ortsteils. Ein größeres Einkaufszentrum, wie es auf dem 11.000 Quadratmeter großen Areal angedacht ist, konterkariere den im September gefassten Beschluss des Beirats, die Ortsmitte neu zu gestalten und so stärken zu wollen. Laut Burghardt würden mit dem Viohl-Zentrum zwei zentrale, aber einander konkurrierende geschäftliche Anlaufpunkte ohne direkte Verbindung geschaffen. „Damit machen wir uns womöglich die Ortsmitte kaputt.“ Wie berichtet, sollen auf den Grundstücken, auf denen der Baumarkt und ein Wohnhaus der Familie Viohl stehen, zwei L-förmige Gebäude entstehen. In einem dieser Gebäude würde der Baumarkt ohne Baustoffhandel untergebracht, in dem anderen ein Aldi-Supermarkt. Hinzu kämen voraussichtlich ein Café, ein Restaurant, ein Geschäft und ein Drogeriemarkt. Auf den Dächern der beiden Gebäude sollen 70 Wohnungen entstehen.

Erhebliche Zunahme des Lieferanten.- und Kundenverkehrs

Burghardt befürchtet eine erhebliche Zunahme des Lieferanten- und des Kundenverkehrs. Außerhalb der Geschäftszeiten sei mit dauerhaftem privaten Straßenverkehr der Mieter und ihrer Besucher zu rechnen. Auf seine Nachfrage im Bauausschuss, wie die ohnehin überlasteten Straßen diesen Verkehr aufnehmen sollen, verwies Planer Rainer Schürmann darauf, dass es sich um einen ersten Entwurf handele. Eine Beurteilung der Verkehrsbehörde gebe es deswegen noch nicht. Die Mappe sei jedoch eingereicht: Sobald die zuständige Stadtplanerin aus dem Urlaub zurück sei, könnten sich die Behörden mit dem Entwurf befassen. Und obwohl es noch keine Prognosen für das Verkehrsaufkommen gibt, wird im Ort und im Internet bereits über Lösungen spekuliert.

Auch das Thema Umgehungsstraße quer durch das Hollerland taucht wieder auf. Ein Leser der WÜMME-ZEITUNG schreibt, im Rahmen des Bauprojekts die Verkehrsführung zu verändern, wäre eine echte Chance, ein Nadelöhr zu beseitigen: „Jeden Tag staut sich der Feierabendverkehr stadtauswärts nicht zuletzt an der Verengung im Bereich des Viohl-Markts.“ Stünden auf der Borgfelder Heerstraße auch zwischen Bürgermeister-Kaisen-Allee und Daniel-Jacobs-Allee zwei Spuren zur Verfügung, liefe vieles leichter, meint dieser Leser und erhält dafür Zustimmung.

Mehr zum Thema Bovenschulte auf Tour Bremens Bürgermeister besucht Borgfeld Bürgermeister Bovenschulte besucht Borgfeld. Ein ganzer Stadtteil ist auf den Beinen. Der ... mehr »

Auch Burghardt sympathisiert mit der Idee, die Borgfelder Heerstraße in Höhe Viohl auf zwei Spuren auszubauen – zulasten des Bauherren. Gleichzeitig plädiert er für eine Verbreiterung der Borgfelder Heerstraße stadteinwärts, weil die Linksabbiegespur zur Bürgermeister-Kaisen-Allee künftig zu kurz sein werde. Wolfgang Klüver, CDU-Politiker und Sprecher im Ausschuss, pflichtete Burghardt bei, dass die Borgfelder Heerstraße schon jetzt überlastet sei. Eine Straßenverbreiterung wäre allerdings mit großem Aufwand verbunden, denn dafür müsste das Planfeststellungsverfahren für den Bau der Straßenbahnlinie, dessen Teil die Trasse ist, noch einmal aufgerollt werden.

Darauf hatte das Amt für Straßen und Verkehr erst im vergangenen Jahr hingewiesen. Architekt Rainer Schürmann immerhin hält es für möglich, auf diese Weise eine Verkehrssituation herzustellen, die den Anforderungen entspricht. Eine Leserin indes warnt grundsätzlich davor, den Bau des Geschäftszentrums von der Verkehrsplanung abhängig zu machen: „Verkehrsplanung ist immer der Joker der Politik, um Umsetzungen guter Konzepte zu verhindern.“

Eine Chance sieht Burghardt räumlich: Sollte Aldi tatsächlich vom Hamfhofsweg an die Borgfelder Heerstraße wechseln, könnte die Stadt die frei werdenden Räume anmieten, um ein neues Ortsamt nebst Bürgerhaus zu installieren. Einen entsprechenden Auftrag hatte der Beirat bereits abgesegnet.

Zur Sache

Beirat tagt am Dienstag

Der Beirat lädt für diesen Dienstag, 22. Oktober, ab 19.30 Uhr zu einer Sitzung ein. Treffpunkt ist die Ernst-Klüver-Halle am Hamfhofsweg 4. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Benennung von Mitgliedern für den Controlling-Ausschuss, das weitere Vorgehen in Sachen Neugestaltung der Ortsmitte, und der Beirat will weitere Globalmittelanträge entgegennehmen. Außerdem liegen Anträge für eine Hundefreilauffläche am Albert-Bremermann-Weg vor, zur Beleuchtung von Wegen in Borgfeld und zu Geschwindigkeitskontrollen am Großen Moordamm vor. Die FDP möchte ferner, dass der Beirat die Beratung über den Entwurf für ein neues Geschäftszentrum auf dem Viohl-Gelände an sich zieht.