So viele Konfirmationsgottesdienste wie in diesem Jahr gab es in der Grasberger Findorffkirche seit Jahrzehnten nicht: acht Stück, verteilt auf zwei Wochenenden. Grund ist nicht die Anzahl der Konfirmanden, sondern es sind die Hygienevorschriften der Corona-Pandemie. (von Lachner)

Als die Kirchengemeinde Grasberg im März ihre für Mai vorgesehenen Konfirmationsgottesdienste wegen der Corona-Pandemie absagen musste, glich die Suche nach einem Ausweichtermin einem Stochern im Nebel. Keiner wusste, was kommt. Aber die Grasberger haben Glück. Anfang Juli hatte Pastor Thomas Riesebeck seinerzeit für die Konfirmationen anvisiert, und an den zwei ersten Juli-Wochenenden sollen nun 41 Jugendliche in der Grasberger Findorffkirche ihren großen Tag feiern können – als erste Konfirmanden des Kirchenkreises Osterholz-Scharmbeck. Die Gottesdienste werden allerdings anders ausfallen als vor der Pandemie. Es beginnt schon damit, dass aus zwei geplanten Gottesdiensten an einem Wochenende nun acht Gottesdienste verteilt auf zwei Wochenenden werden. Vorgesehen sind der 4. und 5. Juli sowie der 11. und 12. Juli.

Die Corona-Hygienevorschriften und Abstandsgebote, sie gelten nach wie vor auch in den Gotteshäusern. Damit die jungen Leute trotzdem mit ihren Familien, mit Paten und Freunden ihre Konfirmation begehen können, hat sich die Kirchengemeinde für die Variante der acht Gottesdienste entschieden. Eine planerische Herausforderung bleibt es trotzdem. Mindestabstand 1,50 Meter gilt nach allen Seiten, so Riesebeck, nicht aber für die Mitglieder eines Haushalts. „Da müssen wir ausrechnen, wie viele reinpassen in die Kirche“, sagt der Pastor. Er rechnet mit ungefähr 15 möglichen Begleitpersonen pro Konfirmandin und Konfirmand. Von deren Eltern erhalte die Kirchengemeinde Listen mit den jeweiligen Gästen.

Verzicht auf das Abendmahl

Schon auf den Vorabend der Konfirmationen wirkt sich Corona aus. Wegen der Pandemie verzichte die Kirchengemeinde auf das traditionelle Abendmahl. Früher sei dies der Zugang zur Konfirmation gewesen, so Riesebeck, aber in Grasberg gelte das schon lange nicht mehr. Deshalb sei dessen Wegfall nicht so schlimm. Verzichtet werden muss auch auf den gemeinsamen Gesang im Gottesdienst. Riesebeck sagt: „Das Singen ist hier nicht erlaubt.“ Völlig ohne Musik werden die Konfirmationen trotzdem nicht gefeiert. Zur Orgelmusik werden einige Mitglieder des Grasberger Kirchenchores singen. Sie stehen dabei auf der Empore weit weg von der Brüstung. „Das geht“, ist sich Riesebeck sicher. Wegen der Aerosole kündigt er an: „Ich werde auf jeden Fall eine Maske tragen.“ Die Predigten halten Teamerinnen und Teamer, also junge Leute, die die Konfirmandinnen und Konfirmanden unterrichtet haben, so Riesebeck.

Teil des Konfirmationsgottesdienstes ist auch der sogenannte aaronitische Segen. Bislang legte der Pastor dabei seine Hand auf die Köpfe der Jugendlichen und sprach die Worte „Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.“ Riesebeck kündigt an, er werde in diesem Jahr auf das Handauflegen verzichten, aber das sei theologisch in Ordnung. „Das ist trotzdem ein voll gültiger Segen“, versichert der Pastor.

Kontaktlos erfolgt auch der Rest der Konfirmationsgottesdienste. Es wird nämlich keinen Handschlag vom Pastor geben, außerdem wird er den jungen Leuten die Urkunden nicht persönlich überreichen. Stattdessen sollen diese auf einem Tisch zum Mitnehmen ausliegen. Klagen mag Riesebeck nicht über diese coronabedingten Abweichungen von der Tradition. Er sagt vielmehr: „Wir sind froh, dass wir die Konfirmation feiern können.“ Schade sei nur, dass die Gottesdienste nicht öffentlich seien, sondern nur für geladene Gäste der Konfirmandinnen und Konfirmanden.

Zur Sache

Konfirmation im Kirchenkreis Osterholz

Die Konfirmationsgottesdienste finden statt am Sonnabend, 4. Juli (14 und 16 Uhr), Sonntag, 5. Juli (9 und 11 Uhr) sowie Sonnabend, 11. Juli (14 und 16 Uhr) und Sonntag, 12. Juli (9 und 11 Uhr). Die Grasberger Konfirmationen bilden gemeinsam mit der Konfirmation eines einzelnen Konfirmanden am 5. Juli in Kirchtimke den Auftakt zu den coronabedingt verschobenen Feiern. Der Kirchenkreis Osterholz teilt mit, dass weitere Konfirmationen im September in Worpswede, Lilienthal und Kirchtimke gefeiert werden sollen, in der Kirchengemeinde Wilstedt im November. In Hüttenbusch entfallen die Konfirmationen 2020.