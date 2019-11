Wer ist künftig für den Rettungsdienst zuständig? Das Land und die Kommunen, wie bisher? Oder der Bund? Die Frage ist strittig. (Nicolas Armer/dpa)

Landkreis Osterholz. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) abgelehnt, die Zuständigkeit der Kommunen und des Landes für den Rettungsdienst weitgehend an den Bund zu übertragen. Eine Rückenstärkung erhält der Landesvater vom Niedersächsischen Landkreistag (NLT) sowie dessen Bündnis „Rettet die 112 und den Rettungsdienst“. Einstimmig empfahl der zuständige Kreistagsausschuss jetzt, der Landkreis Osterholz solle dem Bündnis beitreten. Es ist ein politischer Akt mit Symbolkraft und ohne finanzielle Folgen. Die Abgeordneten folgten dabei ohne weitere Aussprache den Argumenten, die Dezernent Dominik Vinbruck zusammengetragen hatte.

Spahns Reform würde auf die Schaffung von Gemeinsamen Notfallleitstellen (GNL) und Integrierten Notfallzentren (INZ) hinauslaufen. In den Leitstellen würden die Einsätze von Rettungsdienst (Telefon 112) und Bereitschaftsdienst (Zentrale Rufnummer 116 117) gleichermaßen abgearbeitet. In den Zentren würde die ambulante Notfallversorgung stattfinden. Aus Sicht der Kreisverwaltung würde mit neuen bundes- oder landesrechtlichen Vorgaben das Hauptproblem der Akutversorgung aber nicht gelöst: „das Nichtfunktionieren der ambulanten haus- und fachärztlichen Versorgung und des kassenärztlichen Notdienstes bei Eilfällen“. Darunter ächzen die Notaufnahmen in den Krankenhäusern ebenso wie Rettungssanitäter, Notärzte und Disponenten, aber der Gesetzentwurf wird laut 112-Bündnis daran nichts ändern.

Der Rettungsdienst mitsamt der Bedarfs- und Standortplanung müsse eine kommunale Aufgabe des eigenen Wirkungskreises bleiben, so die Verwaltung; sonst würden Gestaltungsspielräume vor Ort erstickt. Daneben will Spahn die Finanzierung auf neue Füße stellen und den Rettungsdienst als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung definieren, mit denen bisher der Landkreis die Kostenverhandlungen führt. Künftig würde nach landesweiten Kostentarifen abgerechnet, die Kassen hätten nur die Betriebskosten des Rettungsdienstes zu vergüten, nicht mehr das vor Ort geschnürte Gesamtpaket. Die Folge: Länder und Kommunen blieben auf Investitions- und Vorhaltekosten sitzen.

„Die Vorschläge sind gut gemeint, aber sie haben nicht zuerst den Patienten-Nutzen im Fokus, sondern eine Verschiebung von Macht und Geld“, so Vinbruck. Das 112-Bündnis fordere daher, Spahn müsse den Entwurf zurückziehen. Nötig sei zunächst ein Dialog mit denjenigen, die bisher den Rettungsdienst in der Fläche steuern.

Wie der WESER-KURIER berichtete, macht das St.-Joseph-Stift in Bremen bereits gute Erfahrungen in einem Pilotprojekt, wo der Notaufnahme ein Tresen für die medizinische Ersteinschätzung vorgeschaltet wurde. Über den Gründungsaufruf zum Bündnis „Rettet den Rettungsdienst“ informiert der niedersächsische Landkreistag unter www.nlt.de, Menü „Verbandspositionen“. Der Zufall will es, dass der Landkreis gerade mitten in neuen Kostenträgerverhandlungen mit den Kassen steckt. Laut Haushaltsentwurf 2020 ist eine Einnahme aus den öffentlich-rechtlichen Entgelten von 6,14 Millionen Euro vorgesehen - ein Anstieg gegenüber dem diesjährigen Ansatz von 731 000 Euro. Dies habe mit zusätzlichen Rettungsfahrzeugen und steigenden Personalkosten zu tun, so die Verwaltung. Dabei handelt es sich bislang nur um eine Kalkulation, nicht um vereinbarte Zahlen. Sie seien aber mit den Kassen bereits „weitgehend abgestimmt“, so Vinbruck.

Die Entgeltvereinbarung sei noch nicht abgeschlossen worden, weil der Landkreis zunächst belastbare Zahlen für die zusätzlichen Rettungswagen haben wollte. Dabei ist diese Rettungsdienst-Einnahme, die zum Großteil an das DRK weitergereicht wird, der dickste Brocken im Teilhaushalt. Er umfasst neben dem Rettungsdienst auch Brand- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr sowie Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten. Als Ausgaben bewegt das Ordnungsamt laut Verwaltung im nächsten Jahr gut 9,48 Millionen Euro. Die Vereinbarung mit den Kassen solle rückwirkend zum Juli 2019 gelten, so Vinbruck. Sie werde aus Zeitgründen nicht mehr dem Fachausschuss vorgelegt, der erst im März wieder tagt, sondern vom nächsten Kreisausschuss beschlossen.