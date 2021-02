Vom Pandemie-Programm Sormas ist die Osterholzer Kreisverwaltung bisher nicht überzeugt. (Britta Pedersen / dpa)

Landkreis Osterholz. Ein Jahr nach Pandemie-Beginn haben Bund und Länder ein Förderprogramm aufgelegt, um die Computertechnik der Gesundheitsämter weiter auf Vordermann zu bringen. Niedersachsen soll aus dem 50-Millionen-Euro Topf ein knappes Zehntel für die 37 Landkreise und die acht kreisfreien Städte erhalten. Das Ganze sei ein Beitrag zur Modernisierung und Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, heißt es aus Hannover. Im Osterholzer Kreishaus löst diese Nachricht zwar keine Jubelstürme aus, doch die Verwaltung ist fest entschlossen, ihr Budget bestmöglich auszureizen. „Wir werden Technik und Geräte anschaffen, die sich vor allem auch für den Außendiensteinsatz, mobiles Arbeiten und die zunehmenden Videokonferenzen eignen“, so Kreis-Sprecherin Jana Lindemann.

Sinnvolle Anschaffungen würden fristgerecht bis Ende März an das federführende Landesamt für Soziales gemeldet. Das Wörtchen „sinnvoll“ darf dabei nicht nur als Selbstverständlichkeit, sondern auch als Wink an die Adresse der Geldgeber verstanden werden. Einerseits hatte das Landesgesundheitsministerium in der Vorwoche erklärt, es erwarte nun bis spätestens Ende 2021 optimale digitale Hilfsmittel bei der Pandemie-Bewältigung.

Andererseits hatte die Kreisverwaltung schon Ende Januar erklärt, sie sehe sich „digital gut aufgestellt“. Problem: Für die Kommunikation untereinander sowie mit den Laboren, Bundes- und Landesbehörden verwenden die Gesundheitsämter der Republik höchst unterschiedliche Programme. Nicht alle harmonieren reibungslos mit dem Deutschen Elektronischen Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz (Demis), das mittlerweile Standard ist. Außerdem drängen Bund und Land seit Monaten darauf, die Kontaktverfolgung auf eine einheitliche Software namens Sormas umzustellen. Trotz Fristverlängerung bisher vergeblich. Dabei würden für die Pandemie-Software keine Lizenz-Kosten anfallen, sodass es für Sormas auch die neue Fördermöglichkeit nicht braucht.

Der Landkreis Osterholz will nicht auf Sormas umsteigen. „Wir versprechen uns dadurch keine maßgebliche Verbesserung unserer inhaltlichen Arbeit“, so Lindemann. Wegen fehlender Schnittstellen zu den heute eingesetzten Fachprogrammen im Kreishaus sowie zum Robert-Koch-Institut (RKI) müssten mit Sormas zahlreiche Datensätze aus dem Fallmanagement doppelt erfasst und eingegeben werden. Das wäre wie eine Rückkehr zu Faxgerät und Zettelwirtschaft, erklärten mehrere Gesundheitsbehörden.