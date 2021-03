Begegnungen zwischen Wild und Autos enden für die Tiere meist tödlich. Wie es aber für den Autofahrer ausgeht, hängt im Wesentlichen davon ab, wie viel er in den wenigen Sekundenbruchteilen, die ihm bleiben, richtig macht. (Arne Dedert/dpa)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Wer regelmäßig auf Landstraßen unterwegs ist, kennt die Situation: Wie aus dem Nichts steht plötzlich ein Tier auf der Straße. Meist geht es irgendwie noch gut aus, das scheue, flinke Wild ergreift rechtzeitig die Flucht oder der Fahrer kann schnell genug bremsen. Manches Mal geht aber alles viel zu schnell, und es bleibt kaum Zeit zu reagieren. Für das Tier, egal ob Reh oder Hirsch, Wildschwein oder Hase endet das in der Regel tödlich. Wie es aber für den Autofahrer ausgeht, hängt im Wesentlichen davon ab, wie viel er in den wenigen Sekundenbruchteilen, die ihm bleiben, richtig macht.

Heiko Lundt weiß das aus eigener Erfahrung. Der Pensionär ist zeit seines Berufslebens von seinem Wohnort Tarmstedt mit dem Auto zur Arbeit nach Bremen gependelt. Gerade auf der langen, fast schnurgeraden Strecke Richtung Grasberg hatte er immer wieder Begegnungen mit querenden Tiere, auch wenn hier nicht explizit vor Wildwechsel per Schild gewarnt werde, die Strecke sei prädestiniert dafür. Er sei schon sehr vorsichtig und vorausschauend unterwegs, sagt der Tarmstedter: „In der Morgen- oder Abenddämmerung oder bei Dunkelheit fahre ich bei möglichem Wildwechsel maximal mit einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern.“ Dennoch hatte er im Laufe der Jahrzehnte vier Wildunfälle.

Viermal kam er mit dem Schrecken und Blechschäden an seinem Wagen davon. Warum? „Weil ich beim ADAC ein Sicherheitstraining auf einem Verkehrsübungsplatz absolviert hatte, habe ich in Theorie und Praxis gelernt: Vollbremsung und die Spur halten.“ Lundt rät jedem Autofahrer dazu, und er weiß, wovon er spricht: Er hat selber als Sicherheitsbeauftragter gearbeitet, wenn auch im Stahl- und Maschinenbau. Er weiß um die Kräfte, die bei einem solchen Aufprall wirken. Wichtiger als das Wissen sei aber, es selbst auszuprobieren und zu üben, nicht dem Reflex zu folgen und während der Bremsung auszuweichen. Dann wird das Auto unkontrollierbar, schwere Baumunfälle und Frontalkollisionen mit dem Gegenverkehr sind schnell die Folge.

„Bei einem Fahrtraining lernt man erst richtig Autofahren“, ist Lundt überzeugt. Als er sich erstmals hinters Steuer setzte, gab es noch keine Brems- und Spurassistenten in den Autos, die Sicherheitsfeatures waren minimal. Seinem kleinen Renault R11, Frau und Kind mit im Wagen, kam seinerzeit ein relativ großes Reh in die Quere. Lundt stieg mit aller Kraft auf die Bremse, so wie er es gelernt hatte. Als der Wagen auszubrechen drohte, ließ er kurz nach, um dann noch mal voll in die Eisen zu gehen – das ABS war noch nicht erfunden. Der Aufprall war dennoch heftig, das Tier verendete, der kantige Kleinwagen war ein Totalschaden, die Passagiere aber bleiben unverletzt.

Wie glimpflich Unfälle ausfallen, hat auch immer damit zu tun, was für ein Tier beteiligt ist. Ein relativ leichtes Reh auf dünnen Beinen wird oft zur Seite geschleudert, bei einem kompakten Wildschwein mit niedrigerem Schwerpunkt verhält es sich anders. Noch gefährlicher wird es bei schwereren Geschöpfen wie Hirsch, Kuh, Pferd oder gar einem Elch. Die massigen Tiere, denen man vor allem in Skandinavien und nur sehr selten in Deutschland begegnet, gaben zwar einem Ausweichtest den Namen, aber genau davon raten Experten ab. Alexandra Kruse, Sprecherin des ADAC Niedersachsen, sagt, die Faustregel „Bremsen und Lenkrad festhalten“ gelte für alle Tiere.

