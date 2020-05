Auffallend ordentlich gestapelt liegt der Müll im Waldgebiet nahe der Mauerseglerstraße. (Manfred P. Kiehn)

Lilienthal. Im kleinen Wäldchen nahe des Sportplatzes an der Mauerseglerstraße hat erneut ein Umwelt-Frevler zugeschlagen. Isoliermaterial, Plastiktonnen, Kabel und anderer Unrat sind dort abgelegt worden. Der Verursacher hat sich bei der Aktion offenbar viel Mühe gegeben: Die Dinge wurden ordentlich gestapelt und dann mit einer Plane und einem Tarnnetz abgedeckt. Das ändert nichts daran, dass nun eine Anzeige gegen Unbekannt wegen illegaler Müllentsorgung läuft.

Manfred Kiehn, der unweit des Wäldchens wohnt, hatte die Müllhalde am Sonntag bei einem abendlichen Spaziergang entdeckt und dann die Polizei verständigt. „Eine Frechheit ist das“, schimpft der Lilienthaler, der seit Jahren die Aktion „Lilienthal räumt auf“ ehrenamtlich organisiert. Er berichtet, dass es einen ähnlichen Vorfall bereits 2016 gegeben hat, als in dem Waldstück ein ausgeschlachtetes Auto im dichten Gebüsch entdeckt wurde, das ebenfalls mit Unrat aller Art befüllt war. Das Vorgehen damals ähnelt dem aktuellen Fall, weshalb es für möglich gehalten wird, dass der Verursacher in beiden Fällen ein und derselbe war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und auch das Lilienthaler Ordnungsamt ist informiert. Die Gemeinde bestätigt, dass es Vermutungen gibt, wer für die Aktion verantwortlich sein könnte. Sollte der Unrat nicht wieder abgeholt und ordnungsgemäß entsorgt werden, will die Gemeinde weitere Schritte einleiten, den Müll vom Bauhof wegschaffen lassen und die Kosten dem Verursacher in Rechnung stellen.