FDP-Urgestein Cord Klee (Mitte) gratulierten seine Parteikollegen Henry Michaelis (rechts) und Günther Witten zur 50-jährigen Mitgliedschaft in der FDP. (Christian Kosak)

Tarmstedt. Der Tarmstedter Cord Klee feiert Jubiläum. Seit 50 Jahren ist er Mitglied der FDP. Der pensionierte Lehrer, der an diesem Sonnabend Geburtstag hat, trat den Freidemokraten 1970 bei, es war die Zeit von Walter Scheel und Willy Brandt.

Klee fühlt sich auch mit 82 Jahren ganz und gar der FDP verbunden. Völlig unbeeindruckt von den Frotzeleien seiner Kinder. Sie machten manchmal ironische Bemerkungen über die Liberalen, berichtet Klee, etwa, dass die FDP-Kreismitgliederversammlungen in einer Telefonzelle stattfänden. Wenig begeistert zeigte sich Klee allerdings von den Aktionen der Bundes-FDP als Spaßpartei und ihren 18-Prozent-Aufklebern auf den Schuhsohlen. Wenig begeistert ist er auch von dem Thüringen-Debakel und der Entscheidung des FDP-Politikers Thomas Kemmerich, sich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. „Unglücklich, überflüssig, ein Ausrutscher“, bewertet er das Desaster. „Aber so etwas kann jeder Partei passieren.“ FDP-Chef Christian Lindner habe sich jetzt offiziell für den Wahl-Eklat entschuldigt, sagt Klee. Die Liberalen würden in nächster Zeit zu kämpfen haben, „aber ich hoffe, dass wir es zur nächsten Wahl ausgebügelt haben.“

Von Ostpolitik beeindruckt

Wie kam Cord Klee, dem am Freitag die beiden Freidemokraten Henry Michaelis und Günther Witten gratulierten und der die goldene Heuss-Medaille bekommt, zur FDP? Ihm habe damals imponiert, dass die Liberalen 1969 mit der SPD koalierten. Aber vor allem war es die deutsche Ostpolitik, die ihn motivierte, in die Partei einzutreten, die zu dieser Zeit von Walter Scheel, Wolfgang Mischnick und Hans-Dietrich Genscher angeführt wurde. Als Student beeindruckte ihn die Haltung des früheren FDP-Referenten Wolfgang Schollwer, der einen neuen Kurs empfahl. Die Bundesrepublik sollte ihren Alleinvertretungsanspruch aufgeben, die deutschen Ostgrenzen akzeptieren und auf allen Ebenen mit der DDR Verhandlungen führen. Das gefiel Cord Klee, denn die Versöhnung mit Polen war ihm wichtig. Seine Frau stammt aus Ostpreußen, er selbst, gebürtig aus Daverden, fühlte sich als Ost-Mensch. Überzeugter Liberaler war er schon vorher. Die Genossen kamen für Cord Klee nicht in Frage, auch wohl deshalb, weil sein Vater als Handwerksmeister nicht in der SPD gewesen war. Sohn Cord sympathisierte durchaus mit den Sozialdemokraten, aber so weit ging die Liebe dann doch nicht, dass er eingetreten wäre.

Sich kommunalpolitisch zu engagieren war Klee immer wichtig. Zwar hatte er auch mal für den Landtag kandidiert, mit ganz ordentlichem Ergebnis, aber eine Karriere als Berufspolitiker stand für ihn nie zur Debatte. 36 Jahre lang war er in der Kommunalpolitik tätig. Er wirkte im Samtgemeinderat, im Tarmstedter Gemeinderat, ein paar Jahre auch in Vorwerks Rat. Auch im FDP-Kreisvorstand arbeitete er mit. Er war immer der einzige FDP-Mann im Rat. Ein Exot. Da er alleine nichts bewirken konnte, suchte er sich Partner. Zunächst arbeitete er im Samtgemeinderat mit der SPD-Fraktion zusammen, später mit der CDU. Immer brachte er seine Erfahrungen ein. Als Vorsitzender des Jugend- und Freizeitausschusses stieß er die Umgestaltung des Hepstedter Freibades mit an. Auch an der Sanierung des Kirchtimker Bades wirkte Klee mit. Stolz ist er auf das Schulsystem an der Kooperativen Gesamtschule. Gerne erinnert er sich an die Zusammenarbeit mit dem damaligen SPD-Fraktionschef Christian Meyer und Bürgermeister Hermann Schnackenberg. „Von ihnen habe ich viel gelernt.“

2016 zog er sich von der Politik zurück. Für die Landes- und Bundespolitik interessiert er sich auch heute noch. Seine Zeit verbringt Klee gerne mit seinen sieben Enkeln, er hilft seiner Frau im Garten und geht auf die Pirsch. Er hat eine 115 Hektar große Eigenjagd gepachtet, das Reh, dessen Keulen zum Geburtstag auf den Tisch kommen, schoss er selbst. Klee, einst „Schoolmester“ an der Grundschule, der außer Nadelarbeiten so ziemlich jedes Fach unterrichtete, ist ein passionierter Plattsnacker, der sein Wissen in Niederdeutsch gerne weitergibt. Ein weiteres Steckenpferd ist der Sport. So engagierte er sich im Sportbund ebenso wie beim TuS Tarmstedt, dessen Vorsitzender er war.