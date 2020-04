Bei RM Logistik in Rautendorf rollen Laster aus Europa auf den Hof. Inhaber Rüdiger Meyer (links) kritisiert die Arbeitsbedingungen für Fernfahrerinnen und -fahrer. Schon vor der Corona-Krise vermisste er ausreichend Parkplätze und Wertschätzung. In diesen Tagen jedoch habe sich die Lage nochmals verschlechtert. Mit auf dem Bild (von links): Jana Meyer, Holger Lauersten und Torben Meyer. (CARMEN JASPERSEN)

Bis vor 13 Jahren ist Rüdiger Meyer mit dem Lkw quer durch Europa gefahren. Dann hat er sich selbstständig gemacht. Messebau ist sein Hauptgeschäft, dazu ergänzend sind Transport und Logistik sein zweites Standbein. Eines, das ihm jetzt während der Corona-Krise hilft, da alle Messen abgesagt sind. Frauen und Männer sind auch jetzt mit ihren Lastern unterwegs, karren Obst, Gemüse oder Hygieneartikel für die Supermärkte heran. Doch wie unter einem Brennglas fördert diese Zeit das Fehlen von etwas zutage, das Meyer sich schon seit Jahren für den Berufsstand der Fernfahrerinnen und Fernfahrer wünscht: „Wertschätzung“. Davon spüren diese gerade noch weniger. Geschlossene Raststätten auf Autobahnen, keine Duschen, verwehrte Toilettengänge beim Be- und Entladen – das ist derzeitiger Alltag der Brummifahrer, den Transport- und Logistikverbände beklagen.

„Verpflegung ist daneben“

Die Ersatzteilfahrten der Grasberger Firma RM Logistik für die Industrie finden nicht mehr statt. Stattdessen lieferte in der vergangenen Woche ein Lkw Gemüse aus Griechenland, ein zweiter brachte Hygieneartikel aus Polen. Der Vorteil: „Die Straßen sind frei.“ Staus gibt es kaum noch. Der Nachteil: „Die Verpflegung der Fahrer ist absolut daneben und keiner kümmert sich darum“, so Meyer. Immerhin, wenn sie auf dessen Rautendorfer Betriebshof kommen, stelle er ihnen WC und Kaffee. Auch das ist keine Selbverständlichkeit mehr in dieser Zeit.

„Wir haben festgestellt, dass es eine Differenz gibt zwischen der Dankbarkeit der Bevölkerung und der Behandlung der Fahrer“, sagt der Pressesprecher des DSLV (Bundesverband Spedition und Logistik), Markus Wolters, auf Nachfrage der WÜMME-ZEITUNG. An den Verband seien von den Fahrern Klagen bezüglich der Behandlung an Laderampen und der hygienischen Bedingungen in Dusch- und Toilettenbereichen herangetragen worden. Was allerdings nicht in ganz Deutschland der Fall sei. Wolters sagt: „Das ist ein Problem durch die Corona-Pandemie.“ Durch den Wegfall des Individualverkehrs seien ganze Rasthöfe geschlossen worden, und nur noch Lkw seien unterwegs.

„Die Situation ist sehr kritisch“, sagt auch Martin Bulheller, Leiter Öffentlichkeitsarbeit beim BLG (Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung). Er spricht für die rund 573 000 sozialversicherungspflichtigen Lkw-Fahrerinnen und -fahrer. Und: „Die, die die Republik versorgen, können sich nicht selber versorgen.“ An den Autobahnen seien Rasthöfe und Autohöfe geschlossen. „Sie können flächendeckend nicht auf die Toilette gehen.“ Da gebe es dann Sprüche, dass man doch auf die Wiese gehen könne. Für Bulheller eine Zumutung, sind zudem 1,8 Prozent der Trucker Frauen. Bei Firmen, wo die Fahrer zu- oder entladen und bisher problemlos WC und Dusche nutzen konnten, werde ihnen das nun verwehrt.

„Situation auf Dauer nicht hinnehmen“

„Manche stellen ein Dixi-Klo hin“, so Bulheller. Das solle man sich mal vorstellen: Wenn da 20, 30 oder 100 Leute drauf gehen, wie das aussehe. Und statt sich um Hygiene zu kümmern, stellen die Firmen dann lieber eine Schale Kekse und Kaffee auf den Tisch. Gerade laufe eine Umfrage unter den Fahrern. Klar sei schon jetzt: Diese Situation werden die Berufskraftfahrerinnen und -fahrer „auf Dauer nicht hinnehmen“. Deren Unmut wachse, und Buhlheller betont: „Ein Fahrerstreik ist das Letzte, was wir jetzt brauchen.“ Der BLG stehe mit dem Bundesverkehrsministerium in Kontakt. Es werde beispielsweise über mobile Duschcontainer an bestimmten Örtlichkeiten, wo sie benötigt werden, nachgedacht. Und es gebe Speditionen und Logistikunternehmen, die sich daran beteiligen wollen.

Ein Teil des Problems an der Autobahn hänge während der Corona-Restriktionen auch mit der baulichen Situation von Rasthöfen zusammen. In modernen Rasthöfen befänden sich Tankstelle, Sanitäranlage und Versorgung in einem Bau – und damit seien sie auch den Fahrern zugänglich, so Martin Bulheller. Anders verhalte es sich bei alten Rastanlagen, wo Tankstelle und Restaurant getrennt sind. Dieses gelte dann als Gaststätte und müsse entsprechend dem Bundeserlass geschlossen bleiben. Den Fahrern bleibe dann nur noch die Toilette der Tankstelle. Duschen? Fehlanzeige. „Wir sind mit dem Raststättenbetreiber Tank und Rast in Kontakt“, sagt Buhlheller. Ziel sei, dass sich die Situation für die Fahrer verbessere. Denn auch Autohöfe böten derzeit keine Alternative. Diese befänden sich auf Privatgrund und weisen ebenfalls bauliche Trennungen auf. Auch dort seien die Gaststätten dicht. Und was die Angst vor der Corona-Ansteckung durch die Fahrerinnen und Fahrer anlange, gibt Bulheller zu bedenken: „Sie sitzen den ganzen Tag in ihrer Führerkabine.“

Deren Wertschätzung und bessere Arbeitsbedingungen wünscht sich der Grasberger Rüdiger Meyer nicht nur während, sondern auch nach der Corona-Krise. Er kritisiert, dass schon lange Parkmöglichkeiten an Autobahnen für die Lkw fehlten. Kleine Parkplätze würden aus Kostengründen geschlossen.