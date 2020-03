Bleibt Sonntag geschlossen: die Rossmann-Filiale in Lilienthal (Archivfoto). (Maximilian von Lachner)

Osterholz/Rotenburg. Die Möglichkeit zur außerordentlichen Öffnung am Sonntag wird vom Einzelhandel in der Region verschmäht. Eine Stichprobe unserer Redaktion ergab, dass keines der größeren Geschäfte am Sonntag die Türen für seine Kunden öffnen würde. Dabei hatte Niedersachsens Gesundheitsministerium für Geschäfte aus dem Lebensmittelhandel, für Getränkemärkte, Drogerien, Gartenbaumärkte und andere das Sonntagsverkaufsverbot wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres aufgehoben. Laut der Osterholzer Kreisverwaltung möchte aber keine Gemeinde davon Gebrauch machen.

Und auch die Händler winken ab: „Wir öffnen auf keinen Fall“, sagt Marianne Thoden vom Baumarkt Rohdenburg in Lilienthal. Die Mannschaft brauche die Möglichkeit, sich zu erholen. Die vergangenen Tage seien anstrengend gewesen, zumal man viele Kunden noch im Geschäft über die Infektionsschutzmaßnahmen aufklären musste.

Ähnliche Reaktionen gibt es beim Drogeriemarkt Rossmann in Lilienthal und beim Gartenbedarfsmarkt Weingärtner in Seebergen. Auch die Filialen in Ritterhude und Verden würden am Sonntag geschlossen bleiben.

Im Lebensmittelbereich verzichten die Edeka-Filialen in Lilienthal und Falkenberg, aber auch in Grasberg auf eine Öffnung. Auch der Rewe-Markt in Tarmstedt wird am Sonntag nicht öffnen, hieß es auf Nachfrage unserer Redaktion. Auch hier der Tenor: Nach den fordernden Tagen wolle man den Sonntag nutzen, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gelegenheit zur Erholung zu bieten.

Auch die Aldi-Filialen werden geschlossen bleiben: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen Ruhephasen, um Kräfte zu sammeln, sich zu erholen, Zeit mit ihren Partnern und Familien zu verbringen. Aus diesem Grund plant Aldi Nord derzeit keine Verlängerung der Öffnungszeiten sowie auch keinen Sonntagsverkauf“, teilte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage mit.

In Worpswede werden die sonst üblichen Sonntagsöffnungen im Einzelhandel bis auf Weiteres sogar ausgesetzt. Sowohl der Edeka-Supermarkt als auch Lidl, Aldi und Rossmann haben sich laut Bürgermeister Stefan Schwenke von sich aus dazu entschlossen, den siebten Einkaufstag in der Woche zu streichen. Die Gemeinde habe diesen Impuls als richtig empfunden und vermittelt, so Schwenke. Er befürchtet, wenn in Worpswede weiterhin sonntags geöffnet werde, in der Region aber ansonsten die Geschäfte zu blieben, könnte eine Art Einkauftstourismus entstehen. Das wolle man angesichts der Situation auf gar keinen Fall befördern.

Im Vordergrund stehe der Schutz der Mitarbeiter, die durch die besondere Situation extrem belastet seien, sagt auch Peter Winkler. „Alle arbeiten am Limit“, so der Worpsweder Edeka-Geschäftsführer. Hinzu kämen zahlreiche Diskussionen mit Kunden, die nicht immer Verständnis für die Situation aufbrächten. Er appelliert an die Vernunft der Einkäufer, von Mengenbeschränkungen, um Hamsterkäufe zu verhindern, hält er nichts. „Wir haben zahlreiche Hinweise zum richtigen Verhalten im Markt angebracht, außerdem sitzen unsere Kassiererinnen jetzt hinter Plexiglasscheiben. Auf dem Boden an der Kasse gibt es Markierungen, um den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten."