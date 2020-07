Seit Beginn der Corona-Pandemie befinden sich die Gesundheitsämter im Ausnahmezustand. Nach und nach will man nun aber zur Normalität zurückkehren. (Lutz Rode.)

Landkreis Osterholz. Die kommissarische Leiterin des Kreisgesundheitsamts, Judith Dannenbaum, hat die Mitglieder des Sozialausschusses über die Lage in ihrem Haus informiert. Dabei trat sie auch dem Eindruck entgegen, das Amt beschäftigte sich mit nichts anderem als dem Coronavirus. Andere wichtige Aufgaben würden ebenfalls wahrgenommen. Laut der zuständigen Dezernentin Heike Schumacher sei das Gesundheitsamt durch andere Mitarbeiter des Landkreises verstärkt worden. Gleichwohl habe sich Arbeit angesammelt, die nicht abschließend habe erledigt werden können. „Wir sind seit vier Wochen dabei, diese zu sichten und abzuarbeiten“, so Dannenbaum. Das Gesundheitsamt soll langsam wieder zu einem Normalbetrieb zurückkehren.

Amtsleiterin Dannenbaum zufolge sei die Erkennung von Infizierten und die Unterbrechung von Infektionsketten kompliziert. Die Tests brächten erst zwei Tage vor dem Auftreten erster Symptome sichere Ergebnisse. Bis dahin seien Betroffene aber bereits einige Tage ansteckend. Auch die Corona-App stelle nur Kontakte fest. Ob aber beispielsweise eine Schutzwand zwischen den beteiligten Personen vorhanden war oder eine Schutzkleidung getragen wurde, wisse man nicht. In der Regel könnten die gemeldeten Situationen nur schwierig nachvollzogen werden.

Hoher Beratungsaufwand

Die Ermittlung von Kontaktpersonen eines Betroffenen bezeichnete sie als Detektivarbeit. In Gesprächen werde versucht, die vorangegangenen Tage zu rekonstruieren. Das sei nach den Lockerungen nun schwieriger geworden. Die ermittelten Kontakte würden dann in Risiko-Kategorien eingeteilt. Enge Kontaktpersonen müssten sich in eine häusliche Quarantäne begeben. Zeigen sie typische Symptome, werden sie einem Corona-Test unterzogen. Entfernteren Kontaktpersonen mit geringem Infektionsrisiko wird eine Selbstbeobachtung empfohlen.

Auch die Beratung spiele eine wichtige Rolle. Kitas, Schulen, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Krankenhäuser und Arztpraxen würden begleitet und im Hinblick auf die Einhaltung von Regeln überwacht. Heime, Kitas und Schulen haben laut Dannenbaum feste Ansprechpartner im Gesundheitsamt. Auch die Bearbeitung von Entschädigungsansprüchen für Betroffene, die durch Maßnahmen einen Verdienstausfall erleiden, gehört zu den Aufgaben des Gesundheitsamtes. Vergangene Woche lagen 167 Anträge vor, von denen 52 abgearbeitet wurden.

Die Strukturen im Zusammenhang mit Corona würden bis Jahresende aufrechterhalten, so Dannenbaum. Parallel müssten die weiteren Aufgaben des Gesundheitsamtes nach und nach wieder mehr Raum erhalten. „Bei einem erneuten Anstieg der Erkrankungszahlen oder einem Ausbruchsgeschehen stehen kurzfristig Aktivierungsteams bereit“, versicherte Judith Dannenbaum.