Alle frisch gebackenen Eltern im Landkreis Rotenburg erhalten zur Geburt ein Glückwunschschreiben und ein Willkommenspaket. Der Landkreis sucht nun weitere ehrenamtliche Familienbesucherinnen. (Fabian Strauch)

Landkreis Rotenburg. Alle frisch gebackenen Mütter und Väter im Landkreis Rotenburg erhalten zur Geburt ein Glückwunschschreiben und ein Willkommenspaket, das von einer ehrenamtlichen Familienbesucherin überbracht wird. Das Familienservicebüro des Landkreises organisiert diesen Service. Um das Team zu verstärken, werden noch Ehrenamtliche gesucht, vor allem im Bereich der Samtgemeinde Sottrum und in der Stadt Rotenburg. Hauptgründe sind die weiter steigende Geburtenzahl im Landkreis und die positive Resonanz auf das Begrüßungsangebot, heißt es in einer Mitteilung.

Bereits seit 2011 werden Eltern zur Geburt ihres neugeborenen Kindes vom Landkreis beglückwünscht. Sie erhalten einige Wochen nach der Geburt ein Schreiben des Landrates und ein Terminangebot für einen Familienbesuch. Auch aktuell finden Besuche – allerdings in Form einer Türschwellenaktion - statt. Im Kreisgebiet sind derzeit 50 ehrenamtliche Familienbesucherinnen mit Paketen unterwegs. Stellvertretend für den Landrat überbringen sie Eltern Glückwünsche und ein Geschenk für das Baby. Dazu gibt es Broschüren und Flyer mit Informationen über das Leben als Familie. Die Eltern würden so frühzeitig über bestehende Angebote und Hilfen in ihrer Nähe informiert.

Für die Besuche werden motivierte Freiwillige gesucht, die Freude und Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit und am Kontakt mit jungen Eltern und deren Babys haben. Weitere Voraussetzungen sind ein gültiger Führerschein der Klasse B sowie ausreichende Ortskenntnisse in der Region. Gesucht werden auch Frauen, die Erfahrungen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen haben und vielleicht sogar Fremdsprachenkenntnisse mitbringen, damit so viele Familien wie möglich angesprochen werden können.

Im Vorfeld findet für alle zukünftigen Familienbesucherinnen eine kostenlose Schulung statt. Anschließend können diese eigenverantwortlich ihre Besuchstermine planen, wobei die Fahrtkosten erstattet werden. Die Familienservicebüros stehen den Ehrenamtlichen mit Rat und Tat zur Seite. Regelmäßig finden Treffen statt, um sich untereinander kennenzulernen und auszutauschen.

Wer sich für eine Tätigkeit als Familienbesucherin interessiert, kann sich bei einem der Familienservicebüros informieren. In Rotenburg sitzt die Einrichtung im Haus Große Straße 49, Telefon 04261/ 983 29 41 und 983 29 42, in Zeven im DRK-Familienzentrum, Godenstedter Straße 59, Telefon 04281/ 983 68 41 und 983 68 42 und in Bremervörde an der Amtsallee 7, Telefon 04761/ 983 45 35 und 983 45 36.