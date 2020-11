ARCHIV - 10.05.2010, Bayern, München: Ein Mann fächert unter einer Straße ein Glasfaser-Kabel mit farbigen Einzelsträngen auseinander. Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Peter Kneffel)

Landkreis Osterholz. Staatssekretär Stefan Muhle ist im niedersächsischen Wirtschaftsministerium zuständig für den Bereich Digitalisierung. Zum Auftakt des diesjährigen Breitbandgipfels erklärte der Ministerialbeamte vor 293 zugeschalteten Teilnehmern einer Online-Konferenz, in Niedersachsen seien mittlerweile gut 53 Prozent der Haushalte mit gigabitfähigen Leitungen versorgt. Wenn die aktuelle Ausbaurunde in ein, zwei Jahren abgeschlossen sei, liege der Wert für die Schulen bei 92 Prozent, bei Krankenhäusern seien es dann 80 Prozent. „Das ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann.“

Muhle zufolge belegt Niedersachsen auf dem Gigabit-Sektor momentan Rang drei der Flächenländer hinter Bayern und Schleswig-Holstein. Er kündigte an, Hannover wolle die Richtlinien für den staatlich geförderten Breitbandausbau vereinfachen. Die Kreise und Kommunen sollen verbindlich damit rechnen können, dass 25 Prozent der öffentlichen Mittel vom Land kommen, so der Staatssekretär. Priorität habe aber der eigenwirtschaftliche Ausbau, der ohne staatliche Unterstützung auskommt. Wo die privaten Anbieter nicht für Anschluss sorgen, sei der Staat gefordert, für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen. Denn nur 100 Prozent Versorgung bedeuteten auch eine „volle digitale Teilhabe“.

Der Landkreis Osterholz will ab Ende 2021 für Glasfaser in sämtlichen Schulen und Kliniken des Kreisgebiets sorgen lassen, erklärte dazu Landrat Bernd Lütjen in seinem Grußwort. Es gehe ferner um insgesamt 2000 Privatgebäude und Gewerbeimmobilien. Fachleute schätzen, dass rund 28 Millionen Euro an staatlichen Zuschüssen benötigt werden. Steigende Baukosten und Bandbreiten-Anforderungen, so Lütjen, seien eine enorme Herausforderung; das habe bereits die aktuelle Anbindung von fast 7000 Adressen gezeigt, die demnächst beendet sei.

„Alle arbeiten bei diesem Ausbau am Limit: die Verwaltung, die Telekommunikationsunternehmen und die beauftragten Bauunternehmen“, sagte Lütjen. Er begrüße es, dass mittlerweile nur noch Glasfaser- Technologie gefördert werde und dass nächstes Jahr auch die sogenannten grauen Flecken förderfähig werden, wo bisher mit Bandbreiten zwischen 30 und 100 Megabit pro Sekunde gesurft wird. Die jüngsten Fortschritte im Glasfaser-Bereich, darauf wies Peer Beyersdorff vom Breitbandzentrum Niedersachsen-Bremen (BZNB) hin, seien den Anstrengungen der Kommunen, aber auch Marktteilnehmern wie Vodafone sowie neuen Investoren zu verdanken.

Die letzten fünf Prozent eines Landkreises anzubinden, werde am Ende stets der teuerste Schritt sein, blickte Staatssekretär Muhle voraus. Er sehe auch den Bund in der Pflicht. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur stellt nach den Worten von Abteilungsleiter Tobias Miethaner seit 2015 rund 7,4 Milliarden Euro für 2,5 Millionen Anschlüsse bereit. Auch für den Bund habe die Gigabit-Versorgung der gut 32 000 Schulen in der Republik momentan Priorität - unabhängig von einer förderfähigen Aufgreifschwelle, die 2023 ganz wegfallen soll. Corona habe die Bedeutung digitalen Lernens zuletzt unterstrichen, so Miethaner.

Hubert Meyer vom Präsidium des niedersächsischen Landkreistags taxiert den Zuschussbedarf für die letzten fünf Prozent in Gegenden wie dem Landkreis Friesland auf 55 bis 60 Millionen Euro für 2000 unterversorgte Adressen, also mehrere Zehntausend Euro pro Anschluss. „Der ,Gipfel‘ für die Landkreise ist beim Breitband die Fläche“, erklärte Meyer vor den Teilnehmern der Online-Konferenz.

Da haben es die Stadtstaaten wegen der kurzen Wege etwas leichter, räumte Hans Georg Tschupke aus Bremen ein. Für die Netzanbieter lohnt sich der Ausbau in Ballungsräumen eher, sodass die Bremer auch den Hamburgern bei der Gigabit-Abdeckung von gut 95 Prozent eine Nasenlänge voraus sind. Der Abteilungsleiter im Haus der Wirtschaftssenatorin betonte, die Beteiligung am Breitbandzentrum sei für Bremen dennoch wichtig und nützlich. Dort gebe es die Kompetenz und Expertise für die Weiterentwicklung der Infrastruktur, die in Bremen ebenfalls ein Thema sei, zumal sie neben der Glasfaser die Mobilfunk-Technologie des 5G-Standards umfasse. Tschupke nannte Anwendungen in Forschung, Wissenschaft und Betrieben bis hin zum Wachstumsfeld der Künstlichen Intelligenz. „Das wird den Wettbewerb sehr beeinflussen.“ Als Standort der Bundespolizei See sowie der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sei Bremen auf stabile, schnelle Digitalnetze zwingend angewiesen.

Droht eine Überförderung?

BZNB-Geschäftsführer Peer Beyersdorff sagte, in Niedersachsen werde mit der aktuellen Ausbaurunde ein Investitionsvolumen von 2,5 Milliarden Euro ausgelöst. Derlei Beträge wären vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Inzwischen befürchte die Industrie gar eine Überförderung. Hintergrund: Wenn der Staat tief in die Schatulle greift, verteuert das die Tiefbaukapazitäten auch für den eigenwirtschaftlichen Ausbau der Anbieter. „Über diese Frage wurde beim Gipfel lebhaft diskutiert“, so Beyersdorff. Das Breitbandzentrum sehe sich da vermehrt als Mittler und Berater gefragt, denn es könne nicht darum gehen, private Glasfaser-Investitionen abzuwürgen. Auf der anderen Seite rücke die Frage näher, wie viel Steuermittel sozusagen für die letzte Milchkanne bereitgestellt werden können oder sollen.

Trotz technischer Probleme sei die Premiere als Online-Konferenz ein Erfolg gewesen, wie Teilnehmer bestätigt hätten. Beyersdorff sagte, es gebe einen hohen Gesprächs- und Beratungsbedarf, weil die Corona-Pandemie einige Treffen der Akteure eingeschränkt habe.

Mit dem Digitalformat sei auch eine Blitzumfrage im Zuhörerkreis möglich gewesen: Dabei erklärten zehn von 45 Landkreis-Vertretern, sie wollten gleich nächstes Jahr in die Graue-Flecken-Förderung einsteigen, weitere 26 ab 2023. Für die Kernstadt Osterholz-Scharmbeck wird das gar nicht nötig sein: Der Geschäftsführer der Glasfaser Nordwest GmbH & Co. KG, Christoph Meurer, kündigte an, sein Haus, ein Joint Venture von Telekom und EWE, werde 2021 in der Kreisstadt mit dem Glasfaserausbau beginnen. Einzelheiten würden nun mit der Stadtverwaltung abgestimmt.