Vor dem Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck wurde eine gefährliche Körperverletzung verhandelt.

Landkreis Osterholz. Übermäßiger Alkoholkonsum, gepaart mit Eifersucht – ein explosives Gemisch. In einem jetzt vor dem Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck verhandelten Fall hat es zu einer gefährlichen Körperverletzung geführt. Dieser Straftatbestand liegt laut Strafgesetzbuch vor, wenn eine Waffe oder ein gefährlicher Gegenstand mit im Spiel ist. Das war hier eine etwa 90 Zentimeter lange Eisenstange. Anklage war erhoben worden gegen einen 40-jährigen Ritterhuder.

Ende September des vergangenen Jahres habe man noch „einen netten Nachmittag“ auf ihrer Terrasse in der Kreisstadt verbracht, sagte die als Zeugin geladene 35-jährige Noch-Ehefrau des Ritterhuders aus. Sie machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht keinen Gebrauch. Mit dabei waren nach ihrer Aussage die zwei gemeinsamen Kinder, der Ritterhuder mit neuer Partnerin und ein 42-jähriger Schwaneweder.

Schon am Nachmittag ist nach übereinstimmenden Aussagen dem Alkohol reichlich zugesprochen worden. „Abends sind wir zusammen Essen gegangen und haben uns beim Griechen getroffen“, führte die 35-Jährige aus. „Die Herren haben auch eine Flasche Ouzo bestellt.“ Die Stimmung sei ganz gut gewesen, dann aber umgeschlagen. „Ich dachte, bevor die ganz kippt, gehen wir besser nach Hause.“

Auf der Auffahrt zu ihrem Haus ist es dann nach Mitternacht zu dem Vorfall gekommen. „Das war ein kurzer Moment.“ Ihr Noch-Mann habe mit einer Eisenstange ausgeholt und die Nase des Schwaneweders getroffen. „Ich habe meinen Noch-Mann dann vom Hof geschubst.“ Mit dem Schwaneweder sei sie ins Krankenhaus gefahren. Zu der medizinischen Behandlung kamen für ihn noch ein fünftägiger Krankenhausaufenthalt und eine HNO-Folgebehandlung dazu.

Er hatte eine Nasenbeinfraktur erlitten. Mit dem Strafverfahren lief deshalb auch ein Adhäsionsverfahren. Adhäsion heißt Anhaften. Es bedeutet, dass ein Geschädigter im Rahmen eines Strafverfahrens zivilrechtliche Ansprüche geltend macht. Insofern hatte der 42-Jährige über seinen Anwalt Oliver Berger ein Schmerzensgeld in Höhe von 1500 Euro beansprucht. „Wir wollen aber die Höhe des Schmerzensgeldes letztlich in das Ermessen des Gerichtes stellen“, so Berger.

Auf Rückfrage von Strafrichterin Johanna Kopischke hinsichtlich seiner Genesung, entgegnete der Schwaneweder, dass inzwischen alles ausgeheilt sei. Sie wollte aber auch wissen, worin das Motiv für die Attacke gelegen haben könnte. Dazu sagte die 35-Jährige, dass ihre achtjährige Tochter „beim Griechen“ auf dem Schoß des Schwaneweders Platz genommen habe. Das habe ihrem Noch-Mann offensichtlich nicht gepasst, so die Zeugin. Die zwei Kinder leben bei ihrer Mutter.

Der Angeklagte entschuldigte sich vor den Plädoyers bei dem 42-Jährigen. Dieser nahm die Entschuldigung mit einem „Das ist okay“ an. Für den Staatsanwalt war wichtig, inwieweit sich der hohe Alkoholkonsum auf die Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit des Angeklagten ausgewirkt habe. „Er konnte sich immerhin noch auf den Beinen halten“, hob er auf Grundlage der Beweisaufnahme hervor. Der Schlag ist nach seiner Auffassung gezielt geführt worden. „Die Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit war da, wenn auch vermindert.“ Der Staatsanwalt beantragte eine Freiheitsstrafe von vier Monaten, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Außerdem sollte dem 40-Jährigen ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt werden.

Anwalt Berger machte deutlich, dass der Nebenkläger kein Interesse an einer harten Strafe für den Ritterhuder habe. Er sei „angemessen zur Rechenschaft zu ziehen“. Die Tat ist dem Anwalt zufolge unter erheblichem Einfluss von Alkohol und aus Eifersucht verübt worden. Der zugefügte Schaden sei aber immerhin „reparabel“ gewesen. Sein Mandant sei nicht „der typische Gewalttäter“.

Kopischke verurteilte den 40-Jährigen zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu zehn Euro. Der Angeklagte ist finanziell nicht auf Rosen gebettet. Dazu kommen ein Schmerzensgeld von 1000 Euro und die Kosten des Adhäsionsverfahrens, in diesem Fall sind das die Anwaltskosten. Nebenkläger und Angeklagter ließen über ihre Anwälte wissen, dass sie das Urteil annehmen.