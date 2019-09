Marcus Gnirke sucht Leute für den Auf- und Abbau seiner Geisterbahn - gern mit Spaß am Spuken. (Christian Kosak)

Borgfeld. Er ist der Typ netter Nachbar. Einmal im Jahr jedoch verwandelt sich Markus Gnirke: Da gehören seine Augen zu einer gruseligen Fratze. Wirres weißes Haar säumt seinen Kopf. Krallen krümmen sich an den Fingern. Dann ist Halloween und Markus Gnirke tüftelt an den Spezialeffekten für seine Geisterbahn. Drei Mal schon hat er sich für die Wirtschaftsinitiative IN-Borgfeld etwas einfallen lassen. Inzwischen warten viele Borgfelder sehnsüchtig darauf, kurz vor Halloween auf dem Marktplatz Gnirkes neueste Eigenkonstruktion ausprobieren zu dürfen. In diesem Jahr steht das Projekt Gruselbahn allerdings auf der Kippe. Gnirke benötigt dringend Unterstützung.

Seine erste Gruselbahn habe er vor 40 Jahren gebaut, sagt er. In einem Alter, in dem seine Mitschüler Fußball und Zeichentrick im Sinn hatten, wollte Gnirke anderen eine Gänsehaut verpassen. „In der zweiten Klasse hatte ich für eine Feier an der Grundschule die Idee: Wir bauen eine Geisterbahn.“ Der Klassenraum wurde mit schwarzen Stoffbahnen abgehängt. Mitschüler mimten im Skelettkostüm und unter ausrangierten Bettlaken die Erschrecker. Der Star war das alte Skelett aus dem Bio-Unterricht, erinnert sich Gnirke. Kinder wurden auf Stühlen durch den Geistertunnel geschoben.

Noch heute hat Gnirke Freude am Tüfteln. „Wenn andere Leute Spaß haben, macht mir das Spaß.“ Mit dieser Einstellung hätte er, der Verkäufer von Elektrowaren, auch Schausteller werden können, findet Gnirke. Vielleicht auf dem Freimarkt, dort wollte er als Kind das Gruseln lernen. Geklappt hat es nicht. „Es war enttäuschend, da passierte nicht viel“, erinnert er sich.

So nimmt der 47-Jährige das Grausen selbst in die Hand. Und das wortwörtlich. Auf seinem Stubentisch liegen kleine Grabplatten, Zombie-Masken und ein stark abgenutztes Fleischerbeil. Im Vorjahr fletschte sein jüngerer Sohn als wilder Werwolf die Zähne. Am Schrank hängen mittelalterlich anmutende Kostüme. Alte Grubenlampen stehen auf Kisten, die an der Wand als Regale dienen. „Das ist Zufall, die gehören nicht zu den Requisiten“, bremst Gnirke.

Seine „Bestien“ sind nicht die ersten in Borgfeld: Begonnen hat das Herbstgruseln in der Tanzschule Ridder. „Die jungen Tänzerinnen und Tänzer dort haben jedes Jahr zu Halloween auf dem Marktplatz nach dem Song Thriller von Michael Jackson getanzt.“ Verkleidet waren sie als Zombies, Vampire, Werwölfe und Hexen. Für den Film- und Musikfan Gnirke war das der Anstoß, gemeinsam mit den Gewerbetreibenden mehr daraus zu machen. „Ich hab den Gang zwischen der Tanzschule und dem Elektrofachgeschäft zur Geisterbahn umfunktioniert.“ Die Freiwillige Feuerwehr Lehesterdeich, bei der Gnirke Mitglied ist, lieh ihre Nebelmaschine aus. Bauzäune und Planen stellte Gnirke so raffiniert, dass ein Irrweg entstand. Es gab eine Piratenecke, ein kleines Gewitter mit Blitzen und Stofffetzen voller Kürbisse versperrten die Sicht. „Alles kindgerecht“, versichert Gnirke. „Gruselig, aber mit einem Augenzwinkern.“

In dieses Hobby hat der zweifache Familienvater viel Zeit investiert. Einige Wochen vor Halloween beginnt er jedes Jahr mit den Vorbereitungen. „Im zweiten Jahr habe ich auf dem Marktplatz nachts allein aufgebaut“, sagt er. Mulmig war ihm im Dunkeln nie zumute: „Ich hatte so viel zu tun“, begründet der Borgfelder und lacht. Nachts rückte er Bauzäune, schnitt Figuren aus, malte auf Holz und Stoff, schuf Lichteffekte. Gnirkes Arbeitgeber, ein Elektrofachhändler, sponserte dafür ausrangiertes Material wie Pappen, Kabelreste und eine defekte Stereoanlage.

Im vergangenen Jahr geriet Gnirke an Grenzen: „Ich hab vor lauter Organisation nicht mehr geschafft, mein Kostüm anzuziehen.“ Der Aufbau, der Verkauf von Lichtstangen, der Marshmallow-Stand und das Ausschenken der Kürbissuppe nahmen ihn vollständig in Anspruch. „Deshalb brauche ich in diesem Jahr Unterstützung“, sagt Gnirke. Doch es ist schwierig, jemanden für diesen Job zu finden: „Vereine haben entweder abgesagt oder sich nicht zurückgemeldet.“

Spaß am Spuken

Jetzt sucht der Borgfelder Freiwillige, die mit anpacken. „Es sollten optimalerweise fünf Leute sein.“ Markus Gnirke stünde ihnen beratend zur Seite. „Ich kann mit den Materialien helfen“, sagt er. „Die Bauzäune leiht uns die Schützengilde.“ Es gelte, die Geisterbahn mit Leben zu füllen – zum Beispiel als Erschrecker. „Im vergangenen Jahr haben teilweise Leute aus der Jugendfeuerwehr geholfen.“ Einzige Bedingung: ein kreativer Geist. Bei Jugendlichen sollte allerdings ein Erwachsener als Verantwortlicher dabei sein.

Finanzielle Unterstützung bietet IN-Borgfeld, so Gnirke: „Die Initiative gibt 100 Euro für Dinge, die noch besorgt werden müssen.“ Doch auch das Engagement soll sich lohnen. „Die Helfer dürfen die Eintrittsgelder behalten.“ Im vergangenen Jahr war das ein Euro je Gruselgang.

Für Gnirke hat das Gruseln übrigens Grenzen. Er mag keine Horror-Schocker wie „Es“ von Stephen King. Wer sich in seinen Tunnel wagt, soll Spaß haben. Belohnung ist für den Borgfelder, wenn ihm ein fünf oder sechs Jahre altes Mädchen begeistert erzählt: „Ich war schon acht Mal drin.“

Die Gruselbahn soll am Mittwoch, 30. Oktober, um 17 Uhr eröffnet werden. Wer mit aufbauen möchte, sollte sich per E-Mail bei Markus Gnirke melden: markus@gnirke.de – oder über Facebook unter „Nikolaus von Borgfeld“.