Landkreis Osterholz. Zwischen Ende Februar und Mitte Juni 2020 schickte ein 38-Jähriger zwölf SMS an seine geschiedene Frau, ein Mal rief er sie an. Das kostet ihn nun 80 Tagessätze zu 30 Euro, insgesamt also 2400 Euro. Denn seine Exfrau hatte ihn angezeigt. Sie hatte zuvor eine einstweilige Anordnung beim Amtsgericht erwirkt. Danach war es dem 38-Jährigen untersagt, sich seiner Exfrau zu nähern beziehungsweise in irgend einer Weise auch Kontakt über Telefon, E-Mail oder soziale Medien aufzunehmen. Daran hatte sich der Mann nicht gehalten. Es kam zum Prozess wegen des Verstoßes gegen die Anordnung – mit dem entsprechenden Urteil.

„Opfer von Gewalt und Bedrohung in und nach Beziehungen sind in ihrer Lebensführung oftmals schwer betroffen“, ist die Erfahrung von Rechtsanwalt Tim Jesgarzewski. Häufig treffe es Frauen. „Neben einer allgemein schwindenden Lebensqualität leiden Opfer nicht selten an Angstzuständen, Schlafstörungen, Kopf- und Magenschmerzen, Reizbarkeit, Depressionen, Alpträumen, verstärktem Misstrauen bis hin zu einem Verfolgungswahn allgemeiner Natur.“ Zudem fühlen sich die Opfer dem Osterholzer Anwalt zufolge häufig hilflos und verzweifelt. „Durch die ständigen Beobachtungen, Nachstellungen und auch digitale Kontaktversuche stellt selbst die eigene Wohnung keine sichere Umgebung mehr dar. Soziale Isolation ist oftmals die Folge.“ Die Leistungsfähigkeit leide durch die permanenten Strapazen, so der Jurist. „Regelmäßige Freizeitaktivitäten werden aufgegeben, da permanente Angst den Alltag begleitet.“

Von Bedrohung, Stalking oder Nötigung waren laut einer Statistik des Bundeskriminalamtes im Jahr 2019 28.906 Frauen und 3571 Männer betroffen, von Freiheitsberaubung 1514 Frauen und 183 Männer. Im Jahr 2019 hat die Gewaltschutzberatungsstelle des Landkreises laut Pressesprecherin Jana Lindemann insgesamt 186 Fälle verzeichnet. Davon seien 111 Fälle durch die Polizei gemeldet worden, in 75 Fällen hätten sich Betroffene selbst gemeldet. „Im Jahr 2020 gab es eine Gesamtsumme von 205 Fällen, wovon 126 Meldungen durch die Polizei kamen, 79 Frauen meldeten sich selbst“, sagt die Pressesprecherin. Im Vergleich der Fallzahlen der letzten fünf Jahre habe es 2020 keine ungewöhnliche Abweichung von der durchschnittlichen Entwicklung gegeben.

Gewaltschutzgesetz als Grundlage

Silke Schnaars ist beim Landkreis Osterholz die Ansprechpartnerin bei der Gewaltschutzberatung. Darüber hinaus steht die Frauen-Notruf-Nummer des Kreises zur Verfügung. Beratung gibt es zu Stalking, körperlichen Übergriffen, sexualisierter Gewalt, Demütigungen und Telefonterror. Weiter zählen dazu Kontrolle, Beleidigungen, sexuelle Belästigung und Bedrängen. Bei einer Beratung werden nach den Worten von Pressesprecherin Lindemann alle Lösungsmöglichkeiten in Betracht gezogen – von einer einfachen, einmaligen Beratung bis hin zu einer Gewaltschutzanordnung durch das Amtsgericht.

Grundlage dafür ist das Gewaltschutzgesetz. Es kommt zum Zuge bei allen Formen körperlicher und seelischer Gewalt etwa bei sexueller Belästigung, häuslicher Gewalt, körperlichen Übergriffen oder der Androhung einer Gewalttat. Das Gesetz soll Menschen auch schützen, wenn ihnen jemand gegen ihren ausdrücklichen Willen unzumutbar nachstellt, mit Anrufen, E-Mails oder SMS. Um eine Gewaltschutzanordnung zu erwirken, haben Betroffene die Möglichkeit, zum Amtsgericht zu gehen. Dort ist Rechtspfleger Marco Junker zuständig für entsprechende Anträge. „Ich nehme den Antrag auf, und man erzählt mir, was passiert ist.“ Dann gehe der Antrag zur Geschäftsstelle, anschließend zum zuständigen Richter. Dazu muss ein Fragebogen ausgefüllt werden. Gefragt wird bei körperlichen Übergriffen nach einem ärztlichen Attest und Fotos. Wichtig sind auch etwaige Belege über eine E-Mail-Kommunikation oder Anrufprotokolle oder das Benennen von Zeugen. Angegeben werden muss außerdem die persönliche Beziehung zum Täter oder zur Täterin sowie die Art der Bedrohung oder Belästigung. „Wenn das alles glaubhaft gemacht worden ist und eine eidesstattliche Erklärung vorliegt, trifft der Richter seine Entscheidung“, sagt der Pressesprecher des Amtsgerichtes, Marcus Lemke. Die Anordnung werde durch einen Gerichtsvollzieher zugestellt. 2019 habe das Gericht 50 Fälle gehabt, 2020 seien es schon Mitte August 47 Fälle gewesen, so Lemke.

Wer nicht zahlt, geht in Haft

Das Gericht kann verschiedene Anordnungen treffen. Dazu gehören Verbote wie das Betreten der gemeinsamen Wohnung, sich dem Opfer zu nähern, bestimmte Orte des Opfers aufzusuchen wie den Arbeitsplatz und mit dem Opfer über Smartphone, Whats-App oder Facebook Kontakt aufzunehmen. Verstößt jemand gegen die Anordnungen, kann das teuer werden. Dann legt das Gericht ein Ordnungsgeld fest. Es richtet sich nach der Schwere der Gewalthandlung und nach den Einkommensverhältnissen. Kann nicht gezahlt werden, geht es in die Ordnungshaft. Das ist die zivilrechtliche Seite. Daneben existiert die strafrechtliche. Denn ein Verstoß gegen die Anordnung stellt auch immer eine Straftat nach dem Gewaltschutzgesetz dar. Wird Anzeige erstattet, ermittelt die Staatsanwaltschaft, und es kommt, wie in dem Fall des 38-Jährigen, zum Prozess.

Weitere Informationen

Gewaltschutzberatung des Landkreises Osterholz, Ansprechpartnerin ist Silke Schnaars: Telefon 04291/ 9 30 26 85

Frauen-Notruf-Nummer des Landkreises: 01525/ 7 97 32 90