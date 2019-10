Nach kleinen Turbulenzen herrscht wieder Einigkleit am Deich: Der scheidende Ortsamtsleiter Heiner Schumacher (rechts) gratuliert seinem einstimmig gewählten Nachfolger Gerd Gartelmann. (Christian Kosak)

Blockland. Der Blocklander Beirat hat am Donnerstagabend einstimmig einen neuen Ortsamtsleiter gewählt. Gerd Gartelmann wird nach seiner offiziellen Ernennung im Bremer Rathaus in einigen Wochen neuer ehrenamtlicher Ortsbürgermeister am Deich. Ein genauer Termin für seinen Amtsantritt stehe noch nicht fest, geplant sei die Ernennung für Anfang November, teilte Michael Harjes aus der Bremer Senatskanzlei mit. Bis dahin wird Heiner Schumacher die Geschäfte weiterführen. Nach knapp 25 Jahren im Amt stellte der langjährige Ortsamtsleiter Schumacher seinen Posten nun dem politischen Nachwuchs zur Verfügung. Schumacher wollte nicht noch einmal antreten.

Sein Vorgänger habe große Spuren hinterlassen, erklärte Gerd Gartelmann nach der Wahl. „Ich werde darin weiter gehen“, versprach er. Alle sieben Beiräte sprachen dem gebürtigen Blocklander Gartelmann einstimmig ihr Vertrauen aus. Zuvor berieten sie in einer zweistündigen internen Sitzung vor der offiziellen Tagung darüber, wie es zukünftig im Blockland weitergehen solle – im Vorfeld der Wahlen war es überraschend zu Turbulenzen gekommen, weil Schumacher seine Amtszeit um ein Jahr verlängern wollte. Doch schließlich einigte sich der Beirat vorab einstimmig auf Gerd Gartelmann. „Wir haben vom Durchschnittsalter her den jüngsten Beirat“, erklärte Heiner Schumacher während der Beiratssitzung im Ortsamt. Die Entscheidung sei also konsequent. Heiner Schumacher steht den Blocklandern weiterhin als Seniorensprecher zur Seite – auch er wurde einstimmig gewählt.

Reformen konsequent anschieben

Seit 40 Jahren widmet sich Schumacher der Politik am Deich, 16 Jahre lang war er im Beirat tätig, davon acht Jahre als Beiratssprecher. Seit gut 24 Jahren leitet er inzwischen das Ortsamt im Niederblockland. „25 Jahre Ortsamtsleiter, das wäre ein krönender Abschluss gewesen“, sagte Schumacher. Nun ende seine Amtszeit ein Jahr früher. Andererseits sei es im Blockland „gute Tradition“, dass die Jüngeren die Älteren aus dem Amt kicken, erklärte der scheidende Ortsamtsleiter in einer humorvollen Abschiedsrede. Er selbst habe es mit seinem Vorgänger Friedel Garbade genauso gemacht. „Der wäre damals gerne noch eine weitere Legislaturperiode geblieben.“ Aber damals habe er selbst unbedingt ans Ruder gewollt, so Schumacher. Auch Friedel Garbades Vorgänger, Fritz Pape, wurde vor knapp 45 Jahren von einem jüngeren Beirat abgewählt. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Geschichte“, so Schumacher schmunzelnd. Er war der Erste, der seinem Nachfolger gratulierte.

Der neue Ortsamtsleiter Gartelmann will die „Tradition der Erneuerung im Blockland konsequent fortsetzen“, sagt er. Kernthemen, die er gemeinsam mit dem Beirat angehen wolle, seien unter anderem der Breitbandausbau: „Wir wollen dafür sorgen, dass jeder am Deich schnelles Internet hat.“ Außerdem gehe es um eine gute Zusammenarbeit mit der Bremer Umweltbehörde. Das Blockland wolle sich der Agrarreform stellen: Man fordere verlässliche Nitrat- und Stickstoffmessungen auf landwirtschaftlichen Flächen. „Wir wollen für Transparenz sorgen, bisher wird zu dem Thema immer nur gemutmaßt“, sagt Gartelmann.

Desweiteren mache den Blocklandern die Veränderung der Flusslandschaft Wümme große Sorgen. Wenn den Bauern aufgrund der massiven Uferabbrüche Land verloren gehe, handele es sich, so Gartelmann, um „eine kalte Enteignung“. Die Häuser am Deich seien „extrem durch Risse durch den ansteigenden Tidenhub gefährdet“, unterstreicht der Ortsamtsleiter in spe. Es gebe also viel zu tun.

Zur Sache

Kernthemen im Blockland

Breitbandausbau: Wohl noch in diesem Jahr solle es eine Infoveranstaltung zum Thema schnelles Internet im Blockland in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsbehörde geben, das teilte Beiratssprecher Jan Hendrik Schumacher auf der Beiratssitzung mit. Zurzeit sollen die Verträge mit Telekommunikationsunternehmen im Bremer Rathaus zur Unterschrift vorliegen. „Sobald die Tinte trocken ist, geht es weiter“, erklärte der Beiratssprecher.

Die Einleitung von Mischwasser in die kleine Wümme: Bei Starkregen leitet die Hansewasser sogenanntes Mischwasser, also Regen- und Schmutzwasser, in die kleine Wümme, weil die Kanalisationsnetze Starkregen nicht auffangen können. Den Landwirten falle das Thema zurzeit auf die Füße. Das Abwasser sei mit 30 Prozent Stickstoff angereichert, heißt es. „Das geht nicht auf unser Konto“, sagen Blocklander Landwirte einhellig. Aufgrund der Agrarreform des Bundes, fordern Ortsamtsleiter und Beirat transparente Messungen. Das Thema sei seit 1973 ein Thema, ergänzte Jan Hendrik Schumacher.

Landwirtschaftliche Flächen erhalten: Das Höfesterben macht den Blocklandern seit vielen Jahren zu schaffen. Durch neue Richtlinien des jüngst verabschiedeten Agrarpaketes des Bundes „ist bei uns das Fass zu überlaufengebracht“, erklärte Gerd Gartelmann. „Wenn es hier keine Landwirtschaft nicht mehr gibt, gibt es auch klein Blockland mehr“, unterstreicht der Bio-Bauer. Für Dienstag, 22. Oktober, seien bundesweit Demonstrationen geplant. Mit Treckern wollen sich die Blocklander Richtung Oldenburg aufmachen, um dort zu demonstrieren. Unterwegs werde man wohl den Verkehr lahmlegen.