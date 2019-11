Die Kritik an der Erdgasförderung in Wasserschutzgebieten wächst. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Die Landtagsfraktionen von SPD und CDU haben sich auf Forderungen geeinigt, mit denen der Vorrang des Gesundheits- und Trinkwasserschutzes vor der Erdgasförderung durchgesetzt werden soll. Die rot-schwarze Landesregierung wird nun aufgefordert, zeitnah wirksame Vorschläge vorzulegen, wie die Bevölkerung künftig vor Erdbeben geschützt werden kann. Der Fraktionsbeschluss wird an diesem Montag, 2. Dezember, in den öffentlich tagenden Umweltausschuss des niedersächsischen Landtags eingebracht und soll bereits Mitte Dezember vom Parlament in Hannover beschlossen werden.

Wie berichtet, hatten am Mittwoch vergangener Woche mehrere leichte Erdbeben südlich von Kirchlinteln die Menschen in der Region beunruhigt. An Häusern sollen Schäden entstanden sein. Die Beben werden bislang auf die Erdgasförderung zurückgeführt. Daher sah sich nun die Politik zum Handeln animiert. „Der heutige Beschluss der Regierungsfraktionen ist ein wichtiger Schritt nach vorn“, so die Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth.

Sicherheit erhöhen

Es sei ihr zum einen darauf angekommen, dass die Große Koalition eine Vervielfachung des bisher viel zu geringen Mindestabstands von 100 bis 200 Meter von Erdgasförderstätten zur Wohnbebauung prüft, so Liebetruth. „Im Entschließungsantrag fordern wir von der Landesregierung zum anderen eine Initiative mit dem Ziel, die Sicherheit aller bestehenden Erdgas- und Erdölbohrplätze zu erhöhen. Außerdem sollten die Messwerte des Emissions-Monitorings öffentlich zugänglich gemacht werden.“

Es freue sie, dass die beiden Landtagsfraktionen beschlossen hätten, die Landesregierung aufzufordern, einen Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesberggesetzes in den Bundesrat einzubringen. „Er soll, wie von Bürgerinitiativen in den Landkreisen Verden, Rotenburg und Osterholz vielfach gefordert, darauf abzielen, eine Öffentlichkeitsbeteiligung vor der Erteilung von Erlaubnissen zur Aufsuchung von Erdgas oder Erdöl verpflichtend zu machen und dem Vorrang des Trinkwasser- und Gesundheitsschutz vor wirtschaftlichen Interessen Geltung zu verschaffen“, erläutert die Volksvertreterin.

Bundestag gefordert

Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Axel Miesner hält einen Mindestabstand von Förderstätten von 100 oder 200 Metern zur Wohnbebauung gerade vor dem Hintergrund der Häufung von Krebserkrankungen im Raum Rotenburg für viel zu gering. „Wir wollen, dass dieser Zusammenhang weiter aufgeklärt wird“, so Miesner, der dem Umweltausschuss des Landtages vorsitzt. Seine Fraktion erwarte von der Landesregierung, dass neben dem Schutz des Trinkwassers der Schutz der Bevölkerung und ihres Eigentums vor Erdbeben vermehrt in den Fokus genommen wird.

Um die Verhältnisse zu ändern, benötige man aber auch die Unterstützung des Bundestages. Dabei gehe es wie geschildert um die Öffentlichkeitsbeteiligung und um verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfungen im Zusammenhang mit der Aufsuchung und der Förderung von Rohstoffen. Damit kommt der Antrag von SPD und CDU auch der Resolution der beiden Kreistage Osterholz und Verden sowie der Gemeinden in seinem Wahlkreis nach.