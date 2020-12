Pastor Clemens Hütte von der Borgfelder Kirchengemeinde hat noch nie eine so schwache Beteiligung an der Kirchenwahl erlebt wie diesmal. (fr)

Borgfeld. Pastor Clemens Hütte ist schon von Berufs wegen einiges gewohnt. Aber die Beteiligung bei der Wahl der Kirchengemeindevertreter lässt ihn still werden. Wenn diese sonst schon magerer war als bei politischen Wahlen, ist die Zahl noch einmal um die Hälfte abgesackt. „Die Beteiligung war nicht gut“, so Hütte auf Anfrage. Von den rund 3800 Mitgliedern der Gemeinde haben nur 102 Kreuze gesetzt. Drei Wahlzettel waren ungültig.

„Ich bin seit den 1970er-Jahren hier und kann mich nicht erinnern, dass die Wahlbeteiligung einmal so dürftig war“, bedauert der Vorsitzende des Kirchenvorstandes und Wahlleiter. Dennoch: Das Ergebnis sei gültig und die Gemeindeversammlung laut Gemeindeordnung der Kirchengemeinde Borgfeld künftig beschlussfähig. „Das gilt auch für 100 Teilnehmende, denn es gibt kein Mindestquorum“, sagt Sabine Hatscher von der Landeskirche.

Einen schwerwiegenden Grund für die miserable Beteiligung sieht Pastor Hütte in der Pandemie. „Sonst fiel der Wahltermin im September mit dem Gemeindefest zusammen, da waren mehr Leute unterwegs, die dann auch gewählt haben“, sagt Clemens Hütte und fügt hinzu: „Die Corona-Pandemie und die vielen Hygieneauflagen haben die Durchführung der Wahl sehr anstrengend und aufwendig gemacht.“ Die Gemeindevertretung erfülle wichtige Aufgaben, sie sei eine Art Parlament der Kirchengemeinde, erklärt Sabine Hatscher. Aus ihrer Mitte werde der Kirchenvorstand gewählt. In Borgfeld gibt es außer den beiden Pastorinnen und Pastoren 24 gewählte Mitglieder, von denen in diesem Jahr die Hälfte jeweils für sechs Jahre gewählt worden ist. Die Amtszeit der übrigen Mitglieder endet in drei Jahren. Mit diesem Modell will die Kirchengemeinde sicherstellen, dass im Falle fehlender Kandidaten nicht gleich das gesamte Gremium ausfällt. In diesem Jahr hatten sich 13 Kandidaten zur Wahl gestellt, zwölf von ihnen sind Pastor Hütte zufolge zu Vertretern der Gemeinde bestimmt worden. „Aber auch der Kandidat mit den wenigsten Stimmen wird dabei sein, weil ein anderer Vertreter aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig zurückgetreten ist“, sagt Hütte. Ralf Kollmann gehöre darum nach einer Amtszeit weiterhin dem Gremium an.

Die meisten Stimmen konnte Elke Meiners auf sich vereinen, die langjährige Leiterin der evangelischen Kindertageseinrichtungen in Borgfeld. Sie hatte sich nach ihrem Wechsel in den Ruhestand zur Wahl gestellt und landete gleich einen Erfolg. Wie viele Stimmen die Wähler ihr und den anderen Kandidaten gegeben haben, möchte Pastor Hütte nicht preisgeben – um fair zu bleiben, wie er sagt. Neu in der Gemeindevertretung sind außer Elke Meiners Sabine Wegener und Danica Hain. In ihren Ämtern bestätigt wurden Jürgen Ballhausen, Sabine Düren, Cecilia Dupré, Frank Feigel, Katja Heinemann, Jeldina van der Laan-Fischer, Klaus Nannt und Susanne Troitzsch. Die gewählten Mitglieder der Gemeindevertretung sollen am Sonntag, 10. Januar, ab 12.30 Uhr im Rahmen einer kurzen Andacht in ihr Amt eingeführt werden. Lasse Kues vertrat bislang die Jugend, er ist neuerdings ordentliches Mitglied der Gemeindevertretung. Weiterhin im Amt sind Sandra Baad, Philipp Haren, Nils Kroggel, Alexandra Krüger, Christian Hein, Dörte Henze, Dörte Rosenau, Ingo Schöneich, Jan-Hendrik von Stemm, Jürgen Tänzer und Svenja Tiews. Hinzu kommen Pastorin Almut Wichmann und Pastor Clemens Hütte, die durch ihr Amt Mitglieder sind. Auf der konstituierenden Sitzung der Gemeindeversammlung sollen außerdem zwei neue Jugendvertreter benannt werden. Noch wisse die Gemeinde nicht, wann das sein wird, so der Pastor. „Ich gehe davon aus, dass die neue Gemeindevertretung erstmals am 18. Januar zusammenkommt“, so Hütte. Vorschläge für die Besetzung der Jugendvertreterposten liefere der Kirchenvorstand.

Laut Pastor Hütte setzt sich das Gremium vor allem mit inhaltlichen Fragen auseinander. Die Mitglieder bestimmen und beraten die „grobe Richtung“ der Gemeinde – zum Beispiel, ob es in der Borgfelder Gemeinde ein Kernthema gebe, das diese längerfristig verfolgen will, aber auch große Vorhaben wie die Umgestaltung des Friedhofs stehen im Fokus oder die Frage, was mit dem alten Borgfelder Pfarrhaus geschehen soll. Im Vergleich dazu sei der Kirchenvorstand das ausführende Organ.

„Die Auseinandersetzung mit Inhalten war in diesem Jahr beschränkt auf wenige, meist formale Dinge wie den Finanzabschluss“, gibt Hütte zu. Lediglich das Thema Dorfgemeinschaftshaus sei intensiv diskutiert worden. „Ansonsten hatten wir wegen Corona wenig Spielraum.“