An 90 Prozent aller Wildunfälle hierzulande seien trotz der Zunahme des Schwarzwilds immer noch Rehe beteiligt. Im Ernstfall bleibe aber auch gar keine Zeit, sich abhängig vom Tier einen Plan B zurechtzulegen. Genauso wenig sei es möglich, den Reflex, ausweichen zu wollen, ganz abzustellen. so Kruse. Selbst die erfahrensten Fahrtrainer beim ADAC könnten sich davon nicht gänzlich freimachen.

Dennoch: Je langsamer die Endgeschwindigkeit beim Aufprall, desto besser stehen die Chancen für die Menschen im Fahrzeug, unverletzt davonzukommen. Hilfreich sei in diesem Zusammenhang auch eine vernünftige Sitzposition des Fahrers: „Wer salopp mehr oder weniger liegend unterwegs ist, kann nicht nur schlechter die Kontrolle behalten, er riskiert auch schwerere Verletzungen bei einem Aufprall“, so die ADAC-Sprecherin.

Auch Sebastian Landwehr, Sprecher der Polizei im Landkreis Osterholz, betont, dass Wildunfälle häufig kaum vermeidbar seien. Autofahrer sollten daher besonders während der Dämmerung und zur Nachtzeit ihre Geschwindigkeit reduzieren. Es gelte der Grundsatz: „Geschwindigkeit erhöht die Folgen“. Bei Tempo 80 könne ein Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stehen gebracht werden, wenn in 60 Meter Entfernung ein Wildtier auf die Straße springt. Bei Tempo 100 gelingt das nicht mehr, hat der ADAC ausgerechnet.

Zudem hat der Verein die Kollision eines 80 Stundenkilometer schnellen Personenwagens mit einem 180 Kilogramm schweren Keiler simuliert. Trotz des heftigen Aufpralls – kurzzeitig wirkte auf den Insassen eine Kraft, die dem Zehnfachen des eigenen Körpergewichtes entspricht – blieb der Fahrer, in diesem Fall ein Stuntman, bei dem Zusammenstoß unverletzt. Er versuchte nicht auszuweichen, bremste aber voll und hielt stur die Spur.

Zur Sache

Über 650 Unfälle im Kreis Osterholz

Alle zweieinhalb Minuten kollidiert in Deutschland laut des Deutschen Jagdverbandes (DJV) ein Wildtier mit einem Fahrzeug. Die Dunkelziffer sei hoch, aber der DJV geht davon aus, dass so mehr als eine Million Wildtiere jedes Jahr ums Leben kommen. Das Statistische Bundesamt meldet mehr als 270.000 Wildunfälle jährlich, das macht fünf Prozent aller Straßenverkehrsunfälle aus. Laut ADAC gab es 2019 dabei über 2500 Verletzte, 20 Tote und mehr als eine halbe Milliarde Euro Sachschaden. Allein Niedersachsen meldete in diesem Zeitraum über 32.000 Unfälle, ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Polizei im Landkreis Osterholz nahm 651 Wildunfälle im Jahr 2019 auf, sagt Sprecher Sebastian Landwehr. Die Zahlen für 2020 werden voraussichtlich im März veröffentlicht. Der Schwerpunkt der Unfälle liege auf Kreis- und Landesstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften, insbesondere die Kreisstraße 11 (Waakhauser Straße) zwischen Osterholz-Scharmbeck und Worpswede sei als solcher erkennbar. Dort gilt mittlerweile zwischen 18 und 8 Uhr morgens Tempo 70. Auch der ADAC warnt: „Die größte Gefahr droht an unübersichtlichen Wald- und Feldrändern in der Dämmerung.“