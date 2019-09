Feridun Zaimoglu liest im Rahmen des Literaturfests Niedersachsen am 20. September im Rathaus Worpswede aus seinem Buch "Die Geschichte der Frau". (Melanie Grande)

Worpswede. Das Literaturfest Niedersachsen macht an diesem Freitag, 20. September, Station in Worpswede. Mit dabei ist der Autor Feridun Zaimoglu, der mit seinem Buch „Die Geschichte der Frau“ durch das Land tourt und sich der Diskussion stellt. Vielerorts liegt sein Buch in diesen Tagen aus und wartet darauf, gelesen zu werden. Auch in Worpswede ist das Werk zu finden, in dem sich der Autor mit den Geschichten von zehn Frauen beschäftigt und das für den Preis der Leipziger Buchmesse 2019 nominiert wurde.

Im Rahmen einer Lesung mit anschließendem Gespräch ist Feridun Zaimoglu am Freitag im Rathaus Worpswede in der Bauernreihe zu sehen. Ab 19.30 Uhr wird er sich mit der Künstlerin, Schriftstellerin und Bürgerrechtsaktivistin Nahid Shahalimi über couragierte Frauen unterhalten. Silke Behl wird das Gespräch moderieren.

Nahid Shahalimi floh als Mädchen aus Afghanistan und wuchs unter anderem in Pakistan, Spanien, Deutschland, den USA und Kanada auf. Heute ist sie Gründerin und Vorsitzende der „Hope Foundation for Women and Children in Afghanistan“ und Mitglied im Nationalkomitee von Unicef Deutschland. Karten für den Abend gibt es bei der Tourist-Information Worpswede, Bergstraße 13, oder unter der Telefonnummer 04792/ 935 820.