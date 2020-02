Neue Mitarbeiterin in der Kulturabteilung: Gisela Brünker. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Gisela Brünker (57) ist seit Anfang des Jahres die Neue im Kulturamt der Gemeinde Lilienthal. Gemeinsam mit ihrer Chefin, Martina Michelsen, will die Bremerin das Lilienthaler Kulturzentrum Murkens Hof, Klosterstraße 25, voranbringen. Brünker, die zuvor in der Bremer Kulturambulanz den Bereich Veranstaltungsorganisation verantwortet hat, will das kulturelle Leben in Lilienthal bereichern.

Vor einem Jahr verabschiedete sich die langjährige Kulturamtsleiterin Antke Bornemann in den Ruhestand. Seither leitet Martina Michelsen nicht nur die Volkshochschule, sondern auch das Kulturamt. Da blieb ihr kaum Zeit für die Organisation von Veranstaltungen. In genau diese Lücke springt nun Gisela Brünker. Sie hat in Marburg und Wien studiert, Kunstgeschichte, Grafik und Malerei. Sechs Jahre verbrachte sie auf der Bühne des Waldau-Theaters in Bremen, danach bei verschiedenen freien Bühnen. Ihre Biografie sprüht vor kreativer Kraft, die sie nun in Lilienthal einbringen will. „Nach 17 Jahren in der Bremer Kulturambulanz wollte ich noch einmal etwas Neues machen“, so Brünker.

Die Neue im Kulturamt wird sich vor allem um die Außenwirkung von Murkens Hof kümmern. Dazu zählen der Kontakt zu den Medien, die Website oder die Gestaltung von Flyern. Vor allem aber sind Ideen für die Organisation von Veranstaltungen gefragt, ganz gleich ob es sich um Ausstellungen, Konzerte, Theater oder Lesungen handelt. Darüber hinaus möchte Brünker die Nachhaltigkeit zum Thema machen.

Zwei Jahre ihrer Kindheit hat Brünker in Lilienthal verbracht. Damit hat sie einen besonderen Bezug zu ihrer neuen beruflichen Wirkungsstätte. Mit 20 Stunden hat sie allerdings nur eine halbe Stelle. Martina Michelsen hätte ihr gern mehr angeboten, aber die Gemeinde Lilienthal steht unter Sparzwang und wollte die Stelle zunächst gar nicht wieder besetzen. Insofern ist Michelsen froh über die Verstärkung.

Die beiden Frauen verstehen sich offensichtlich gut. Während Brünker mehr in der Malerei zu Hause ist, ist Michelsen mehr in der Literatur verhaftet. Beide aber standen schon als Schauspielerinnen auf der Bühne. Das spiegelt sich in der Präsenz der beiden Frauen wieder, die ihre Energie nun bündeln wollen. Brünker gilt als Organisationstalent. In der Kulturambulanz hat sie das Haus im Park, die Galerie im Park und das Krankenhausmuseum mit Leben gefüllt. In Lilienthal ist die Bandbreite ähnlich divers. Es gilt die Ausstellungen im Rathaus, in der Bibliothek und in Murkens Hof zu organisieren, aber auch Konzerte wie die Clubabende oder die neue Reihe „Autor im Gespräch“.

„Es ist eine reizvolle Aufgabe“, findet Brünker. Sie sieht vor allem die Schnittmenge zur Bremer Kulturszene und will den kulturellen Austausch fördern. „Mit der Linie 4 sind nicht nur die Lilienthaler schnell in Bremen, sondern auch die Bremer schnell in Lilienthal“, meint die 57-Jährige und setzt ganz auf die Anziehungskraft von Murkens Hof: „Welche Gemeinde hat schon ein solches Ensemble?“

Eine Schnittmenge sieht Brünker auch mit anderen Einrichtungen vor Ort. So kann sie sich etwa eine Kooperation mit der Kommunalen Jugendarbeit genauso gut vorstellen wie mit der Engagierten Stadt. „Lilienthal hat Potenzial“, meint Brünker.