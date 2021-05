In der Lagerkirche in Sandbostel findet am Sonnabend der nächste „gut:jetzt“-Gottesdienst statt. (Christian Kosak)

Sandbostel. Die kirchliche Friedens- und Gedenkstättenarbeit im Kirchenkreis Bremervörde-Zeven und die Selsinger St. Lamberti-Kirchengemeinde feiern am Sonnabend, 8. Mai, 18 Uhr, den nächsten „gut:jetzt“-Gottesdienst. Dieses Gottesdienst-Format aus der Lagerkirche Sandbostel besteht seit fünf Jahren.

„Die Lagerkirche ist ein besonderer Ort“, sagt der Friedenspädagoge Michael Freitag-Parey, einer der Initiatoren des Gottesdienst-Formates „gut:jetzt“. Er arbeitet in der Gedenkstätte Lager Sandbostel, dem ehemaligen Kriegsgefangenen- und KZ-Auffanglager Stalag X B, in dessen direkter Nachbarschaft die Lagerkirche liegt. „Diesen Ort mit seiner Geschichte und seinen Geschichten lässt unser Team im Gottesdienst zur Sprache kommen.“

„Bei uns geht es immer sehr experimentell zu. Und wir sehen uns und die Besucher und Besucherinnen als Gemeinschaft auf Augenhöhe“, so die Diakonin Sarina Alpers. Die Besucherinnen und Besucher des ‚gut:jetzt‘ kämen miteinander ins Gespräch und bringen eigene Impulse ein. Dazu gebe es viel Musik, Theater, Comedy und Snacks.

Neben dem Gottesdienst wird es am 8. Mai von 13 bis 16 Uhr zusätzlich einen Workshop geben, der ebenfalls online per Zoom stattfindet. Unter dem Titel „… vom offenen Himmel erzählen“ soll es um neue Formen von Gottesdienst gehen. Für den Workshop bedarf es – aus Gründen der besseren Planung – einer vorherigen Anmeldung unter mfp(at)fub-oese.de. Für die Teilnahme am Gottesdienst bei Zoom braucht man die Meeting-ID 986 8856 7316 und den Kenncode 943416.