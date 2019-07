Dieses Foto von Hobbyfotograf Alfons Volmer zeigt die anrollende Gewitterfront von Sonnabendnachmittag über Osterholz-Scharmbeck. (Alfons Volmer)

Osterholz-Scharmbeck. An der Kreisstraße 9 sind die Schäden größer als angenommen, wie eine Bestandsaufnahme von Kreisverwaltung und Kreisstraßenmeisterei am Montag ergab. Die Wucht des Windes hat die Bäume so stark getroffen, dass sich ihre Wurzelteller im Erdreich gelöst haben. Nicht alle aber waren umgestürzt. Fazit: Etwa zehn weitere Pappeln mussten nachträglich gefällt werden, weil sie nicht mehr sicher standen. Die Straße ist aber am Montagabend für den Verkehr wieder freigegeben worden. Verkehrsteilnehmer müssen sich in den kommenden Wochen allerdings auf Einschränkungen einstellen.

Da die gefällten Bäumen noch im Straßenseitenraum liegen, ist die Fahrbahnbreite im Bereich Tietjens Hütte eingeschränkt. An einer Engstelle regelt eine Baustellenampel den Verkehr. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt dort abschnittsweise 30 Kilometer pro Stunde. „Radfahrer können die Engstelle schiebend passieren. Auch für Fußgänger ist der Bereich nutzbar“, so die Kreisbehörde. Alle Verkehrsteilnehmer werden um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten.

Alexander Herrmann schüttelte noch am Montag ungläubig den Kopf. „Wie stark muss der Wind sein, damit solche Bäume umfallen?“, fragte der Leiter der Kreisstraßenmeisterei beim Anblick der liegenden Stämme. Entlang des Straßenabschnitts zwischen Tietjens Hütte und Hafenstraße ließen zudem Berge an Blattwerk und ein Gewirr an Ästen die Kraft erahnen. Bei dem Gewittersturm am Sonnabendnachmittag waren fünf schwere Pappeln entwurzelt worden. Die Straße war zur Sicherheit gesperrt worden, da auch die Fahrbahn sowie der Radweg beschädigt waren. Das aber hielt einige Autofahrer und eine Reihe von Radfahrern nicht davon ab, den Streckenabschnitt zu befahren, wie auch am Montag noch zu beobachten war.

Alexander Herrmann hat dafür kein Verständnis. Wo mit Kettensägen gearbeitet werde, sei das wenig hilfreich, betonte er. Zudem seien verschiedene Bereiche nicht gesichert gewesen. Denn auch scheinbar unversehrte Bäume hatten beim Sturm etwas abbekommen. Herrmann deutete auf einen langen Riss zwischen Straßenrand und Grasstreifen. Der Riss war so breit, dass er stellenweise die Handfläche hineinstecken konnte. Ein Indiz dafür, dass sich beim Sturm der gesamte Stamm samt Ballen gedreht hatte. Nur die Straßendecke hielt diese Bäume offenbar davon ab, sich der Naturgewalt zu beugen. Am Ende brachten die Kettensägen sie zu Fall.

In den kommenden Wochen wird an der K 9 weiter aufgeräumt. „Damit die Kreisstraße wieder im gewohnten Umfang einschließlich Fuß- und Radweg zur Verfügung steht, müssen zunächst die im Seitenraum gelagerten Bäume abgefahren werden“, erläutert Landkreis-Sprecher Malte Wintjen. Im Anschluss würden die beschädigte Fahrbahn und der beschädigte Radweg repariert. „Wenn hierfür weitere Sperrungen erforderlich sind, werden die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig vorab informiert.“ Wann diese Arbeiten erfolgen können, sei abhängig von der Verfügbarkeit geeigneter Baufirmen.

Die Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck war am Sonnabend von 15 bis etwa 20.30 Uhr im Dauereinsatz. Insgesamt seien 90 Mitglieder beschäftigt gewesen, teilte Feuerwehrsprecher Marcus Zylka mit. Der Einsatzreigen habe mit den umgestürzten Pappeln an der K 9 begonnen. In Scharmbeckstotel hatte es die Feuerwehr mit etwa 30 umgestürzten Bäumen zu tun. Feuerwehrleute aus Sandhausen, Heilshorn und aus Ritterhude halfen bei der Beseitigung der Schäden. Auch die Ortsfeuerwehr Teufelsmoor war im Einsatz, um die Teufelsmoorstraße von heruntergefallenen Ästen zu befreien. In Pennigbüttel blockierten unter anderem Äste die Schienen für den Moorexpress. Nach dem Räumen der Strecke wurden mit Unterstützung der Drehleiter weitere Äste, die herabzufallen drohten, aus den Bäumen geschnitten.