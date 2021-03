Lilli van Geemert (links) und Mieke van Geemert haben Cupcakes in Form von Osterhasen, Schäfchen und Osternestern gebacken. (Christiane Seeger)

Wilstedt. Mit Temperaturen um neun Grad und leichtem Regen hatte es das Wetter nicht gut mit dem „Kuchen-Rundgang“ in Wilstedt gemeint. Trotzdem waren ungewöhnlich viele gut gelaunte Spaziergänger unterwegs. Bei ihrem Gang hielten sie Ausschau nach bunten Luftballons. Diese zeigten die Kuchenstationen an, die im ganzen Ort verteilt waren. Silvia Abeler, eine der vier Veranstalterinnen, sprach von 20 angemeldeten Ständen, und noch weitere seien spontan hinzugekommen.

Marietta Schürholz wohnt erst seit einem Jahr in Wilstedt. Sie gehörte ebenfalls zu den Veranstalterinnen. Es sei wichtig, Formate zu entwickeln, die auch in Corona-Zeiten funktionieren. Ihre Idee: ein „Parcours in den Vorgärten“. Abeler zeigte sich erleichtert darüber, dass sie eine Genehmigung des Gesundheitsamtes bekommen hätten. Die Aktion sei auf viel Zustimmung, auch aus anderen Dörfern gestoßen, sagte Abeler. Die Veranstalterinnen hätten noch mehr Ideen für zukünftige Veranstaltungen entwickelt.

Die Kuchenstände mit den Luftballons zu finden sei „wie Ostereier suchen, über das ganze Dorf verteilt“, so Schürholz. Essen werde mit Gemeinschaftserfahrung verbunden. Ihr Partner Stefan Ackermann sprach vom „Wilstedter Osterwunder“ und fühlte sich „an die deutsche Tradition des Osterspazierganges“ erinnert. Die Wilstedter zeigten sich enorm kreativ. Oftmals wurden Muffins oder Kekse zum Mitnehmen in kleine Tüten verpackt. „Eine Tüte voll Glück“ enthielt neben den Keksen auch einen Teebeutel und einen Zettel mit der folgenden Aufschrift: „Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das Große vergebens warten." (Pearl S. Buck)