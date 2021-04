Nach einem Einbruch bittet die Polizei um Zeugenhinweise. (Carsten Rehder)

Lilienthal. Unbekannte haben sich am späten Sonnabendabend gewaltsam Zutritt zu einem Geräteschuppen in der Heidberger Straße in Lilienthal verschafft. Aus dem Schuppen entwendeten sie Gartengeräte, die genaue Schadenshöhe konnte die Polizei noch nicht beziffern. Sie bittet Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen, insbesondere im Bereich des Park & Ride-Parkplatzes an der Falkenberger Landstraße, beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04298/465660 an die Beamten der Polizei in Lilienthal zu wenden.