Geschäftsleute aus Borgfeld: Brigitte Kuhnke und Sebastian Gunschera. (Christian Kosak)

Borgfeld. Die Interessengemeinschaft In-Borgfeld will sich in ihrer Organisation neu aufstellen. Das ist aus den Reihen der Unternehmer zu hören. Der Vorsitzende Sebastian Gunschera stellt auf Anfrage klar: „Der Verein ist nicht aufgelöst, wir werden diskutieren, ob wir die Vereinsstruktur auflösen und unsere Arbeit als Netzwerk weiterführen.“

Hintergrund für seine Zurückhaltung: Der Verein hat covid-19-bedingt noch keine Jahreshauptversammlung abhalten können, auf der die Zukunft des Zusammenschlusses aus 16 Gewerbetreibenden Thema hätte sein sollen. „Wir müssen abwarten, was die Versammlung beschließt“, so Gunschera. Der Vorstand könne gegenwärtig noch keine Entscheidung mitteilen. Innerhalb der nächsten fünf, sechs Wochen jedoch wollen Mitglieder und Vorstand das Thema diskutieren und nach Möglichkeit einen Beschluss fassen.

In-Borgfeld hatte sich bei der Gründung vor knapp zwei Jahren bekanntlich auf die Fahne geschrieben, die Interessen der Borgfelder Geschäftsleute zu bündeln, um einfacher Gelder generieren zu können und den Einzelhandel in dem Bremer Ortsteil weiter voranbringen zu können. Wichtig ist Gunschera: „Es wird auf jeden Fall weitergehen.“ Die Mitglieder wollten ihre Energie aber lieber kreativ einsetzen als in Struktur und Organisation, wie es jetzt der Fall sei. „Wir wollen mobiler werden, themenorientiert arbeiten und nicht strukturorientiert.“ Soll heißen: Überraschung und Abwechslung statt Papierkram und Termindruck. In Zukunft möchten die Borgfelder Geschäftsleute eher lose als Netzwerk fungieren und sich so auf kurzen Wegen unternehmerisch austauschen. Der Verein mit seinen Vorgaben sei vielen organisatorisch zu starr und zu altbacken. „Wir wollen modern sein, flexibel, und uns auf Vertrauensbasis mit den Bürgern austauschen und nicht, weil eine Versammlung ansteht“, so Gunschera.

Ein Grund für die beginnende Metamorphose der Interessengemeinschaft ist offenbar auch der Tod des einstigen Ortsamtsleiters und Kassenwarts im Verein, Gernot Neumann-Mahlkau, vor einem Jahr. Den Gewerbetreibenden sei es nicht gelungen, die große Lücke zu schließen, die dieser hinterlassen habe, heißt es in gut informierten Kreisen. Der Verlust sei für die Interessengemeinschaft ein einschneidendes Ereignis gewesen. Neumann-Mahlkau habe sehr viele Menschen in Schlüsselpositionen gekannt und auf diese Weise auf kurzem Weg einiges möglich gemacht. Dass die jüngeren, lokalen Händler und Dienstleister nicht so gute Verbindungen haben wie der langjährige Ortsamtsleiter sie pflegte, erschwere viele Dinge in der Arbeit des Vereins. Den Ladenbesitzern entstehe so neben ihrer Arbeit ein zu großer zeitlicher und kräftetechnischer Aufwand, den viele nicht mehr tragen könnten und wollten. Etliche Mitglieder haben sich demnach bereits aus der Planung von Aktionen zurückgezogen.

Ziel der Borgfelder Ladeninhaber sei es nach wie vor, mit den lokalen Fachgeschäften eine für die Bürger attraktive Einkaufsmöglichkeit zu erhalten, so Gunschera. „Der Initiative Heimatshopping, die sich für den Einkauf in der Region einsetzt, wollen die Gewerbetreibenden deshalb treu bleiben.“ Die 2. Vorsitzende Ulrike Wendt: „Wir stellen uns vor, auf das tagesaktuelle Geschehen im Ort einzugehen.“ Vereinssprecher Gunschera hatte Mitte April gegenüber der WÜMME-ZEITUNG gesagt: Die Interessengemeinschaft der Geschäftsleute wolle sich um diejenigen im Ort kümmern, denen die Corona-Krise arg zugesetzt habe. „Wir haben uns zusammengeschlossen, um uns gegenseitig zu unterstützen.“ Das solle auch so bleiben.

Beschlossene Sache ist laut Gunschera indes, dass In-Borgfeld künftig keinen Spuk zu Halloween in der Ortsmitte mehr organisieren wird und auch der Nikolaus nicht mehr im Auftrag der Gewerbetreibenden vorbeischauen und kleine Präsente verteilen wird. Initiator und Schausteller Markus Gnirke hatte bereits vor wenigen Tagen enttäuscht seinen Rückzug angekündigt, weil er nach eigenen Angaben in Borgfeld nicht genügend Unterstützer fand.